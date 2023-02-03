Определение термина "Внебюджетные средства"

Внебюджетные средства

1) денежные средства государства, не включаемые в государственный бюджет и используемые по определенному целевому назначению (например, государственный пенсионный фонд, фонд занятости, государственный страховой фонд);

2) средства, находящиеся в распоряжении учреждений и организаций, выделяемые не из федерального (местного) бюджета, а формируемые за счет других источников.