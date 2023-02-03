Определение термина "Выбытие основных средств"

Выбытие основных средств

реализация, ликвидация, передача другим предприятиям основных средств, числящихся на балансе предприятия. Выбывшие основные средства списываются с бухгалтерского баланса по полной первоначальной или восстановительной стоимости. Основанием для списания основных средств служит акт на списание основных средств, в котором содержатся данные о балансовой стоимости, сумме начисленного износа, количестве капитальных ремонтов и их стоимости, техническом состоянии объекта, причинах выбытия. Акт утверждается руководителем предприятия. При выбытии объектов основных средств первоначальная стоимость списывается со счета 01 «Основные средства» в дебет счета 47 «Реализация и прочее выбытие основных средств». Рекомендуется открывать четыре субсчета: реализация основных средств; безвозмездная передача основных средств; ликвидация и списание основных средств; передача основных средств в уставный фонд других предприятий. По дебету счета 47 отражаются первоначальная стоимость выбывших основных средств и расходы, связанные с выбытием основных средств. Дебетовое или кредитовое сальдо по счету 47 в текущем отчетном периоде списывается на счет 80 «Прибыли и убытки».