Обязательные требования к электронной подписи в 2026 году

Приказом Минцифры России от 2 февраля 2026 года №45 утверждён перечень нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования в сфере электронной подписи.
Большинство документов из перечня действует до конца 2026 года.
Требования обязательны для аккредитованных удостоверяющих центров (УЦ). Именно на них возложена обязанность соблюдать установленные правила при выпуске и обслуживании электронных подписей. За их нарушение предусмотрена административная ответственность по ст. 13.33 КоАП РФ.
Перечень нормативных правовых актов
- Постановление Правительства РФ №2101 — О размере финобеспечения ответственности доверенной третьей стороны.
- Приказ Минцифры №1138 — Об утверждении Порядка формирования и ведения реестров выданных аккредитованными УЦ квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи.
- Приказ Минцифры №580 — Об утверждении порядка создания и проверки метки доверенного времени.
- Приказ Минцифры №603 — Об утверждённом порядке действий УЦ при сомнениях в личности и приостановке ключей.
- Приказ Минцифры №643 — Требования к форме и хранению поручения владельца квалифицированного сертификата.
- Приказ Минцифры №1134 — Об утверждении порядка передачи реестров при прекращении деятельности УЦ.
- Приказ Минцифры №584 — Требования к порядку реализации функций УЦ.
- Приказ Минцифры №641 — Требования к порядку реализации функций доверенной третьей стороны.
- Приказ Минцифры №624 — Перечень угроз безопасности при удалённой идентификации и хранении ключей.