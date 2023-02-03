Определение термина "Вспомогательные материалы"

Вспомогательные материалы

материалы, не составляющие основу изготовляемой продукции, а содействующие производственному процессу. В,М. оцениваются в том же порядке, как и основные, и учитываются по счету 10 «Материалы», субсчет 10-1 «Сырье и материалы». По дебету этого счета записывают поступление, а по кредиту — расход В.М.