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Бухгалтерия

Лучшие онлайн-бухгалтерии для ИП и малого бизнеса

В 2026 году предпринимателю уже недостаточно просто сдавать отчётность вовремя — важно вести учёт быстро, точно и без лишних затрат. Онлайн-бухгалтерии становятся полноценным рабочим инструментом для ИП.

11.03.2026
4120
4120

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Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Нужно разобраться с НДС на упрощёнке?

Правильно рассчитаем налог и сформируем декларации в Онлайн‑бухгалтерии от Точка Банк. Разобраться в деталях помогут профессиональные бухгалтеры.
Оставить заявку

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

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В этом обзоре собраны лучшие онлайн-бухгалтерии для ИП и малого бизнеса. Мы сравнили их функции, уровень автоматизации и качество поддержки. Это поможет вам выбрать сервис под вашу систему налогообложения — УСН, АУСН или патент — и удобный формат работы.

Коротко
В 2026 году онлайн‑бухгалтерия стала обязательным инструментом для ИП и малого бизнеса. Сервисы автоматически считают налоги, формируют отчётность и напоминают о сроках. Это снижает риск ошибок и штрафов. Предприниматель экономит время и может сосредоточиться на развитии бизнеса.
В обзоре сравниваются популярные сервисы: Точка Банк, Контур.Эльба, Небо, Т‑Бизнес и СБИС. Они различаются уровнем автоматизации, поддержкой и дополнительными возможностями. Онлайн‑бухгалтерия от Точка Банк выделяется полной интеграцией с расчётным счётом, автоматическим расчётом налогов и круглосуточной поддержкой. Для ИП на УСН «Доходы» без сотрудников сервис можно использовать бесплатно.

Зачем бизнесу нужен сервис для ведения бухгалтерии

Онлайн-бухгалтерия помогает предпринимателю выстроить систему учёта без лишней нагрузки. Сервис берёт на себя техническую часть работы: расчёты, подготовку документов и контроль сроков.

Предпринимателю не нужно разбираться в каждой норме законодательства и вручную проверять формулы — программа делает это автоматически, что снижает риск ошибок и помогает избежать штрафов.

Ещё один плюс — порядок в финансах. Все операции фиксируются в системе, данные не теряются, отчёты формируются быстро. Бизнес становится более управляемым и предсказуемым.

В результате предприниматель тратит меньше времени на учёт и больше — на продажи, клиентов и развитие.

Персональный бухгалтер от Точка Банк

В сервисе «Онлайн‑бухгалтерия», на тарифе «Под контролем». Возьмёт расчёт налогов, отчётность и решение вопросов с налоговой на себя.

Как выбрать онлайн-бухгалтерию для ИП в 2026 году

При выборе сервиса важно учитывать не только автоматизацию, но и удобство работы. Интерфейс должен быть понятным, чтобы не тратить время на обучение.

Обратите внимание на функционал:

  • подходит ли сервис под вашу систему налогообложения;
  • есть ли расчёт налогов и взносов;
  • формируется ли отчётность автоматически;
  • предусмотрены ли напоминания о сроках;
  • есть ли поддержка специалистов.

Важно проверить, как сервис обновляется при изменении законодательства и как обеспечивает защиту данных.

Хорошая онлайн-бухгалтерия — это не просто программа для отчётов, а рабочий инструмент, который экономит время и снижает риски.

Рейтинг лучших онлайн-бухгалтерий для ИП

Точка Банк 

Онлайн-бухгалтерия от Точка Банк предоставляет поддержку и консультации профессиональных бухгалтеров. Платформа проста и понятна даже для новичков, подходит для ИП на УСН, АУСН и патенте, а также поддерживает работу с НДС на УСН.

В сервисе можно отслеживать движение по счетам, учитывать продажи на маркетплейсах и работать со счетами в разных банках. Предприниматели могут загружать отчёты площадок, учитывать комиссии маркетплейсов, а также вести операции по эквайрингу и валюте. Для ИП автоматически применяются пониженные ставки УСН в зависимости от региона регистрации, а в случае ошибок сервиса действует страхование рисков.

Платформа поддерживает работу с патентом: через сервис можно подать заявление на получение патента и на уменьшение налога, а также отправить уведомление о смене объекта налогообложения на УСН. Дополнительно доступна сверка с налоговой и работа с требованиями ФНС прямо в системе. Отчётность можно отправлять в электронном виде непосредственно из сервиса. 

Эксперты на тарифе «Под контролем» помогут разобраться с кадровым учётом и составить грамотный ответ в Соцфонд.   

Также сервис поддерживает электронный документооборот от Точка Банк. 

Поддержка клиентов работает круглосуточно. Многие процессы автоматизированы, поэтому ручной работы минимум. 

Контур.Эльба

Это программа для предпринимателей, которые хотят вести бухгалтерию самостоятельно. Сервис подходит для ИП и ООО на УСН, а также для ИП на патенте. Система автоматически заполняет декларации и готовит документы на оплату налогов и страховых взносов. В сервисе можно работать без расчётного счёта — достаточно подключить учёт и вносить данные о доходах.

В системе есть готовые шаблоны договоров, счетов, накладных и актов, поэтому нужные документы можно быстро подготовить и отправить контрагентам. Сервис также поддерживает работу с маркетплейсами и позволяет учитывать данные о продажах при расчёте налогов. Программа напоминает о сроках сдачи отчётности и заранее уведомляет о важных датах, чтобы предприниматель ничего не пропустил.

Сервис доступен по нескольким тарифам: от базового варианта для отчётности ИП до расширенных тарифов с учётом сотрудников и полным набором документов. Оплата производится за год. Новые ИП — зарегистрированные до трёх месяцев назад могут пользоваться сервисом бесплатно в течение года, а для остальных пользователей предусмотрен пробный период 30 дней.

Небо

Сервис создан для малого и среднего бизнеса. Его возможностей достаточно, чтобы начинающий предприниматель сам вёл бухгалтерию. В программе можно формировать и отправлять отчёты без помощи сторонних специалистов.

Работать в системе можно сразу после регистрации на сайте разработчика. Пользователь загружает банковские выписки, создаёт платёжные поручения и рассчитывает зарплату сотрудникам. Также можно вести расчёты с контрагентами и хранить все данные в одном месте. На основе введённой информации программа сама формирует отчёты и напоминает об их отправке.

В сервисе можно оформить электронную подпись УЦ ФНС. 

Т-Бизнес

Это сервис онлайн-бухгалтерии для ИП на УСН «Доходы», а также для ИП и ООО на АУСН. Подключить его можно в приложении или личном кабинете Т-Бизнес. Сервис работает только со счётом в Т-Банке: после активации операции по счёту автоматически передаются в систему. Программа рассчитывает налоги, формирует платёжные поручения и готовит отчётность.

Каждый этап сопровождается уведомлениями. Предпринимателю остаётся проверить данные и подтвердить оплату в приложении, после чего сервис отправит необходимые сведения в налоговую.

В системе можно работать с документами: выставлять счета, формировать акты, накладные и счета-фактуры. Сервис также поддерживает работу с маркетплейсами и помогает учитывать продажи при расчёте налогов. При необходимости можно задать вопросы бухгалтерам в чате Т-Бизнеса — специалисты помогают разобраться с расчётами и отчётностью.

Дополнительно действует защита от ошибок: если из-за работы сервиса возникнут штрафы или пени от налоговой, риски застрахованы на сумму до 10 млн ₽.

СБИС

Онлайн-бухгалтерия от СБИС помогает упростить ежедневную работу предпринимателя. Сервис поддерживает разные системы налогообложения: УСН, АУСН, патент и ОСНО для ИП. Платформа автоматически распознаёт первичные документы, формирует электронную отчётность и помогает обмениваться документами через ЭДО.

В умном календаре видны сроки сдачи отчётности и уплаты налогов, поэтому предприниматель не пропустит важные даты. В сервисе можно проверять контрагентов по ИНН, вести складской учёт, учитывать основные средства и нематериальные активы.

Платформа работает круглосуточно и доступна с любого устройства, включая мобильное приложение. Сервис подходит как для малого бизнеса, так и для компаний со сложными схемами учёта. Пользователям доступны несколько тарифов — от базового для одного пользователя до расширенных вариантов для полноценного бухгалтерского учёта. Оплатить сервис можно за квартал, год или сразу за несколько лет.

Сравнение онлайн-бухгалтерий

СервисДля кого подходитАвтоматизацияРабота с сотрудникамиПоддержка Особенности
Точка БанкИП, в т.ч. продавцы на маркетплейсах,
ИП на УСН, УСН+Патент, УСН+НДС, АУСН. 
Есть АУСН для ООО

Высокая — автоматический расчёт налогов, отчёты, учёт комиссий;
интеграция операций по счетам в сторонних банках; интеграция с 1С на АУСН, учёт доходов от маркетплейса по обмену данными (API), наличие МЧД (доверенность). В онлайн-бухгалтерии для УСН с НДС автоматическое формирование счетов-фактур по продажам физлицам		Есть тариф с кадровым учётом: 
документальное оформление приёма и увольнения работников; расчёт выплат; отчётность в СФР и ФНС; уплата налогов и взносов		Круглосуточная консультация бухгалтеровСервис автоматически учитывает доходы от маркетплейсов по их отчётам. Поддерживается учёт доходов в валюте с расчётом курсовой разницы. Для УСН с НДС доступен встроенный ЭДО с безлимитным обменом документами. 
Налоговая копилка
Контур.ЭльбаИП на УСН и патенте, ООО на УСНАвтозаполнение деклараций и документовОсновной акцент на ИП24/7Готовые шаблоны договоров и документов
НебоИП и ООО на любой системе налогообложенияАвтоформирование отчётов на основе данныхРасчёт зарплатыОнлайн-поддержкаВозможность оформить ЭП
Т-БизнесИП на УСН «Доходы» и ИП и ООО на АУСНПолная интеграция с банковским счётомБез расширенного кадрового блокаЧерез приложениеПередача данных в ФНС
СБИСИП на УСН, АУСН, патенте, ОСНОИИ-распознавание документовКадровый учёт24/7Подходит для крупных компаний

Экспертное мнение

В 2026 году онлайн‑бухгалтерия для ИП — это инструмент снижения налоговых рисков. Автоматический расчёт налогов, взносов и формирование отчётности позволяют избежать технических ошибок и несоответствий в данных.


Интеграция с расчётным счётом, как реализовано в Точка Банке, обеспечивает учёт доходов и упрощает контроль обязательств перед ФНС. Сервис Онлайн-бухгалтерию от Точка Банк формирует КУДиР, готовит декларации и уведомления по ЕНП на основании фактических операций.

Жуковская ДарьяЭксперт Онлайн-бухгалтерии от Точка Банк

Преимущества онлайн‑бухгалтерии для ИП от Точка Банк

Онлайн-бухгалтерия от Точка Банк объединяет возможности банковского счёта и автоматизированного бухучёта — это удобно для индивидуальных предпринимателей. Особенно для тех, кто ведёт бизнес на упрощённой системе налогообложения (УСН). 

Если у ИП открыт расчётный счёт в Точка Банке, все бизнес-операции и бухгалтерские данные видны прямо в интернет-банке: платежи, доходы, остатки на счёте и налоговые обязательства. Это упрощает контроль и позволяет принимать решения быстрее. 

Автоматический расчёт налогов и отчётности

  • Формирует книгу учёта доходов и расходов (КУДиР) и КУД для патента.
  • Сервис рассчитывает налоги с доходов от предпринимательской деятельности и выплат работникам, а также страховые взносы за ИП и сотрудников. Он начисляет НДС с продаж и контролирует уплату патента. При расчётах система учитывает уменьшение налога по УСН на страховые взносы и уменьшение стоимости патента, что помогает снизить налоговую нагрузку.
  • Готовит декларации и уведомления. 

При этом остаётся только проверить и отправить документы. Благодаря использованию МЧД отчётность можно отправлять в налоговую без подтверждения КЭП, что экономит время и снижает риск ошибок.

Онлайн-бухгалтерия напоминает о сроках уплаты налогов и подачи отчётности, чтобы вы ничего не пропустили и не получили штрафов. А при подключённой копилке сервис заранее накапливает нужную сумму к уплате в бюджет и автоматически перечисляет её. 

Круглосуточная поддержка помогает разобраться с возможностями сервиса и ответить на вопросы. Это удобно, если предприниматель не уверен в налоговых моментах или настройке учёта. Также доступна онлайн-бухгалтерия для ИП и ООО на АУСН. Дополнительно предусмотрена страховка — она покрывает риски в случае возможных ошибок сервиса.

Вопросы по теме

Поддерживает ли сервис от Точка Банка автоматический расчёт налогов, взносов и формирование отчётности?

Сервис Онлайн-бухгалтерия от Точка Банк помогает автоматически считать налоги и взносы. Программа сама рассчитывает суммы на основе ваших доходов. Она формирует декларации и уведомления по ЕНП. Готовые отчёты можно отправить в налоговую через интернет-банк с электронной подписью или с помощью МЧД.


Система также готовит платёжные поручения с актуальными реквизитами ФНС. Предпринимателю остаётся только подтвердить оплату. А при подключённой копилке сервис заранее накапливает нужную сумму и автоматически перечисляет её в бюджет в установленный срок. Это экономит время и снижает риск ошибок.


Сервис подойдёт ИП на УСН «Доходы», «Доходы минус расходы», УСН с НДС, АУСН и патенте. Для предпринимателей с сотрудниками есть отдельный тариф с кадровым учётом и отчётностью в СФР. Если у вас открыты счета в разных банках, их можно подключить к системе. Программа учтёт все операции для корректного расчёта налогов. Сервис автоматически загружает данные из отчётов маркетплейсов, включая суммы продаж и комиссии площадок. Эти данные корректно учитываются при расчёте доходов предпринимателя.

Нужна ли электронная подпись (ЭЦП) для работы с онлайн-бухгалтерией и как её подключить?

Для работы с онлайн-бухгалтерией КЭП не обязательна. Она потребуется для электронного документооборота с ФНС, например чтобы отправлять декларации и отчёты в налоговую и другие государственные органы.


ЭП нужна не только для отчётности. Она позволяет обмениваться юридически значимыми документами с контрагентами, например счетами-фактурами и актами. Также подпись требуется для регистрации онлайн-кассы в налоговой.


В 2026 году получить ЭП можно разными способами, в зависимости от вашего статуса. Для руководителей ООО и ИП её выдаёт удостоверяющий центр ФНС или доверенные организации. Для оформления понадобятся паспорт, СНИЛС, ИНН и USB-токен для хранения подписи.


Первый выпуск требует личного визита в ФНС для идентификации. Повторно подпись можно перевыпустить дистанционно через личный кабинет, если старая ещё действительна.

Какой уровень поддержки в Онлайн-бухгалтерии от Точка Банк — чат, телефон, бухгалтер-консультант — и насколько она оперативна?

Онлайн-бухгалтерия от Точка Банк предлагает поддержку через чат и телефон. Через них можно получить консультации экспертов и быстро решить возникающие вопросы. На тарифе с персональным бухгалтером «Под контролем» дополнительно доступен выделенный канал связи в мессенджере. Это помогает предпринимателям оперативно получать ответы и не откладывать решение бухгалтерских задач.


Чат в интернет-банке и приложении — самый быстрый способ связи. Специалисты помогают по вопросам налогов, взносов и работе сервиса.


Телефон горячей линии доступен для звонков по России и по международным номерам. Это удобно, если нужно обсудить срочные моменты.


В платных тарифах есть безлимитные консультации с опытными бухгалтерами. Они помогают с расчётами, отчётностью и сложными вопросами учёта.

Можно ли вести учёт сотрудников, зарплату и кадровые документы в сервисе «Онлайн-бухгалтерия» от Точка Банк?

В Точка Банке есть тариф «Под контролем с сотрудниками», позволяющий вести кадровый учёт.


С его помощью можно вести учёт персонала и рассчитывать зарплату. Также через сервис оформляются все необходимые кадровые документы. 

Безопасны ли данные в онлайн-бухгалтерии — шифрование, резервное копирование и соответствие 152-ФЗ?

Данные в крупных сервисах онлайн-бухгалтерии защищены на высоком уровне. Безопасность часто выше, чем при хранении файлов на офисном компьютере. Сервисы используют современные технологии, соблюдают законы и не противоречат законодательству, чтобы ваши данные были в безопасности.


Первый уровень защиты — шифрование. При передаче информация превращается в код с помощью криптографических протоколов (КП), таких как TLS/SSL. На серверах данные тоже шифруются, и без специальных ключей их невозможно прочитать.


КП — это набор правил, алгоритмов, которые обеспечивают безопасное взаимодействие между сторонами в цифровой среде.


Второй уровень — резервное копирование. Системы автоматически создают копии данных каждый день или даже чаще. Копии хранятся в разных дата-центрах, чтобы при аварии или пожаре информация не пропала.


Третий уровень — соблюдение закона о персональных данных 152-ФЗ. Все данные российских граждан хранятся на серверах в РФ. Провайдер зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и использует сертифицированные средства защиты.

Подходит ли сервис «Онлайн-бухгалтерия» от Точка Банк для совмещения налоговых режимов или работы с маркетплейсами?

Сервис «Онлайн-бухгалтерия» от Точка Банк подходит для работы с маркетплейсами и для совмещения налоговых режимов. Он создан, чтобы упростить жизнь ИП и автоматизировать бухгалтерский учёт.


Для предпринимателей, работающих с маркетплейсами, сервис особенно удобен. Данные о продажах автоматически загружаются из отчётов площадок, а доходы учитываются корректно, включая комиссии маркетплейсов. Для ИП на УСН с НДС сервис рассчитывает доходы по данным маркетплейсов, автоматически формирует сводный счёт-фактуру по продажам физлицам и регистрирует его в книге продаж. Это позволяет корректно рассчитать налог к уплате и сформировать декларацию по НДС. Дополнительно для предпринимателей на УСН с НДС доступен расширенный функционал ЭДО с безлимитным пакетом документов для обмена с контрагентами.


Сервис также поддерживает работу ИП на нескольких налоговых режимах одновременно. Например, можно совмещать УСН «Доходы» и ПСН. Программа разделяет доходы по режимам, считает налоги и взносы, формирует отчётность. При наличии сотрудников доступен тариф с расчётом выплат и отчётности по персоналу.

Как попробовать сервис «Онлайн-бухгалтерия» от Точка Банк бесплатно и есть ли пробный период без привязки карты?

Для ИП на УСН «Доходы» сервис предоставляется бесплатно. Бесплатный доступ действует на постоянной основе для предпринимателей без сотрудников. При использовании эквайринга Точка Банка операции по нему также автоматически учитываются в сервисе.

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Лучшие онлайн-бухгалтерии для ИП в 2026 году: топ сервисов и программ — Точка Банк