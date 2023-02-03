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Определение термина "Законы страны, государства"

Законы страны, государства -
установленные государством своды обязательных правил и норм экономического и общественного поведения всех субъектов на территории данной страны, включающие перечень запретов и ограничений. Законы представлены в виде принимаемых закодательными органами государственной власти в установленном конституцией порядке нормативно-правовых актов, обладающих высшей юридической силой по отношению к другим нормативным документам (постановлениям, инструкциям, предписаниям, правилам). Следует отличать юридические законы страны от законов экономических, имеющих объективный, всеобщий характер, действующих вне зависимости от решений органов власти.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Законы страны, государства: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка