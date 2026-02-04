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ЭДО
ЭДО

Обязательные требования к электронной подписи в 2026 году

Минцифры утвердило список документов, по которым в 2026 году работают электронные подписи. В перечне — основные правила для удостоверяющих центров и требования, которые они обязаны соблюдать при выпуске и обслуживании ЭП.

04.02.2026
318
318

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Автор

Приказом Минцифры России от 2 февраля 2026 года №45 утверждён перечень нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования в сфере электронной подписи.

Большинство документов из перечня действует до конца 2026 года.

Требования обязательны для аккредитованных удостоверяющих центров (УЦ). Именно на них возложена обязанность соблюдать установленные правила при выпуске и обслуживании электронных подписей. За их нарушение предусмотрена административная ответственность по ст. 13.33 КоАП РФ.

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Перечень нормативных правовых актов

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Обязательные требования к электронной подписи в 2026 году: новые правила для УЦ — Точка Банк