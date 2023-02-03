Определение термина "Взаимозависимость экономическая"

Взаимозависимость экономическая

"наличие взаимных экономических связей между государствами, фирмами, лицами, без которых не может обойтись ни одна из сторон. Чаще всего это финансовые, торговые, научно-технические, производственные связи, ставящие одну сторону в зависимость от другой. "