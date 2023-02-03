Определение термина "Вторичный рынок"

Вторичный рынок

1) рынок без посредников, на котором совершаются операции по покупке или продаже ценных бумаг между лицами, не являющимися первоначальными кредиторами, и заемщиками. Средства от такой продажи поступают держателю бумаги (инвестору), а не корпорации или правительственному органу, ее выпустившему. Поддерживается банками и специализированными фирмами; 2) товарные сделки по продаже или перепродаже посредником, а не первоначальным продавцом.