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Определение термина "Выбытие основных средств"

Выбытие основных средств -
ликвидация, списание, продажа, передача другим организациям основных средств, числящихся на балансе данной организации.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

Выбытие основных средств -
реализация, ликвидация, передача другим предприятиям основных средств, числящихся на балансе предприятия. Выбывшие основные средства списываются с бухгалтерского баланса по полной первоначальной или восстановительной стоимости. Основанием для списания основных средств служит акт на списание основных средств, в котором содержатся данные о балансовой стоимости, сумме начисленного износа, количестве капитальных ремонтов и их стоимости, техническом состоянии объекта, причинах выбытия. Акт утверждается руководителем предприятия. При выбытии объектов основных средств первоначальная стоимость списывается со счета 01 «Основные средства» в дебет счета 47 «Реализация и прочее выбытие основных средств». Рекомендуется открывать четыре субсчета: реализация основных средств; безвозмездная передача основных средств; ликвидация и списание основных средств; передача основных средств в уставный фонд других предприятий. По дебету счета 47 отражаются первоначальная стоимость выбывших основных средств и расходы, связанные с выбытием основных средств. Дебетовое или кредитовое сальдо по счету 47 в текущем отчетном периоде списывается на счет 80 «Прибыли и убытки».

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Выбытие основных средств: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка