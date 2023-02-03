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Майя Кремер
Брендинговое агентство NADO
Помогли разобраться, что делать после открытия ИП
Мне было сложно разобраться с налоговым статусом: что делать, в каком порядке, как заполнять декларации, почему с каких‑то операций начисляется налог, а с каких‑то нет. А ещё я не знала, что если операций за год не было, то уплачивать налог всё равно нужно и сдавать декларацию тоже.
Эксперты Точка Банка очень просто мне всё объяснили, а Онлайн‑бухгалтерия стала для меня отличным решением. В интернет‑банке обо всём напоминают, консультируют, а сформировать декларацию и уплатить налоги можно в два клика. Мне помогли удалённо зарегистрировать ИП, получить ИНН и разобраться, что делать дальше. Всё было настолько быстро и легко, я даже не ожидала!
Алиса Шимелис
Фото- и видео-продакшн
Ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу
Я регистрировала ИП под свой первый проект. Хотела сделать всё максимально быстро. 10 минут ушло на консультацию по подбору кодов ОКВЭД и выбору системы налогообложения, 2 минуты на отправку копии паспорта и СНИЛС, 5 минут на выпуск электронной подписи по инструкции, и ещё 10 минут заняла встреча с представителем банка. Итого 27 минут я потратила на то, чтобы зарегистрировать ИП, открыть счёт в банке, подключить Онлайн‑бухгалтерию и выставить первый счёт.
Пользуюсь банком уже полтора года, работает идеально на телефоне, отправляю платежи из любой точки мира. Но особенно в Точка Банке ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу, не мучая общением с ботами.
Настя Ерахтина
Цветочный корнер Hortus Bar
Помогли сформулировать вопросы
К моменту открытия собственного ИП я уже была руководителем организации, которая также обслуживалась в Точка Банке. Поэтому у меня не было сомнений в компетентности, скорости и, самое главное, в лояльности, что тебе ответят на все вопросы, а для начала помогут их сформулировать.
По версии Frank SME Digital Banking Award 2024
Самозанятость подойдёт, если вы только начинаете бизнес или тестируете нишу, поскольку у статуса самозанятого есть ограничения:
ИП подойдёт, если вы планируете развивать и масштабировать бизнес. Здесь возможностей уже больше:
Для старта потребуется минимальный набор документов.Если вы самозанятый, достаточно:
Если вы ИП, понадобятся:
Да, в большинстве случаев нужно. Чаще всего сертификаты или декларации запрашивают для:
Без документов маркетплейс может заблокировать карточку, снять товар с продажи и заблокировать аккаунт продавца.
Нет, покупать кассу и эквайринг не нужно. Маркетплейсы сами принимают оплату от покупателей и выдают чеки, а после отправляют продавцу деньги с вычетом комиссии.
Отдельных налогов за торговлю на маркетплейсах нет. Вы уплачиваете налоги по своей системе налогообложения — так же, как при любых других продажах.
Важно отражать доходы от маркетплейсов в налоговой отчётности. Как именно считать налоги, зависит от выбранного режима налогообложения — НПД, УСН, ОСНО и так далее.
Кроме налогов, у селлеров есть дополнительные расходы: комиссия маркетплейсам, комиссия за эквайринг, оплата за хранение товаров на складе и сборку заказов, траты на логистику.
Основной ОКВЭД для продаж на маркетплейсах 47.91 — розничная торговля по почте или через интернет. Часто предприниматели используют дополнительные коды:
Для регистрации ИП для маркетплейсов нужны паспорт и СНИЛС. Весь необходимый пакет документов мы готовим онлайн. Вы получите уведомление о регистрации бизнеса от налоговой. Преимущества сервиса – в том, что мы подаём документы без ошибок, чтобы их приняли с первого раза. О качестве наших услуг говорят отзывы клиентов.
Да, открыть ИП бесплатно можно через наш сервис. Вам не придётся уплачивать госпошлину, поскольку регистрация проходит онлайн без визита в налоговую. Станьте индивидуальным предпринимателем вместе с Точка Банк. Мы поможем подготовить пакет документов и по запросу проконсультируем, как выпустить электронную подпись для работы в ЭДО.
Помимо того, что для интернет‑торговли потребуется регистрация в качестве ИП, онлайн‑предпринимателю для удобной работы пригодятся бизнес‑карта и интернет‑эквайринг. Также потребуются специальные документы, в качестве примера: отчёт о реализации, УПД, акты выполенных работ. Подробнее читайте здесь.
Статус ИП для торговли на маркетплейсах позволяет нанимать сотрудников, а также не имеет лимита по доходу, для тех, кто выбрал ОСНО. Откройте ИП для работы на маркетплейсах, чтобы получить больше возможностей для масштабирования.
Вы можете переводить до 5 000 000 ₽ в месяц без комиссии, но для этого нужно соблюдать оба условия:
Анастасия Попова
Салон красоты и косметологии
Менеджер постоянно была на связи
Открыть собственный салон красоты и косметологии очень волнительный шаг для меня. Предстояло много работы: аренда помещения, ремонт, закупка препаратов, реклама. Голова шла кругом. Мне посоветовали обратиться в Точка Банк, чтобы зарегистрировать ИП быстро и правильно.
Менеджер помогла выбрать систему налогообложения и нужные для деятельности коды ОКВЭД. Очень детально проконсультировали, мы согласовали все моменты, были на связи в мессенджере, что очень удобно. Теперь я рекомендую Точка Банк всем, кто хочет открыть своё дело.