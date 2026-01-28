Налоговые изменения для предпринимателей в 2026 году

Изменения Пояснения Основание

НДС 22% В 2026 году ставка НДС выросла до 22%.



Льготная ставка 10% сохранена для социально значимых товаров, таких как:



— продукты питания;



— лекарства и медицинская продукция;



—товары для детей и другие

П. 3 ст. 164 НК РФ в ред. Федерального закона от 28.11.2025 №425‑ФЗ



Действует с 1 января 2026 года

Действует с 1 января 2026 года

Сократили список продуктов по ставке 10% НДС Исключили из списка, и теперь применяется ставка 22% на следующую продукцию:



— спреды;



— молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира;



— сливочно‑растительные топлёные смеси

Подп. 1 п. 2 ст. 164 НК РФ в ред. Федерального закона от 28.11.2025 №425‑ФЗ



Действует с 1 января 2026 года

Действует с 1 января 2026 года

В счёте‑фактуре теперь необходимо указывать реквизиты счёта‑фактуры на аванс

Если по договору была получена предоплата, в счёте‑фактуре на отгрузку укажите дату и номер авансового счёта‑фактуры.



Отдельной строки для этих данных в бланке пока нет. Реквизиты авансового счёта‑фактуры можно вписать вручную — до табличной части или после неё

Подп. 4 п. 5 ст. 169 НК РФ в ред. Федерального закона от 28.11.2025 №425‑ФЗ



Действует с 1 января 2026 года

Действует с 1 января 2026 года

ИП должны в счетах‑фактурах указывать реквизиты ОГРН



С 2026 года свидетельства отменены. На основании



Теперь в счёте‑фактуре нужно указывать ОГРН и дату его присвоения

Раньше индивидуальные предприниматели указывали в счёте‑фактуре реквизиты свидетельства о государственной регистрации.С 2026 года свидетельства отменены. На основании Федерального закона от 08.08.2024 №259‑ФЗ. Теперь в счёте‑фактуре нужно указывать ОГРН и дату его присвоения П. 6 ст. 169 НК РФ в ред. Федерального закона от 28.11.2025 №425‑ФЗ



Действует с 1 января 2026 года

Действует с 1 января 2026 года

Новые плательщики НДС на УСН вправе отказаться от применения пониженной ставки НДС 5 или 7%. Даже если уже начали использовать эту ставку В первый год уплаты налога НДС можно отказаться от льготных ставок и перейти на 22%.



Об отказе ИФНС узнает из декларации, отдельно заявление подавать не нужно

П. 9 ст. 164 НК РФ в ред. Федерального закона от 28.11.2025 №425‑ФЗ



Действует с 1 января 2026 года

Действует с 1 января 2026 года

Бизнес, применяющий УСН с пониженными ставками НДС 5 или 7%, не обязан вести раздельный учёт входного НДС



До 2026 года ФНС также допускала не вести такой учёт.



При этом раздельный учёт НДС по облагаемым и необлагаемым операциям по‑прежнему нужен для заполнения раздела 7 декларации по НДС. На основании Раздельный учёт отменили, так как упрощенцы со ставками НДС 5 или 7% не принимают входной НДС к вычету.До 2026 года ФНС также допускала не вести такой учёт.При этом раздельный учёт НДС по облагаемым и необлагаемым операциям по‑прежнему нужен для заполнения раздела 7 декларации по НДС. На основании п. 4 ст. 149 НК РФ П. 4 ст. 170 НК РФ в ред. Федерального закона от 28.11.2025 №425‑ФЗ



Действует с 1 января 2026 года

Действует с 1 января 2026 года

Концессионеры‑упрощенцы могут получить освобождение от НДС или пониженные ставки 7 или 5% Для получения освобождения от налога НДС или применения пониженных ставок у концессионера должно быть соглашение в коммунальной сфере в городе с населением менее 100 тыс. человек Абз. 3 п. 2 ст. 145, п. 8 ст. 164 НК РФ в ред. Федерального закона от 28.11.2025 №425‑ФЗ



Действует с 1 января 2026 года

Действует с 1 января 2026 года

При продаже товаров с территории РФ через электронные площадки физическим лицам, получающим товары в странах ЕАЭС, НДС платить не нужно Территория РФ не признаётся местом реализации таких товаров, поэтому у российских продавцов не возникает обязанности по уплате НДС Подп. 2 п. 1 ст. 147 НК РФ в ред. Федерального закона от 28.11.2025 №425‑ФЗ



Действует с 1 января 2026 года

Действует с 1 января 2026 года