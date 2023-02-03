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Откройте ИП для маркетплейсов за 0 ₽

Бесплатно проконсультируем

Подберём СНО и коды ОКВЭД

Зарегистрируем ИП онлайн

Без очередей и походов в налоговую

Откроем счёт на любом тарифе

И подключим бухгалтерию за 0 ₽

Зарегистрируем ИП

1

Вам понадобятся

  • Сканы паспорта 
  • Номер СНИЛС
  • Смартфон, чтобы отправить документы в ФНС
2

Мы подберём

  • Коды ОКВЭД
  • Систему налогообложения
3

Мы подготовим

  • Заявление о регистрации бизнеса
  • Заявление на УСН, если потребуется
4

Вы получите

ИП и счёт в Точка Банк за 3–5 дней.

Будем рядом, когда это нужно

Поддержим на каждом этапе

Наша главная цель — помочь вам во всём разобраться и успешно стартовать
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Покажем, как продвигается регистрация

Вы можете следить за процессом в интернет-банке

Ответим без ботов и скриптов

Круглосуточно помогаем в чате и по телефону: мы знаем, как много вопросов в начале пути

Откроем расчётный счёт после регистрации

И подберём подходящий тариф
Ноль
  • Подойдёт только для ИП, которым не более 90 дней
  • Переводите физлицам до 150 000 ₽ в месяц без комиссии

0 ₽ в месяц

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  • Подойдёт для ИП, которые торгуют на маркетплейсах
  • Переводите доходы с маркетплейсов — до 5 000 000 ₽ в месяц бесплатно при соблюдении условий

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Анастасия Попова

Салон красоты и косметологии

Менеджер постоянно была на связи

Открыть собственный салон красоты и косметологии очень волнительный шаг для меня. Предстояло много работы: аренда помещения, ремонт, закупка препаратов, реклама. Голова шла кругом. Мне посоветовали обратиться в Точка Банк, чтобы зарегистрировать ИП быстро и правильно.

Менеджер помогла выбрать систему налогообложения и нужные для деятельности коды ОКВЭД. Очень детально проконсультировали, мы согласовали все моменты, были на связи в мессенджере, что очень удобно. Теперь я рекомендую Точка Банк всем, кто хочет открыть своё дело.

Майя Кремер

Брендинговое агентство NADO

Помогли разобраться, что делать после открытия ИП

Мне было сложно разобраться с налоговым статусом: что делать, в каком порядке, как заполнять декларации, почему с каких‑то операций начисляется налог, а с каких‑то нет. А ещё я не знала, что если операций за год не было, то уплачивать налог всё равно нужно и сдавать декларацию тоже.

Эксперты Точка Банка очень просто мне всё объяснили, а Онлайн‑бухгалтерия стала для меня отличным решением. В интернет‑банке обо всём напоминают, консультируют, а сформировать декларацию и уплатить налоги можно в два клика. Мне помогли удалённо зарегистрировать ИП, получить ИНН и разобраться, что делать дальше. Всё было настолько быстро и легко, я даже не ожидала!

Алиса Шимелис

Фото- и видео-продакшн

Ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу

Я регистрировала ИП под свой первый проект. Хотела сделать всё максимально быстро. 10 минут ушло на консультацию по подбору кодов ОКВЭД и выбору системы налогообложения, 2 минуты на отправку копии паспорта и СНИЛС, 5 минут на выпуск электронной подписи по инструкции, и ещё 10 минут заняла встреча с представителем банка. Итого 27 минут я потратила на то, чтобы зарегистрировать ИП, открыть счёт в банке, подключить Онлайн‑бухгалтерию и выставить первый счёт.

Пользуюсь банком уже полтора года, работает идеально на телефоне, отправляю платежи из любой точки мира. Но особенно в Точка Банке ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу, не мучая общением с ботами.

Настя Ерахтина

Цветочный корнер Hortus Bar

Помогли сформулировать вопросы

К моменту открытия собственного ИП я уже была руководителем организации, которая также обслуживалась в Точка Банке. Поэтому у меня не было сомнений в компетентности, скорости и, самое главное, в лояльности, что тебе ответят на все вопросы, а для начала помогут их сформулировать.

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Частые вопросы

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Что выбрать для работы на маркетплейсах: самозанятость или ИП? 

Самозанятость подойдёт, если вы только начинаете бизнес или тестируете нишу, поскольку у статуса самозанятого есть ограничения:

  • доход до 2 400 000 ₽ в год;
  • нельзя нанимать сотрудников;
  • нельзя перепродавать товары других производителей.

ИП подойдёт, если вы планируете развивать и масштабировать бизнес. Здесь возможностей уже больше:

  • нет ограничений по обороту;
  • можно нанимать сотрудников;
  • можно работать с брендами, сертификатами и оптовыми поставками.

Какие документы нужны для работы на маркетплейсе?

Для старта потребуется минимальный набор документов.Если вы самозанятый, достаточно:

  • паспорта;
  • ИНН;
  • регистрации в приложении «Мой налог».

Если вы ИП, понадобятся:

  • паспорт;
  • ИНН;
  • ОГРНИП;
  • расчётный счёт в банке.

Нужно ли получать сертификаты на товар?

Да, в большинстве случаев нужно. Чаще всего сертификаты или декларации запрашивают для:

  • одежды;
  • детских товаров;
  • косметики;
  • электроники;
  • посуды;
  • текстиля.

Без документов маркетплейс может заблокировать карточку, снять товар с продажи и заблокировать аккаунт продавца.

Нужны ли онлайн-касса и эквайринг?

Нет, покупать кассу и эквайринг не нужно. Маркетплейсы сами принимают оплату от покупателей и выдают чеки, а после отправляют продавцу деньги с вычетом комиссии.

Какие налоги нужно уплачивать, если я торгую на маркетплейсах?

Отдельных налогов за торговлю на маркетплейсах нет. Вы уплачиваете налоги по своей системе налогообложения — так же, как при любых других продажах.

Важно отражать доходы от маркетплейсов в налоговой отчётности. Как именно считать налоги, зависит от выбранного режима налогообложения — НПД, УСН, ОСНО и так далее.

Кроме налогов, у селлеров есть дополнительные расходы: комиссия маркетплейсам, комиссия за эквайринг, оплата за хранение товаров на складе и сборку заказов, траты на логистику.

Какой ОКВЭД выбрать?

Основной ОКВЭД для продаж на маркетплейсах 47.91 — розничная торговля по почте или через интернет. Часто предприниматели используют дополнительные коды:

  • 46.90 — оптовая торговля;
  • 47.99 — прочая розничная торговля.

Как происходит регистрация индивидуального предпринимателя для маркетплейсов? Какие документы для регистрации потребуются?

Для регистрации ИП для маркетплейсов нужны паспорт и СНИЛС. Весь необходимый пакет документов мы готовим онлайн. Вы получите уведомление о регистрации бизнеса от налоговой. Преимущества сервиса – в том, что мы подаём документы без ошибок, чтобы их приняли с первого раза. О качестве наших услуг говорят отзывы клиентов.

Можно ли открыть ИП для маркетплейсов бесплатно и какие плюсы у вашего сервиса?

Да, открыть ИП бесплатно можно через наш сервис. Вам не придётся уплачивать госпошлину, поскольку регистрация проходит онлайн без визита в налоговую. Станьте индивидуальным предпринимателем вместе с Точка Банк. Мы поможем подготовить пакет документов и по запросу проконсультируем, как выпустить электронную подпись для работы в ЭДО.

Что нужно для интернет-торговли на маркетплейсах?

Помимо того, что для интернет‑торговли потребуется регистрация в качестве ИП, онлайн‑предпринимателю для удобной работы пригодятся бизнес‑карта и интернет‑эквайринг. Также потребуются специальные документы, в качестве примера: отчёт о реализации, УПД, акты выполенных работ. Подробнее читайте здесь.

Чем ИП для маркетплейсов отличается от самозанятости?

Статус ИП для торговли на маркетплейсах позволяет нанимать сотрудников, а также не имеет лимита по доходу, для тех, кто выбрал ОСНО. Откройте ИП для работы на маркетплейсах, чтобы получить больше возможностей для масштабирования.

При каких условиях можно делать бесплатные переводы физлицам на тарифе «Селлер» ?

Вы можете переводить до 5 000 000 ₽ в месяц без комиссии, но для этого нужно соблюдать оба условия:

  • Получать доход от торговли на маркетплейсе из списка.
  • Уплачивать через Точка Банк налоги на сумму не менее 1% от всех исходящих операций. Процент рассчитывается за предыдущие 90 дней или год с текущей даты, в зависимости от того, как для вас выгоднее.

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