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Определение термина "Взаимные расчеты"

Взаимные расчеты -
способ осуществления расчетов между предприятиями, организациями, фирмами, каждая из которых должна осуществить платежи другой, так как обладает по отношению к ней совпадающими во времени денежными обязательствами. Существо способа состоит во взаимном погашении долгов без перечисления денежных средств. Если, скажем, лицо А должно лицу В некоторую сумму, а лицо В должно лицу А ту же сумму, то ясно, что долги уравновешиваются и перечислять деньги друг другу незачем. Рассмотрим более сложный случай. Пусть фирма А должна фирме В 10 рублей, фирма В должна фирме С 15 рублей, а фирма С должна фирме А 20 рублей. Тогда фирма А может погасить свой долг фирме В в 10 рублей за счет фирмы С, которая должна ей 20 рублей. В свою очередь фирма Б погашает этими же 10 рублями часть своего долга фирме С в 15 рублей. В итоге без перечисления денежных средств устанавливается новое, более простое состояние: фирма В должна фирме С 5 рублей (15-10=5), а фирма С должна фирме А 10 рублей (20-10=10). Взаимозачеты позволяют тем самым упростить ситуацию с расчетами.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Взаимные расчеты -
"способ осуществления расчетов между предприятиями, организациями, фирмами, каждая из которых должна осуществить платежи другой, так как обладает по отношению к ней задолженностью. Существо способа состоит во взаимном погашении долгов без перечисления денежных средств. Если, скажем, лицо А должно лицу Б некоторую сумму, а лицо Б должно лицу А ту же сумму, то ясно, что долги уравновешиваются и перечислять деньги друг другу незачем. Рассмотрим более сложный случай. Пусть фирма А должна фирме Б 5 млн руб., фирма Б должна фирме В 6 млн руб., а фирма В должна фирме А 7 млн руб. Тогда фирма А может погасить свой долг фирме Б в 5 млн руб. за счет фирмы В, которая должна ей 7 млн руб. В свою очередь фирма Б погашает этими же 5 млн руб. часть своего долга фирме В в 6 млн руб. В итоге без перечисления денежных средств устанавливается новое, более простое состояние: фирма Б должна фирме В 1 млн руб. (6 — 5 = 1), а фирма В должна фирме А 2 млн руб. (7 — 5 = 2). Взаимозачеты позволили тем самым упростить ситуацию с расчетами. См. также ВЗАИМОЗАЧЕТ. "

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Взаимные расчеты: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка