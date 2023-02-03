Определение термина "Законы страны, государства"

Законы страны, государства

установленные государством своды обязательных правил и норм экономического и общественного поведения всех субъектов на территории данной страны, включающие перечень запретов и ограничений. Законы представлены в виде принимаемых закодательными органами государственной власти в установленном конституцией порядке нормативно-правовых актов, обладающих высшей юридической силой по отношению к другим нормативным документам (постановлениям, инструкциям, предписаниям, правилам). Следует отличать юридические законы страны от законов экономических, имеющих объективный, всеобщий характер, действующих вне зависимости от решений органов власти.