Проценты по вкладам и НДФЛ: что важно знать ИП

Изменения закреплены Федеральным законом от 28.11.2025 №425-ФЗ и существенно меняют правила налогообложения процентов по вкладам для ИП. Новые нормы влияют не только на порядок налогового учёта, но и на финансовое планирование и подход к размещению свободных средств. Точка Банк разберёт, что именно изменилось, как теперь рассчитывается НДФЛ с процентов и на какие моменты ИП стоит обратить внимание.
Как было раньше
В 2023–2025 годах проценты по банковским вкладам для физлиц и ИП на ОСНО облагались НДФЛ по ставке 13%. Если доход превышал 5 млн ₽, применялась ставка 15%. Эти проценты включались в общий доход.
К процентам по вкладам можно было применять налоговые вычеты. Подходили стандартные, социальные, имущественные и профессиональные вычеты. Это позволяло снизить сумму налога.
Проценты по депозитам и остаткам на расчётных счетах учитывались как доход от предпринимательской деятельности. К ним применялась ставка того спецрежима, на котором находился ИП.
Если вклад был открыт на ИП с УСН «Доходы», проценты включались в базу по спецрежиму. Налог с них при этом составлял 6%. Такой подход упрощал расчёт налогов для предпринимателя.
Проценты по вкладам в 2026 году
До 2026 года проценты по счетам и вкладам ИП учитывались как предпринимательский доход.
С 2026 года проценты по вкладам больше не относятся к доходам ИП. Они не включаются в базу по УСН, ЕСХН и АУСН. Эти суммы исключаются из предпринимательского учёта.
Проценты по вкладам признаются личным доходом физического лица.
Новые ставки НДФЛ
Для налоговых резидентов РФ проценты по вкладам облагаются по ставке 13%. Если годовой доход по процентам превышает 2,4 млн ₽, применяется ставка 15%. Для нерезидентов РФ налог с процентов всегда рассчитывается по ставке 15%.
Как рассчитать НДФЛ с процентов
По процентам по вкладам действует необлагаемый минимум. Он рассчитывается по формуле:
1 000 000 ₽ × Максимальная ключевая ставка ЦБ за год.
Налог начисляется только на сумму процентов сверх этого лимита.
Если максимальная ключевая ставка в 2026 году составит 16%, необлагаемый порог будет 160 000 ₽. Проценты в пределах этой суммы НДФЛ не облагаются. Всё, что выше лимита, облагается по ставке 13 или 15%.
Новые правила выгодны ИП с небольшими доходами по вкладам. В таких случаях налог часто получается меньше, чем УСН 6%. Это снижает общую налоговую нагрузку.
ИП с крупными суммами на вкладах могут платить больше налогов. При значительном превышении лимита ставка НДФЛ оказывается выше спецрежима. В результате общая налоговая нагрузка возрастает.
Кто считает налог и как его платить
ИП не нужно самостоятельно считать налог по процентам. Также не требуется подавать декларацию по этим доходам. Все расчёты выполняет налоговая.
Банки передают в ФНС данные о начисленных процентах. Налоговая суммирует доходы по всем счетам и применяет необлагаемый лимит. После этого рассчитывается сумма НДФЛ.
Готовый налог включается в налоговое уведомление. ФНС направляет его ИП автоматически. Заплатить налог нужно до 1 декабря.
Проценты, полученные за 2026 год, оплачиваются до 1 декабря 2027 года.
Почему это важно для спецрежимов
Проценты по вкладам не входят в налоговую базу ИП на спецрежимах. Это правило действует для УСН, ЕСХН и АвтоУСН. Такие доходы не участвуют в расчёте предпринимательского налога.
Проценты по вкладам не отражаются в КУДиР и расчётах по спецрежиму. Если на счетах лежат крупные суммы, следует заранее учитывать будущий налог. При финансовом планировании обязательно принимается во внимание необлагаемый лимит.