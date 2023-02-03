Определение термина "Женевские конвенции"

Женевские конвенции

международные соглашения (всего их шесть), регламентирующие правила вексельного и чекового обращения, порядок использования векселей и чеков в платежном обороте, заключенные на конференциях в Женеве в 1930 и 1931 гг. Конвенции обеспечили унификацию правил применения векселей и чеков, упростив их международное, межстрановое обращение.