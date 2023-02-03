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Определение термина "Законы энгеля"

Законы энгеля -
закономерности изменения структуры расходов семей и отдельных личностей в зависимости от возрастания размеров получаемого ими дохода. По мере роста доходов человека, семьи общее потребление ими всех благ согласно закону Энгеля возрастает, но в разных пропорциях, в различных структурных соотношениях. В наименьшей степени будут возрастать расходы на потребление обычных продуктов питания, в наибольшей степени — на предметы роскоши, на изысканные вещи, сбережения, которые считаются, по мнению Энгеля, люксовым благом. Законы Энгеля установлены на основе анализа статистики потребления лиц с разными уровнями доходов.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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