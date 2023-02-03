Определение термина "Вновь создаваеммые нефинасовые компании"
— 24 месяцев со дня создания такой компании, либо
— 24 месяцев со дня вынесения решения совета директоров (или иного аналогичного решения) о запуске новой линии бизнеса, при условии, что такая компания признавалась Нефинансовая организация, ведущая хозяйственную деятельность (Active NFFE) в течение 24 месяцев до даты вынесения такого решения.
К данной категории не относятся компании, образованные при участии (и используемые в качестве) фондов прямого инвестирования, фондов венчурного капитала, фондов заемных средств, или иных подобных инвестиционных компаний, созданных с инвестиционной целью приобретения или финансирования компаний, и рассматриваемые как капитальные активы, приобретенные в инвестиционных целях.
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