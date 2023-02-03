Определение термина "Взаимные расчеты"

Взаимные расчеты

способ осуществления расчетов между предприятиями, организациями, фирмами, каждая из которых должна осуществить платежи другой, так как обладает по отношению к ней совпадающими во времени денежными обязательствами. Существо способа состоит во взаимном погашении долгов без перечисления денежных средств. Если, скажем, лицо А должно лицу В некоторую сумму, а лицо В должно лицу А ту же сумму, то ясно, что долги уравновешиваются и перечислять деньги друг другу незачем. Рассмотрим более сложный случай. Пусть фирма А должна фирме В 10 рублей, фирма В должна фирме С 15 рублей, а фирма С должна фирме А 20 рублей. Тогда фирма А может погасить свой долг фирме В в 10 рублей за счет фирмы С, которая должна ей 20 рублей. В свою очередь фирма Б погашает этими же 10 рублями часть своего долга фирме С в 15 рублей. В итоге без перечисления денежных средств устанавливается новое, более простое состояние: фирма В должна фирме С 5 рублей (15-10=5), а фирма С должна фирме А 10 рублей (20-10=10). Взаимозачеты позволяют тем самым упростить ситуацию с расчетами.