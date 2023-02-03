Определение термина "Встречные закупки"

Встречные закупки

торговые операции, в которых покупатель заключает соглашение с продавцом о встречной, ответной продаже своих товаров через определенный, иногда длительный промежуток времени. Такие закупки используются чаще всего в международной торговле и способствуют достижению сбалансированности экспорта и импорта. В.З. осуществляются на основании обязательств, принятых экспортером как условия продажи его товаров в страну импорта с целью возмещения расходов на оплату импорта при недостатке инвалютных средств. Расчеты по В.З. могут быть произведены за счет собственных средств, на основе кредита либо в форме взаимозачета.