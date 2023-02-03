Определение термина "Жесткие цены"

Жесткие цены

1) цены на определенные товары и услуги, административно устанавливаемые государством для определенных товаров и услуг; 2) цены, устанавливаемые продавцами, сталкивающимися с наклонной кривой спроса на собственную продукцию, обладающую высокой эластичностью спроса по отношению к ценам; антипод гибких цен, которые быстро и естественно реагируют на изменение спроса и предложения. Ж.Ц. препятствуют саморегулированию экономики.