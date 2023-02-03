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Что такое Онлайн-бухгалтерия и кому она подходит

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Если вы ИП без сотрудников и работаете на системе налогообложения УСН или совмещаете УСН с патентом — Онлайн-бухгалтерия для вас. Для всех остальных случаев подойдёт услуга отправки отчётности, подробнее о ней — в вопросе «Что входит в услугу "Отправка отчётности"?».

Автоматизируйте расчёты налогов и взносов, отчёты и платежи

Подготовим отчётность, позаботимся о бухгалтерии и будем рядом, если возникнут сложности

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Что входит в сервис Онлайн-бухгалтерия:

  • Бухгалтерия. Мы будем сами рассчитывать нужные суммы на уплату налогов и страховых взносов и подготавливать по ним платежи.
  • Копилка на налоги. Она доступна тем, у кого подключена платная Онлайн-бухгалтерия и система налогообложения УСН «Доходы».

Подготовленные платежи вы можете отправлять в налоговую самостоятельно или доверить это нам. Мы будем откладывать нужную сумму на налоги с каждого поступления и отправим платежи, когда придёт время. Для этого нужно подключить «Копилку на налоги». Подробнее о ней читайте в вопросе «Что такое Копилка на налоги и как её подключить?».

  • Налоговая отчётность. Мы будем подготавливать для вас отчётность — вы сможете отправить её в налоговую электронно, если у вас есть электронная подпись. Если подпись не выпускали, просто скачайте готовую декларацию в интернет-банке и отнесите её в налоговую. 

С 1 января 2022 года выпустить электронную подпись можно в налоговой или аккредитованном удостоверяющем центре. Такую подпись можно использовать для отправки отчётности в Онлайн-бухгалтерии.

В платные тарифы также входит отправка писем в налоговую, сверки с налоговой и помощь бухгалтера.

На УСН «Доходы» налог можно уменьшать на начисленные страховые взносы. В Онлайн-бухгалтерии налог рассчитан уже с учётом уменьшения на начисленные страховые взносы.

Подключите Онлайн-бухгалтерию от Точки

Рассчитаем ваши налоги и взносы, подготовим отчётность и будем всегда на связи — независимо от того, в каком банке у вас счёт.

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Что такое Онлайн-бухгалтерия и кому она подходит? — Точка Банк