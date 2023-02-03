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Определение термина "Внешние займы"

Внешние займы -
основная форма международного кредита; займы, полученные от зарубежных кредиторов или предоставленные иностранным заемщикам, при реализации которых возникают кредитные отношения между государствами, банками, корпорациями, монополиями, учреждениями, международными организациями. При В.З. имеет место передача заимодателем заемщику обусловленной суммы денежных средств (либо товарных услуг на эту сумму) на срок, по истечении которого заемщик обязуется возвратить кредитору с процентами взятую сумму. Государственные В.З. размещаются заемщиками двояко: по поручению государства частными банковскими синдикатами и консорциумами за определенное комиссионное вознаграждение или непосредственно одним государством другому (безоблигационные займы). Частные В.З. осуществляются в форме экспортных кредитов, банковских кредитов и др. По валюте различаются: иностранные займы, полученные на рынке капиталов одной страны в ее национальной валюте; евро-валютные займы, полученные на рынках капиталов нескольких стран или на рынке одной страны, но в иностранной для этой страны валюте; иногда займы предоставляются в валюте страны-должника. По срокам. В.З. делятся на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. В зависимости от ставок и режима выплаты по ним процентов различаются льготные займы и займы на коммерческих условиях.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Внешние займы -
займы, полученные от зарубежных кредиторов или предоставленные иностранным заемщиком, в результате которых возникают кредитные отношения между государствами, банками, компаниями, международными организациями.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Внешние займы: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка