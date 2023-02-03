Самозанятость подойдёт, если вы только начинаете бизнес или тестируете нишу, поскольку у статуса самозанятого есть ограничения:

доход до 2 400 000 ₽ в год;

нельзя нанимать сотрудников;

нельзя перепродавать товары других производителей.

ИП подойдёт, если вы планируете развивать и масштабировать бизнес. Здесь возможностей уже больше: