Определение термина "Вновь создаваеммые нефинасовые компании"

Вновь создаваеммые нефинасовые компании

«стартап» и компании, запускающие новые бизнес-линии (Excepted nonfinancial start-up companies or companies entering a new line of business). Иностранная компания (по FATCA учреждена за пределами США), которая инвестирует капитал в активы с целью занятия новым видом деятельности или создания новых бизнес-линий, отличных от деятельности финансового института или пассивной иностранной финансовой организации, признается «стартап» компанией в течение:

— 24 месяцев со дня создания такой компании, либо

— 24 месяцев со дня вынесения решения совета директоров (или иного аналогичного решения) о запуске новой линии бизнеса, при условии, что такая компания признавалась Нефинансовая организация, ведущая хозяйственную деятельность (Active NFFE) в течение 24 месяцев до даты вынесения такого решения.

К данной категории не относятся компании, образованные при участии (и используемые в качестве) фондов прямого инвестирования, фондов венчурного капитала, фондов заемных средств, или иных подобных инвестиционных компаний, созданных с инвестиционной целью приобретения или финансирования компаний, и рассматриваемые как капитальные активы, приобретенные в инвестиционных целях.