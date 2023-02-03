Определение термина "Защита информации"

Защита информации

система мер, направленных на достижение безопасного защищенного документооборота с целью сохранения государственных и коммерческих секретов. Для достижения результата реализуются режимные требования, применяются сложные, как правило электронные, устройства; для защиты информации в компьютерах и сетях используются программно-технические решения, в том числе с применением криптографии. См. также БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННАЯ.