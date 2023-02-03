Определение термина "Железный закон"

Железный закон

концепция, согласно которой средняя заработная плата определяется величиной затрат, обеспечивающих существование и воспроизводство рабочей силы. Этот закон был сформулирован Ф. Лассалем. Более точное название — железный экономический закон, или железный закон заработной платы. В основе этого закона лежит концепция издержек производства, состоящих из затрат труда и капитала, формирующих цену продукта. Трудовые издержки должны включать расходы на питание, одежду, поддержание трудоспособности. Заработная плата колеблется вокруг этой суммы, так как если она, например, будет выше, то это приведет к улучшению благосостояния, росту численности населения, увеличению предложения рабочей силы, что приведет к снижению оплаты труда. Если же заработная плата уменьшится, то ухудшится благосостояние, упадет рождаемость, снизится предложение рабочей силы, что приведет к росту оплаты труда.