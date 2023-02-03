Определение термина "Журнал"

Журнал

книга для записи данных, фиксации документов и документооборота, ведения учета. Используется в бухгалтерском деле как бухгалтерская книга, отражающая движение материальных и денежных ценностей, получение, расходование, распределение средств. В канцелярском деле — книга для записи входящих и исходящих писем, бумаг, документов (журнал учета).