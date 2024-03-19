Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Чтобы продавать на крупных маркетплейсах вроде Wildberries или Ozon, нужно разобраться во всех аспектах бизнеса, особенно в бухгалтерии и налогах. Эксперты Ольга Чинова и Ольга Клепикова специалиально для Точка Банк рассказали о том, как вести грамотный учёт, чтобы не получить штраф.

Коротко — Для продаж на маркетплейсах доступны системы налогообложения: ОСНО, УСН, АУСН. А для производителей ещё и ПСН и НПД. — На всех налоговых режимах доход признаётся по полной цене товара, а не по сумме после вычета комиссии. — Для корректного учёта нужны накладные, акты приёмки, отчёты маркетплейса, акты сверки и обязательная электронная отчётность. — Грамотный учёт можно передать Онлайн-бухгалтерии от Точка Банк : сервис подготовит отчёты и вовремя напомнит об уплате. — ООО обязаны вести бухгалтерский учёт, то есть фиксировать операции по счетам и сдавать бухгалтерскую отчётность. А вот для ИП бухучёт не обязателен.

Маркетплейсы с юридической стороны: особенности

Маркетплейс — ваш посредник, работающий по агентскому договору (глава 52 ГК РФ), а вы — принципал. То есть товары продаются за ваш счёт, агент лишь помогает.

Бухгалтерский учёт положен только юрлицам. ИП его не ведут — для них это право, а не обязанность. Для компаний бухгалтерия почти стандартная, но есть ключевой нюанс — переданные маркетплейсу товары до момента продажи числятся на счёте 45 «Товары отгруженные». Отгрузили — Дт 45, Кт 41. Продали — признаёте выручку.

Из налоговых режимов доступны ОСНО, УСН, АУСН. НПД возможен только для продажи товаров собственного изготовления. ПСН также предполагает собственное производство. То есть торговать купленной продукцией нельзя ни на патенте, ни на самозанятости.

Чек за покупку клиент получает от маркетплейса — вам не нужна касса, но придётся контролировать процессы и следить за отчётами.

Какой учёт надо проводить

Маркетплейс может брать на себя всю операционную работу: заказы, хранение, отправку покупателям, возвраты. Площадка сама посчитает комиссию и логистику, сформирует отчёты и акты. Но весь бухгалтерский и налоговый учёт продавец ведёт самостоятельно.

Учёт нужно выстраивать по пути товара — от вашего склада до поступления денег на расчётный счёт. Вот как это выглядит:

Вы создаёте карточку товара и ждёте её модерации. Оформляете поставку в личном кабинете, затем отправляете товар на склад маркетплейса или в ПВЗ. Доставку организуете вы, площадка или сервис фулфилмента в зависимости от модели работы. Маркетплейс принимает товар и сверяет его с данными в личном кабинете. Покупатель оплачивает заказ. Деньги поступают на счёт маркетплейса, а чек отправляет площадка. Клиент забирает товар — в ПВЗ или у курьера. Доставкой и выдачей занимается маркетплейс или его партнёры. Маркетплейс удерживает комиссию, стоимость логистики и рекламы и переводит остаток на счёт продавца. График выплат: у Wildberries — примерно 1 раз в 7–14 дней, у Ozon — 1 раз в 14 дней, на Lamoda — 1 раз в неделю. Ориентируйтесь на информацию в вашем кабинете, так как ситуация может меняться. Выручку, списание товаров, комиссии, логистику и рекламные расходы вы отражаете по данным из отчётов маркетплейса, которые можно найти в личном кабинете. У Wildberries выплаты и отчёты — еженедельные, на других площадках — обычно раз в 1–2 недели. УПД и другие документы вы получаете через ЭДО.

Выбор системы налогообложения

Налоговый учёт зависит от системы налогообложения. Сравним доступные для продавцов режимы с налоговыми ставками, отчётами, лимитами.

Система налогообложения Ставка налога Лимиты по доходу и бизнесу НДС в 2026 году Главные обязанности НПД — 4% при продаже физлицам,



— 6% при продаже юрлицам/ИП) Доход до 2,4 млн ₽ в год НДС не платится Фиксировать доходы в приложении «Мой налог», отчётности нет АУСН — 8% «Доходы»,



— 20% «Доходы минус расходы», есть минимальный налог — 3%



Только для ИП и юрлиц с банками из Лимит дохода до 60 млн ₽ в год, сотрудников не более 5 человек, стоимость основных средств до 150 млн ₽.Только для ИП и юрлиц с банками из перечня ФНС НДС не платится Налог считает ФНС на основе поступлений в банк и кассу.



С работниками нужен отчёт по НДФЛ и в СФР по кадровым событиям.



Страховые взносы не платятся, кроме фиксированных взносов на травматизм за работников УСН «Доходы» 6% от выручки — Доход до 490,5 млн ₽;



— штат сотрудников до 130 человек;



— стоимость ОС до 218 млн ₽

Платить НДС обязаны все, чей доход за 2025 год или в течение 2026 года превысил 20 млн ₽.



Ставки: 5 и 7% (без вычета) или 22% (с вычетом) Вести учёт доходов в КУДиР, сдавать декларацию по УСН раз в год.



При НДС — декларация по НДС каждый квартал

УСН «Доходы минус расходы» 15% от прибыли, есть минимальный налог — 1%

— Доход до 490,5 млн ₽;



— штат сотрудников до 130 человек;



— стоимость ОС до 218 млн ₽

Платить НДС обязаны все, чей доход за 2025 год или в течение 2026 года превысил 20 млн ₽.



Ставки: 5 и 7% (без вычета) или 22% (с вычетом)

Вести учёт доходов и расходов в КУДиР, сдавать декларацию по УСН раз в год.



При НДС — декларация по НДС

ПСН Ставка 6% от суммы фиксированного потенциального дохода, установленного регионом — Доход до 20 млн ₽ в год;



— сотрудников до 15 человек;



— только производство, перепродажа запрещена НДС не платится. При потере права на ПСН налог пересчитывают по ОСНО/УСН По патенту нет отчётности, но есть отчётность по основной СНО (ОСНО или УСН), ведь ПСН — дополнительная СНО, а не самостоятельная ОСНО 25% налог на прибыль (юрлица) или 13–22% НДФЛ (ИП) Лимитов нет Ставка НДС — 22% Бухучёт для юрлиц (у ИП его нет), ежеквартальные декларации по НДС и налогу на прибыль организаций, декларация 3‑НДФЛ у ИП

Какой выбрать режим в 2026 году? Зависит от типа вашей компании и дальнейших бизнес-планов.

НПД — для начинающих предпринимателей с небольшой выручкой. Подойдёт, если вы не планируете закупать товары, нанимать персонал и наращивать обороты. Например, на этом режиме можно продавать изделия ручной работы, пошитую — для начинающих предпринимателей с небольшой выручкой. Подойдёт, если вы не планируете закупать товары, нанимать персонал и наращивать обороты. Например, на этом режиме можно продавать изделия ручной работы, пошитую одежду или авторские украшения.

УСН «Доходы» — подходит для продавцов, у которых затраты невысокие — менее 60% от выручки.

УСН «Доходы минус расходы» — для бизнеса, у которого более 60% выручки идёт на оплату доставки, логистики, аренды, рекламы, штата. Также подойдёт бизнесам с высокой закупочной стоимостью товара. На все расходы должны быть официальные документы — без документального подтверждения учесть расходы нельзя.

АУСН — в 2026 году поможет тем, кто превысил порог лимита в 20 млн ₽, избежать НДС. У режима есть требования по количеству сотрудников и стоимости имущества. Эта система — экспериментальная, и до конца 2027 года на ней можно работать в рамках лимита в 60 млн ₽, без деклараций и страховых взносов. — в 2026 году поможет тем, кто превысил порог лимита в 20 млн ₽, избежать НДС. У режима есть требования по количеству сотрудников и стоимости имущества. Эта система — экспериментальная, и до конца 2027 года на ней можно работать в рамках лимита в 60 млн ₽, без деклараций и страховых взносов.

Патент (ПСН) на маркетплейсе подходит только производителям, которые продают товары собственного изготовления, например одежду, мебель, изделия из кожи, продукты. Для перепродажи эта система налогообложения запрещена. (ПСН) на маркетплейсе подходит только производителям, которые продают товары собственного изготовления, например одежду, мебель, изделия из кожи, продукты. Для перепродажи эта система налогообложения запрещена.

ОСНО — система для крупного бизнеса с высокими оборотами, большим штатом и работой с клиентами на НДС. Режим требует полноценного бухучёта и ежеквартальной отчётности. — система для крупного бизнеса с высокими оборотами, большим штатом и работой с клиентами на НДС. Режим требует полноценного бухучёта и ежеквартальной отчётности.

Уведомление о выборе системы налогообложения нужно подать сразу при регистрации бизнеса или в течение 30 календарных дней после неё. Если не успеть — бизнес автоматически попадёт на ОСНО, а это самый невыгодный режим для новичков. Если сомневаетесь, какой режим лучше выбрать, — Точка Банк поможет с выбором.

Какие документы нужны для учёта на маркетплейсах

Маркетплейс сам формирует все первичные документы и присылает в личный кабинет. Для грамотного учёта продавцу понадобятся документы каждого этапа движения товара — от отгрузки до итоговой сверки.

При передаче товара на маркетплейс. При передаче товара на маркетплейс оформляют электронный УПД. Для маркированных товаров в УПД добавляют коды маркировки. На схеме FBS также нужны пропуск на склад и маркировка коробов по правилам площадки.

Основные отчёты маркетплейса. Главный документ — отчёт о реализации или отчёт комиссионера, где отражены ваши продажи, цены, комиссии и логистика. Кроме него, вам понадобится расшифровка отчёта — детали по каждой сделке для сверки.

Документы по услугам и НДС. Сюда относится акт выполненных услуг — сводка по хранению, упаковке, доставке, рекламе и штрафам. Если маркетплейс выделяет НДС в комиссии — нужен документ, который позволит продавцу на ОСНО принять налог к вычету, и это — УПД или счёт-фактура.

Документы для сверки и возвратов. Понадобятся три вида актов:

Акт сверки расчётов — чтобы убедиться, что данные продавца и площадки совпадают.

Акт о расхождениях — для спорных ситуаций: непринятый товар, лишняя комиссия, возврат.

Акт возврата товаров — при браке, пересортице или невыкупе от покупателя.

Правильный бухгалтерский учёт строится не только на отчётах о продажах, но и на документах движения товара — от первой накладной до акта сверки. Без этого у бухгалтера появятся расхождения по счёту 45 и риски по НДС.

Какие бухгалтерские операции проводить при учёте продаж на маркетплейсах

Напоминаем, что ИП бухучёт вести необязательно. А вот для компаний учёт строится по стандартной для комиссионной торговли схеме. Основные проводки:

Операция Проводка Передали товар маркетплейсу Дт 45 — Кт 41 Списали себестоимость проданного Дт 90.02 — Кт 45 Учли комиссию площадки Дт 44 — Кт 76 Получили деньги за вычетом комиссии Дт 51 — Кт 76

Рассмотрим пример на цифрах. Допустим, товар продали за 12 000 ₽ (с НДС 22%), себестоимость — 5 000 ₽ без НДС, комиссия маркетплейса — 15% (1 800 ₽ с НДС). Проводки будут выглядеть следующим образом:

Операция Проводка Сумма Передали товар на склад маркетплейса Дт 45 — Кт 41 5 000 ₽ Отразили выручку без НДС Дт 62 — Кт 90 9 836,07 ₽ Списали себестоимость Дт 90 — Кт 45 5 000 ₽ Начислили НДС с продажи Дт 90 — Кт 68 2 163,93 ₽ Комиссия без НДС Дт 44 — Кт 76 1 475,41 ₽ Входной НДС с комиссии Дт 19 — Кт 76 324,59 ₽ Получили деньги от маркетплейса Дт 51 — Кт 76 10 200 ₽

Налоги по разным режимам на примере 12 000 ₽ будут такие:

ОСНО (НДС + налог на прибыль 25%):

НДС к уплате: 2 163,93 − 324,59 = 1 839,34 ₽

Налог на прибыль: (9 836,07 − 5 000 − 1 475,41) × 25% = 3 360,66 × 25% = 840,17 ₽

УСН «Доходы» (6%):

Налог: 12 000 × 6% = 720 ₽.

ВАЖНО Доходом считается вся сумма продажи, а не то, что пришло на счёт. Учёт идёт по полной цене товара, а не по факту оплаты

УСН «Доходы минус расходы» (15%):

Налог: (12 000 − 5 000 − 1 800) × 15% = 780 ₽.

Какие налоги платят на разных режимах

ОСНО. Учёт на ОСНО включает три основные группы: прямые налоги – прибыль 25% у юрлиц или НДФЛ от 13 до 22% у ИП, НДС 22% и имущественные налоги — транспортный, на имущество и другие.

УСН. Учёт на упрощёнке похож на ОСНО, но если бизнес не подпадает по лимитам под НДС, то его не выделяют из суммы и не вычитают из комиссии агента. Если же бизнес платит НДС, то он выбирает ставку — 22% с правом на вычет входящего НДС или 5–7% без вычета и в зависимости от этого строит учёт НДС.

АУСН. Налог считает сама ФНС на основе данных из вашего счёта в уполномоченном банке, а также данных от ОФД (по ККТ) и сведений, внесённых продавцом в личный кабинет АУСН, — там отражаются взаимозачёты от маркетплейсов. Подавать декларации ежегодно и вести КУДиР не нужно. Доходом также считается вся сумма от покупателя, а не то, что маркетплейс перечислил после вычета комиссии. ИП на АУСН полностью освобождены от бухгалтерской отчётности, а вот юрлица должны сдавать бухгалтерский баланс.

ВАЖНО Раньше предприниматели на УСН не платили НДС при доходах до 60 млн ₽ в год. Но с 1 января 2026 года порог резко снижен — до 20 млн ₽. Если ваш доход за 2025 год или с начала 2026‑го превысил эту сумму, вы обязаны начислять и платить НДС, даже оставаясь на УСН. Порог будет снижаться дальше: 15 млн ₽ в 2027 году, 10 млн ₽ — с 2028‑го. При этом можно выбрать: применять общую ставку 22% (с правом на вычет входного НДС) или пониженные 5% (при доходе 20–272,5 млн ₽) и 7% (272,5–490,5 млн ₽) — но без вычетов. Следите за доходами и планируйте переход заранее.



Патент. Фиксируйте в книге учёта доходов всю сумму, которую покупатель перечислил маркетплейсу, без уменьшения на комиссию площадки. Также важно следить за лимитом — 20 млн ₽ в год в 2026 году (15 млн ₽ в 2027 году и 10 млн ₽ в 2028), иначе потеряете право на патент и попадёте на либо на УСН с НДС, если заранее перешли с ОСНО на УСН, либо на общую систему с НДС.

НПД, или самозанятость. В приложении «Мой налог» фиксируйте продажи за месяц. Налогом облагается вся сумма, которую перечислил покупатель маркетплейсу, без вычета комиссии. За занижение базы — штраф 20% от неуплаченной суммы.

Как и куда отправлять отчётность

Раз в год юрлица сдают бухгалтерский баланс и приложения к нему. За 2025 год — не позднее 31 марта 2026 года. Отчётность представляют в ФНС в электронном виде. ИП бухгалтерскую отчётность не сдают.

Налоговая отчётность в таблице:

Отчётность Кто сдаёт Сроки Декларация по УСН за 2025 год Компании и ИП на УСН ООО — до 25 марта, ИП — до 25 апреля Декларация по НДС Все плательщики НДС Ежеквартально, до 25‑го числа следующего месяца. Декларация по налогу на прибыль Организации на ОСНО За 1 квартал, полугодие и 9 месяцев — до 25‑го числа следующего месяца, годовая — до 25 марта. Декларация 3-НДФЛ ИП на ОСНО За прошлый год сдают до 30 апреля следующего года

Кроме того, бизнес обязан подавать уведомления об исчисленных налогах (для УСН, НДФЛ, страховых взносов) до 25-го числа месяца уплаты.

Статистическая отчётность для продаж в ЕАЭС

Если вы продаёте товары через маркетплейс в страны ЕАЭС, например в Казахстан, Беларусь, Армению, Киргизию, то нужно ежемесячно подавать статистическую форму учёта перемещения товаров в Федеральную таможенную службу.

Важные нюансы:

Кто подаёт. Продавец — ведь по агентскому договору именно он остаётся собственником товара до момента продажи. Маркетплейс подаёт форму, только если выкупает товар у продавца и продаёт от своего имени.

Срок. Не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за месяцем отгрузки.

Как подавать. Только электронно, через личный кабинет на сайте ФТС или оператора ЭДО, с усиленной квалифицированной электронной подписью. Отдельную форму заполняют на каждую страну. В одну форму можно включить до 999 товарных позиций с разными кодами ТН ВЭД.

ВАЖНО Отчёт подают даже при продаже одного товара на сумму меньше 100 ₽. Возвраты тоже включают в отчёт — уменьшать на них ничего не нужно.

Типичные ошибки учёта на маркетплейсах

Собрали наиболее частые ошибки, которые могут привести к неприятным последствиям. К ним относятся:

Уменьшение дохода на комиссию маркетплейса. Доходом для расчёта налогов признаётся вся сумма, которую покупатель заплатил за товар, а не поступление на счёт после вычета комиссии или штрафов. Комиссия площадки — это расход, который уменьшает налоговую базу на ОСНО и УСН «Доходы минус расходы», но не уменьшает сам доход. Ошибка в этой части приводит к занижению налоговой базы и к вопросам от налоговой.

Нет собственного товарного учёта. Даже если маркетплейс показывает остатки в личном кабинете, без своей системы учёта легко упустить списания, возвраты или пересортицу.

Отсутствие ЭДО. Маркетплейс направляет отчёты комиссионера, акты и УПД через системы электронного документооборота. Важно: по условиям оферты работать с площадками без ЭДО не получится.

Ошибки в работе с маркированными товарами. Если товар подлежит обязательной маркировке, продавец обязан отчитываться в систему «Честный ЗНАК» о вводе в оборот, продаже и возвратах. Отсутствие отчётности обернётся штрафами и конфискацией немаркированных товаров.

Игнорирование статформы при продажах в ЕАЭС. При продаже товаров через маркетплейс в страны ЕАЭС продавец должен каждый месяц подавать статистическую форму в ФТС не позже 10-го рабочего дня месяца, следующего за отгрузкой. Обязанность лежит на продавце, маркетплейс статформу не подаёт.

С 1 октября 2026 года маркетплейсы в автоматическом режиме будут передавать в налоговую данные о продажах, комиссиях и возвратах по каждому продавцу. Расхождения между учётом продавца и данными площадки налоговая обнаружит автоматически. В рамках эксперимента до конца 2026 года маркетплейсы предупреждают продавца о выявленных рисках и при игнорировании могут заблокировать аккаунт.

Ответственность за отсутствие учёта

За грубое нарушение бухучёта, например искажение показателей, отражение фиктивных объектов, ведение учёта без утверждённых регистров, в ст. 15.11 КоАП РФ предусмотрен штраф для должностных лиц от 5 000 до 10 000 ₽ при первом нарушении и от 10 000 до 20 000 ₽ или дисквалификация при повторном.

За отсутствие первичных документов, счетов-фактур или регистров, а также систематическое ошибочное отражение информации ст. 120 НК РФ установлены штрафы: 10 000 ₽ за однократное нарушение в пределах одного налогового периода и 30 000 ₽, если нарушения охватывают два периода и более.

За занижение налоговой базы и неуплату налога по ст. 122 НК РФ взимается штраф 20% от неуплаченной суммы при отсутствии умысла и 40% при умышленном нарушении.