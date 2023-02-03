Определение термина "Золотая лихорадка"

Золотая лихорадка

"1) ""бегство"" от нестабильных валют к золоту и периодическое повышение его цены. Особенно сильной была в 1967 г., когда обесценился фунт стерлингов, что привело к распаду золотого пула и образованию двойного рынка золота; 2) ажиотаж, периодически возникавший в XIX в. при открытии новых месторождений золота, на которые устремлялись массы золотоискателей."