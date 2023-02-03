Определение термина "Запланированное устаревание товаров"

Запланированное устаревание товаров

устаревание товаров до того, как им действительно потребуется замена. Выделяют устаревание внешнего оформления, приводящее к представлению пользователей о неприемлемости внешнего вида товаров; функциональное — лишение товара потребительских свойств; устаревание конструкционных материалов, более быстро выходящих из строя.