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Проценты по вкладам и НДФЛ: что важно знать ИП

Проценты по банковским вкладам для ИП с 2026 года считаются по новым правилам. Доходы, которые раньше могли облагаться в рамках предпринимательского режима, теперь полностью выводятся из бизнеса и облагаются НДФЛ как личный доход физлица.

13.02.2026
10 948
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Изменения закреплены Федеральным законом от 28.11.2025 №425-ФЗ и существенно меняют правила налогообложения процентов по вкладам для ИП. Новые нормы влияют не только на порядок налогового учёта, но и на финансовое планирование и подход к размещению свободных средств. Точка Банк разберёт, что именно изменилось, как теперь рассчитывается НДФЛ с процентов и на какие моменты ИП стоит обратить внимание.

Коротко
С 2026 года проценты по банковским вкладам ИП больше не считаются предпринимательским доходом. Они не включаются в базу по УСН и другим спецрежимам и облагаются НДФЛ как личный доход физлица, даже если вклад открыт на ИП.
НДФЛ считается по общим правилам и действует необлагаемый лимит на основании ключевой ставки ЦБ за год. Налог платится только с суммы превышения по ставке 13 или 15%. Налог рассчитывает ФНС на основании данных банков, платить его нужно до 1 декабря следующего года.

Как было раньше 

В 2023–2025 годах проценты по банковским вкладам для физлиц и ИП на ОСНО облагались НДФЛ по ставке 13%. Если доход превышал 5 млн ₽, применялась ставка 15%. Эти проценты включались в общий доход.

К процентам по вкладам можно было применять налоговые вычеты. Подходили стандартные, социальные, имущественные и профессиональные вычеты. Это позволяло снизить сумму налога.
Проценты по депозитам и остаткам на расчётных счетах учитывались как доход от предпринимательской деятельности. К ним применялась ставка того спецрежима, на котором находился ИП.

Если вклад был открыт на ИП с УСН «Доходы», проценты включались в базу по спецрежиму. Налог с них при этом составлял 6%. Такой подход упрощал расчёт налогов для предпринимателя.

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Проценты по вкладам в 2026 году

До 2026 года проценты по счетам и вкладам ИП учитывались как предпринимательский доход. 

С 2026 года проценты по вкладам больше не относятся к доходам ИП. Они не включаются в базу по УСН, ЕСХН и АУСН. Эти суммы исключаются из предпринимательского учёта.

Проценты по вкладам признаются личным доходом физического лица.

ВАЖНО
Налоговый режим ИП больше не влияет на проценты по вкладам. Даже если вклад открыт на ИП, налог считается как для физлица. Это правило действует начиная с 2026 года.

Новые ставки НДФЛ

Для налоговых резидентов РФ проценты по вкладам облагаются по ставке 13%. Если годовой доход по процентам превышает 2,4 млн ₽, применяется ставка 15%. Для нерезидентов РФ налог с процентов всегда рассчитывается по ставке 15%.

Как рассчитать НДФЛ с процентов

По процентам по вкладам действует необлагаемый минимум. Он рассчитывается по формуле: 

1 000 000 ₽ × Максимальная ключевая ставка ЦБ за год. 

Налог начисляется только на сумму процентов сверх этого лимита.

Если максимальная ключевая ставка в 2026 году составит 16%, необлагаемый порог будет 160 000 ₽. Проценты в пределах этой суммы НДФЛ не облагаются. Всё, что выше лимита, облагается по ставке 13 или 15%.

Новые правила выгодны ИП с небольшими доходами по вкладам. В таких случаях налог часто получается меньше, чем УСН 6%. Это снижает общую налоговую нагрузку.

ИП с крупными суммами на вкладах могут платить больше налогов. При значительном превышении лимита ставка НДФЛ оказывается выше спецрежима. В результате общая налоговая нагрузка возрастает.

ПРИМЕР
ИП в 2026 году получил процентный доход по вкладам в размере 300 000 ₽.
Ранее при УСН «Доходы» 6% вся сумма включалась бы в налоговую базу и налог составил бы: 300 000 × 6% = 18 000 ₽.
По новым правилам проценты не относятся к предпринимательскому доходу и облагаются НДФЛ.
Сначала применяется необлагаемый минимум — 160 000 ₽. При условии, что максимальная ставка ЦБ составит 16%.
Налогооблагаемая база составит 300 000 − 160 000 = 140 000 ₽.
НДФЛ рассчитывается по ставке 13%:
140 000 × 13% = 18 200 ₽.
В этом случае налоговая нагрузка практически сравнялась с УСН, но проценты не увеличивают доход ИП по спецрежиму и не влияют на лимиты и право на применение УСН. Это важно для предпринимателей с оборотами, близкими к предельным значениям.

Кто считает налог и как его платить

ИП не нужно самостоятельно считать налог по процентам. Также не требуется подавать декларацию по этим доходам. Все расчёты выполняет налоговая.

Банки передают в ФНС данные о начисленных процентах. Налоговая суммирует доходы по всем счетам и применяет необлагаемый лимит. После этого рассчитывается сумма НДФЛ.

Готовый налог включается в налоговое уведомление. ФНС направляет его ИП автоматически. Заплатить налог нужно до 1 декабря.

Проценты, полученные за 2026 год, оплачиваются до 1 декабря 2027 года.

Почему это важно для спецрежимов

Проценты по вкладам не входят в налоговую базу ИП на спецрежимах. Это правило действует для УСН, ЕСХН и АвтоУСН. Такие доходы не участвуют в расчёте предпринимательского налога.

Проценты по вкладам не отражаются в КУДиР и расчётах по спецрежиму. Если на счетах лежат крупные суммы, следует заранее учитывать будущий налог. При финансовом планировании обязательно принимается во внимание необлагаемый лимит.

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Проценты по вкладам ИП с 2026 года: НДФЛ, лимит и новые правила — Точка Банк