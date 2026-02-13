Проценты по вкладам и НДФЛ: что важно знать ИП

Коротко

НДФЛ считается по общим правилам и действует необлагаемый лимит на основании ключевой ставки ЦБ за год. Налог платится только с суммы превышения по ставке 13 или 15%. Налог рассчитывает ФНС на основании данных банков, платить его нужно до 1 декабря следующего года.

С 2026 года проценты по банковским вкладам ИП больше не считаются предпринимательским доходом. Они не включаются в базу по УСН и другим спецрежимам и облагаются НДФЛ как личный доход физлица, даже если вклад открыт на ИП.