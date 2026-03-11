В этом обзоре собраны лучшие онлайн-бухгалтерии для ИП и малого бизнеса. Мы сравнили их функции, уровень автоматизации и качество поддержки. Это поможет вам выбрать сервис под вашу систему налогообложения — УСН, АУСН или патент — и удобный формат работы.

Коротко В обзоре сравниваются популярные сервисы: Точка Банк, Контур.Эльба, Небо, Т‑Бизнес и СБИС. Они различаются уровнем автоматизации, поддержкой и дополнительными возможностями. Онлайн‑бухгалтерия от Точка Банк выделяется полной интеграцией с расчётным счётом, автоматическим расчётом налогов и круглосуточной поддержкой. Для ИП на УСН «Доходы» без сотрудников сервис можно использовать бесплатно. В 2026 году онлайн‑бухгалтерия стала обязательным инструментом для ИП и малого бизнеса. Сервисы автоматически считают налоги, формируют отчётность и напоминают о сроках. Это снижает риск ошибок и штрафов. Предприниматель экономит время и может сосредоточиться на развитии бизнеса.

Зачем бизнесу нужен сервис для ведения бухгалтерии

Онлайн-бухгалтерия помогает предпринимателю выстроить систему учёта без лишней нагрузки. Сервис берёт на себя техническую часть работы: расчёты, подготовку документов и контроль сроков.

Предпринимателю не нужно разбираться в каждой норме законодательства и вручную проверять формулы — программа делает это автоматически, что снижает риск ошибок и помогает избежать штрафов.

Ещё один плюс — порядок в финансах. Все операции фиксируются в системе, данные не теряются, отчёты формируются быстро. Бизнес становится более управляемым и предсказуемым.

В результате предприниматель тратит меньше времени на учёт и больше — на продажи, клиентов и развитие.

Как выбрать онлайн-бухгалтерию для ИП в 2026 году

При выборе сервиса важно учитывать не только автоматизацию, но и удобство работы. Интерфейс должен быть понятным, чтобы не тратить время на обучение.

Обратите внимание на функционал:

подходит ли сервис под вашу систему налогообложения;

есть ли расчёт налогов и взносов;

формируется ли отчётность автоматически;

предусмотрены ли напоминания о сроках;

есть ли поддержка специалистов.

Важно проверить, как сервис обновляется при изменении законодательства и как обеспечивает защиту данных.

Хорошая онлайн-бухгалтерия — это не просто программа для отчётов, а рабочий инструмент, который экономит время и снижает риски.

Рейтинг лучших онлайн-бухгалтерий для ИП

Точка Банк

Онлайн-бухгалтерия от Точка Банк предоставляет поддержку и консультации профессиональных бухгалтеров. Платформа проста и понятна даже для новичков, подходит для ИП на УСН, АУСН и патенте, а также поддерживает работу с НДС на УСН.

В сервисе можно отслеживать движение по счетам, учитывать продажи на маркетплейсах и работать со счетами в разных банках. Предприниматели могут загружать отчёты площадок, учитывать комиссии маркетплейсов, а также вести операции по эквайрингу и валюте. Для ИП автоматически применяются пониженные ставки УСН в зависимости от региона регистрации, а в случае ошибок сервиса действует страхование рисков.

Платформа поддерживает работу с патентом: через сервис можно подать заявление на получение патента и на уменьшение налога, а также отправить уведомление о смене объекта налогообложения на УСН. Дополнительно доступна сверка с налоговой и работа с требованиями ФНС прямо в системе. Отчётность можно отправлять в электронном виде непосредственно из сервиса.

Эксперты на тарифе «Под контролем» помогут разобраться с кадровым учётом и составить грамотный ответ в Соцфонд.

Также сервис поддерживает электронный документооборот от Точка Банк.

Поддержка клиентов работает круглосуточно. Многие процессы автоматизированы, поэтому ручной работы минимум.

Контур.Эльба

Это программа для предпринимателей, которые хотят вести бухгалтерию самостоятельно. Сервис подходит для ИП и ООО на УСН, а также для ИП на патенте. Система автоматически заполняет декларации и готовит документы на оплату налогов и страховых взносов. В сервисе можно работать без расчётного счёта — достаточно подключить учёт и вносить данные о доходах.

В системе есть готовые шаблоны договоров, счетов, накладных и актов, поэтому нужные документы можно быстро подготовить и отправить контрагентам. Сервис также поддерживает работу с маркетплейсами и позволяет учитывать данные о продажах при расчёте налогов. Программа напоминает о сроках сдачи отчётности и заранее уведомляет о важных датах, чтобы предприниматель ничего не пропустил.

Сервис доступен по нескольким тарифам: от базового варианта для отчётности ИП до расширенных тарифов с учётом сотрудников и полным набором документов. Оплата производится за год. Новые ИП — зарегистрированные до трёх месяцев назад могут пользоваться сервисом бесплатно в течение года, а для остальных пользователей предусмотрен пробный период 30 дней.

Небо

Сервис создан для малого и среднего бизнеса. Его возможностей достаточно, чтобы начинающий предприниматель сам вёл бухгалтерию. В программе можно формировать и отправлять отчёты без помощи сторонних специалистов.

Работать в системе можно сразу после регистрации на сайте разработчика. Пользователь загружает банковские выписки, создаёт платёжные поручения и рассчитывает зарплату сотрудникам. Также можно вести расчёты с контрагентами и хранить все данные в одном месте. На основе введённой информации программа сама формирует отчёты и напоминает об их отправке.

В сервисе можно оформить электронную подпись УЦ ФНС.

Т-Бизнес

Это сервис онлайн-бухгалтерии для ИП на УСН «Доходы», а также для ИП и ООО на АУСН. Подключить его можно в приложении или личном кабинете Т-Бизнес. Сервис работает только со счётом в Т-Банке: после активации операции по счёту автоматически передаются в систему. Программа рассчитывает налоги, формирует платёжные поручения и готовит отчётность.

Каждый этап сопровождается уведомлениями. Предпринимателю остаётся проверить данные и подтвердить оплату в приложении, после чего сервис отправит необходимые сведения в налоговую.

В системе можно работать с документами: выставлять счета, формировать акты, накладные и счета-фактуры. Сервис также поддерживает работу с маркетплейсами и помогает учитывать продажи при расчёте налогов. При необходимости можно задать вопросы бухгалтерам в чате Т-Бизнеса — специалисты помогают разобраться с расчётами и отчётностью.

Дополнительно действует защита от ошибок: если из-за работы сервиса возникнут штрафы или пени от налоговой, риски застрахованы на сумму до 10 млн ₽.

СБИС

Онлайн-бухгалтерия от СБИС помогает упростить ежедневную работу предпринимателя. Сервис поддерживает разные системы налогообложения: УСН, АУСН, патент и ОСНО для ИП. Платформа автоматически распознаёт первичные документы, формирует электронную отчётность и помогает обмениваться документами через ЭДО.

В умном календаре видны сроки сдачи отчётности и уплаты налогов, поэтому предприниматель не пропустит важные даты. В сервисе можно проверять контрагентов по ИНН, вести складской учёт, учитывать основные средства и нематериальные активы.

Платформа работает круглосуточно и доступна с любого устройства, включая мобильное приложение. Сервис подходит как для малого бизнеса, так и для компаний со сложными схемами учёта. Пользователям доступны несколько тарифов — от базового для одного пользователя до расширенных вариантов для полноценного бухгалтерского учёта. Оплатить сервис можно за квартал, год или сразу за несколько лет.

Сравнение онлайн-бухгалтерий

Сервис Для кого подходит Автоматизация Работа с сотрудниками Поддержка Особенности Точка Банк ИП, в т.ч. продавцы на маркетплейсах,

ИП на УСН, УСН+Патент, УСН+НДС, АУСН.

Есть АУСН для ООО



Высокая — автоматический расчёт налогов, отчёты, учёт комиссий;

интеграция операций по счетам в сторонних банках; интеграция с 1С на АУСН, учёт доходов от маркетплейса по обмену данными (API), наличие МЧД (доверенность). В онлайн-бухгалтерии для УСН с НДС автоматическое формирование счетов-фактур по продажам физлицам Есть тариф с кадровым учётом:

документальное оформление приёма и увольнения работников; расчёт выплат; отчётность в СФР и ФНС; уплата налогов и взносов Круглосуточная консультация бухгалтеров Сервис автоматически учитывает доходы от маркетплейсов по их отчётам. Поддерживается учёт доходов в валюте с расчётом курсовой разницы. Для УСН с НДС доступен встроенный ЭДО с безлимитным обменом документами.

Налоговая копилка Контур.Эльба ИП на УСН и патенте, ООО на УСН Автозаполнение деклараций и документов Основной акцент на ИП 24/7 Готовые шаблоны договоров и документов Небо ИП и ООО на любой системе налогообложения Автоформирование отчётов на основе данных Расчёт зарплаты Онлайн-поддержка Возможность оформить ЭП Т-Бизнес ИП на УСН «Доходы» и ИП и ООО на АУСН Полная интеграция с банковским счётом Без расширенного кадрового блока Через приложение Передача данных в ФНС СБИС ИП на УСН, АУСН, патенте, ОСНО ИИ-распознавание документов Кадровый учёт 24/7 Подходит для крупных компаний

Экспертное мнение В 2026 году онлайн‑бухгалтерия для ИП — это инструмент снижения налоговых рисков. Автоматический расчёт налогов, взносов и формирование отчётности позволяют избежать технических ошибок и несоответствий в данных.

Интеграция с расчётным счётом, как реализовано в Точка Банке, обеспечивает учёт доходов и упрощает контроль обязательств перед ФНС. Сервис Онлайн-бухгалтерию от Точка Банк формирует КУДиР, готовит декларации и уведомления по ЕНП на основании фактических операций. Жуковская Дарья Эксперт Онлайн-бухгалтерии от Точка Банк

Преимущества онлайн‑бухгалтерии для ИП от Точка Банк

Онлайн-бухгалтерия от Точка Банк объединяет возможности банковского счёта и автоматизированного бухучёта — это удобно для индивидуальных предпринимателей. Особенно для тех, кто ведёт бизнес на упрощённой системе налогообложения (УСН).

Если у ИП открыт расчётный счёт в Точка Банке, все бизнес-операции и бухгалтерские данные видны прямо в интернет-банке: платежи, доходы, остатки на счёте и налоговые обязательства. Это упрощает контроль и позволяет принимать решения быстрее.

Автоматический расчёт налогов и отчётности

Формирует книгу учёта доходов и расходов (КУДиР) и КУД для патента.

Сервис рассчитывает налоги с доходов от предпринимательской деятельности и выплат работникам, а также страховые взносы за ИП и сотрудников. Он начисляет НДС с продаж и контролирует уплату патента. При расчётах система учитывает уменьшение налога по УСН на страховые взносы и уменьшение стоимости патента, что помогает снизить налоговую нагрузку.

Готовит декларации и уведомления.

При этом остаётся только проверить и отправить документы. Благодаря использованию МЧД отчётность можно отправлять в налоговую без подтверждения КЭП, что экономит время и снижает риск ошибок.

Онлайн-бухгалтерия напоминает о сроках уплаты налогов и подачи отчётности, чтобы вы ничего не пропустили и не получили штрафов. А при подключённой копилке сервис заранее накапливает нужную сумму к уплате в бюджет и автоматически перечисляет её.