Обязательные требования к электронной подписи в 2026 году

ЭДО от Точка Банк — это документооборот прямо в вашем интернет‑банке. Выставляйте счета, подписывайте документы и сразу увидите их оплату — без переключения между сервисами. Документы хранятся в актуальном формате и соответствуют требованиям закона, а обмен доступен с контрагентами из других систем ЭДО.