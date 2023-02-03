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Определение термина "Внереализационные доходы и расходы"

Внереализационные доходы и расходы -
суммы уплаченных и полученных штрафов, неустоек, пени и других экономических санкций; процентов, полученных по суммам средств, числящихся на расчетных, текущих, валютных и других счетах предприятия; доходов, полученных от сумм, находящихся на депозитных счетах; доходов (расходов), полученных (уплаченных) по всем видам займов, доходов (расходов) по курсовым разницам по операциям с валютой: прибылей и убытков прошлых лет, выявленных в отчетном году; убытков от стихийных бедствий; потерь от списания долгов и дебиторской задолженности; поступлений Долгов, ранее списанных как безнадежные; доходов (дивидендов, процентов) по акциям, облигациям и другим ценным бумагам, принадлежащим предприятию; доходов, полученных от долевого участия в совместной деятельности в других предприятиях; доходов от сдачи имущества в аренду; затрат на содержание законсервированных мощностей и объектов, погашаемых в соответствии с действующим законодательством за счет прибыли (доходов); убытков от списания ранее присужденных долгов по недостачам и хищениям, по которым возвращены исполнительные документы; затрат по аннулированным производственным заказам, а также затрат на производство, не давшее продукции; судебных издержек и арбитражных сборов; некомпенсируемых убытков в результате пожаров, аварий, других чрезвычайных событий, вызванных экстремальными ситуациями, и других прибылей (убытков), относимых в соответствии с действующим законодательством на результаты хозяйственной деятельности. Внереализационные доходы и расходы отражаются на счете 80 «Прибыли и убытки».

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Внереализационные доходы и расходы: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка