Определение термина "Закрытая подписка"

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

1) приватное размещение ценных бумаг между немногими инвесторами без огласки; 2) размещение выпускаемых ценных бумаг только среди учредителей или по их решению среди привлекаемых инвесторов.

размещение выпускаемых ценных бумаг только среди учредителей или по их решению среди привлекаемых инвесторов, кандидатуры которых не вызывают возражения ни у одного учредителя.

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