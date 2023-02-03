Законы энгеля

закономерности изменения структуры расходов семей и отдельных личностей в зависимости от возрастания размеров получаемого ими дохода. По мере роста доходов человека, семьи общее потребление ими всех благ согласно закону Энгеля возрастает, но в разных пропорциях, в различных структурных соотношениях. В наименьшей степени будут возрастать расходы на потребление обычных продуктов питания, в наибольшей степени — на предметы роскоши, на изысканные вещи, сбережения, которые считаются, по мнению Энгеля, люксовым благом. Законы Энгеля установлены на основе анализа статистики потребления лиц с разными уровнями доходов.