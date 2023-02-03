Определение термина "Юридически значимый эдо"

Юридически значимый эдо

это система электронного документооборота, электронные документы из которой принимают налоговая и суды. Такая система есть в Точке — бесплатный сервис Документооборот. С его помощью можно создавать, подписывать и обмениваться документами в любом месте, где есть доступ к интернету.