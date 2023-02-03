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Определение термина "Железный закон"

Железный закон -
концепция, согласно которой средняя заработная плата определяется величиной затрат, обеспечивающих существование и воспроизводство рабочей силы. Этот закон был сформулирован Ф. Лассалем. Более точное название — железный экономический закон, или железный закон заработной платы. В основе этого закона лежит концепция издержек производства, состоящих из затрат труда и капитала, формирующих цену продукта. Трудовые издержки должны включать расходы на питание, одежду, поддержание трудоспособности. Заработная плата колеблется вокруг этой суммы, так как если она, например, будет выше, то это приведет к улучшению благосостояния, росту численности населения, увеличению предложения рабочей силы, что приведет к снижению оплаты труда. Если же заработная плата уменьшится, то ухудшится благосостояние, упадет рождаемость, снизится предложение рабочей силы, что приведет к росту оплаты труда.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Железный закон: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка