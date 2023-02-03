Определение термина "Внешнеторговые банки"

Внешнеторговые банки

разновидность специализированных кредитных институтов, осуществляющих преимущественно операции по кредитованию экспорта и импорта, проведению взаимных внешнеторговых расчетов. Такие банки также гарантируют и учитывают векселя по экспортным кредитам, предоставленным коммерческими банками. В США и Японии В.Б. называются экспортно-импортными, а во Франции существует Банк внешней торговли. В Англии функции подобного банка выполняет небанковская организация — Департамент гарантии экспортных кредитов. Преобладают государственные и полугосударственные В.Б.