Определение термина "Журнал-ордер"

Журнал-ордер

учетная таблица, построенная по шахматной форме, где можно одной записью отразить учитываемую операцию сразу на двух счетах — дебетуемом и кредитуемом. Хозяйственная операция учитывается хронологически, способом двойной записи, при этом оформляется учетная регистрация этих операций. Исключение составляют Ж.-О., отражающие движение денежных средств на расчетном счете и кассовые операции. Общая сумма дебетовых оборотов каждого счета выявляется в Ж.-О., ведущихся по кредиту корреспондирующих с ним счетов, и в законченном виде записывается в Главную книгу. Главная книга открывается на один год и ведется по синтетическим счетам по дебетовому признаку хозяйственных операций. В ней по каждому счету приводятся первоначальное сальдо, дебетовые обороты за учитываемый месяц в разрезе корреспондирующих счетов, кредитовые обороты - одной записью и конечное сальдо.