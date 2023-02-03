Определение термина "Временная нетрудоспособность"

Временная нетрудоспособность

невозможность выполнять служебные функции в связи с болезнью, беременностью и родами. За период В.Н. рабочие, служащие получают пособие по социальному страхованию. Основанием для начисления пособия является листок нетрудоспособности, выдаваемый лечебным учреждением. Размер пособия зависит от среднего заработка и стажа работы.