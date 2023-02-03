Определение термина "Закупки встречные"

Закупки встречные

торговые операции, в которых покупатель договаривается, заключает соглашение с продавцом о встречной, ответной продаже своих товаров через определенный, иногда длительный промежуток времени. Такие закупки используются чаще всего в международной торговле и способствуют достижению сбалансированности экспорта и импорта. Расчеты по встречным закупкам могут быть произведены за счет собственных средств, на основе кредита либо в форме взаимозачета. См. также ВСТРЕЧНАЯ ТОРГОВЛЯ.