Налоговые изменения для предпринимателей в 2026 году

Точка Банк поможет разобраться, что именно меняется с 2026 года и на что предпринимателю стоит обратить внимание уже сейчас.
Изменения касаются сразу нескольких направлений. Пересматриваются ставки НДС, существенно ужесточаются условия применения УСН и ПСН, а для большинства малых и средних компаний отменяются пониженные тарифы страховых взносов. Эти нововведения повлияют на налоговую нагрузку, расчёт цен, прибыль и даже на саму модель ведения бизнеса.
Чтобы не искать информацию по разным источникам, Точка Банк собрал все таблицы с изменениями в одном файле. Его можно скачать и сохранить для работы.
Регистрация ИП
|Изменения
|Пояснения
|Основание
|Следите за актуальностью кодов ОКВЭД в ЕГРЮЛ и ЕГРИП и корректно заполняйте статистическую отчётность — это поможет сохранить право на льготы
|В ЕГРЮЛ и ЕГРИП будет два типа кодов ОКВЭД:
— заявительные — указывает компания или ИП при регистрации;
— отчётные — определяет Росстат по годовой отчётности, основным считается код с наибольшим доходом.
Основной заявительный код можно изменить только до того, как Росстат присвоит отчётный код.
Дополнительные коды можно добавлять и менять в любое время
|Федеральный закон от 28.12.2024 №529‑ФЗ, Постановление Правительства РФ от 27.05.2025 №728
Норма вступает в силу с 1 сентября 2025 года, но фактически начнёт применяться с 2026 года.
Отчётные коды появятся в выписках ЕГРЮЛ только в 2026 году по данным отчётности за 2025 год
|Свидетельство и уведомление о постановке на учёт в ИФНС больше не выдают
|При регистрации компаний и ИП больше не выдают свидетельство и уведомление о постановке на налоговый учёт.
Документы, выданные до 2026 года, остаются действительными — менять их не нужно.
Постановку на учёт подтверждает выписка из реестра ЕГРЮЛ, ЕГРИП
|Подп. «а» п. 24 ст. 1, пп. 1, 2 ст. 17, п. 6 ст. 19 Федерального закона от 08.08.2024 №259‑ФЗ
Приказ ФНС России от 30.06.2025 №ЕД‑7‑14/568@
Действуют с 1 января 2026 года
|Новый принцип присвоения ИНН
|Из ИНН уберут код налоговой инспекции.
Вместо него ФНС будет применять специальный индекс.
Ранее присвоенные ИНН остаются действительными, переоформлять их не нужно
|Приказ ФНС России от 26.06.2025 №ЕД‑7‑14/559@
Действует с 1 января 2026 года
|Экспедиторы будут регистрироваться в специальном реестре
|Экспедиторы обязаны будут зарегистрироваться в реестре платформы «ГосЛог» через Госуслуги.
Без регистрации оказывать услуги будет запрещено, а расходы клиентов по таким услугам нельзя будет учесть для целей налогообложения
|Подп. «г», «д», «е», «ж», «з» п. 1 ст. 1, п. 3 ст. 5 Федерального закона от 07.06.2025 №140‑ФЗ
Действует с 1 марта 2026 года
НДС
|Изменения
|Пояснения
|Основание
|НДС 22%
|В 2026 году ставка НДС выросла до 22%.
Льготная ставка 10% сохранена для социально значимых товаров, таких как:
— продукты питания;
— лекарства и медицинская продукция;
—товары для детей и другие
|П. 3 ст. 164 НК РФ в ред. Федерального закона от 28.11.2025 №425‑ФЗ
Действует с 1 января 2026 года
|Сократили список продуктов по ставке 10% НДС
|Исключили из списка, и теперь применяется ставка 22% на следующую продукцию:
— спреды;
— молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира;
— сливочно‑растительные топлёные смеси
|Подп. 1 п. 2 ст. 164 НК РФ в ред. Федерального закона от 28.11.2025 №425‑ФЗ
Действует с 1 января 2026 года
|В счёте‑фактуре теперь необходимо указывать реквизиты счёта‑фактуры на аванс
|Если по договору была получена предоплата, в счёте‑фактуре на отгрузку укажите дату и номер авансового счёта‑фактуры.
Отдельной строки для этих данных в бланке пока нет. Реквизиты авансового счёта‑фактуры можно вписать вручную — до табличной части или после неё
|Подп. 4 п. 5 ст. 169 НК РФ в ред. Федерального закона от 28.11.2025 №425‑ФЗ
Действует с 1 января 2026 года
|ИП должны в счетах‑фактурах указывать реквизиты ОГРН
|Раньше индивидуальные предприниматели указывали в счёте‑фактуре реквизиты свидетельства о государственной регистрации.
С 2026 года свидетельства отменены. На основании Федерального закона от 08.08.2024 №259‑ФЗ.
Теперь в счёте‑фактуре нужно указывать ОГРН и дату его присвоения
|П. 6 ст. 169 НК РФ в ред. Федерального закона от 28.11.2025 №425‑ФЗ
Действует с 1 января 2026 года
|Новые плательщики НДС на УСН вправе отказаться от применения пониженной ставки НДС 5 или 7%. Даже если уже начали использовать эту ставку
|В первый год уплаты налога НДС можно отказаться от льготных ставок и перейти на 22%.
Об отказе ИФНС узнает из декларации, отдельно заявление подавать не нужно
|П. 9 ст. 164 НК РФ в ред. Федерального закона от 28.11.2025 №425‑ФЗ
Действует с 1 января 2026 года
|Бизнес, применяющий УСН с пониженными ставками НДС 5 или 7%, не обязан вести раздельный учёт входного НДС
|Раздельный учёт отменили, так как упрощенцы со ставками НДС 5 или 7% не принимают входной НДС к вычету.
До 2026 года ФНС также допускала не вести такой учёт.
При этом раздельный учёт НДС по облагаемым и необлагаемым операциям по‑прежнему нужен для заполнения раздела 7 декларации по НДС. На основании п. 4 ст. 149 НК РФ
|П. 4 ст. 170 НК РФ в ред. Федерального закона от 28.11.2025 №425‑ФЗ
Действует с 1 января 2026 года
|Концессионеры‑упрощенцы могут получить освобождение от НДС или пониженные ставки 7 или 5%
|Для получения освобождения от налога НДС или применения пониженных ставок у концессионера должно быть соглашение в коммунальной сфере в городе с населением менее 100 тыс. человек
|Абз. 3 п. 2 ст. 145, п. 8 ст. 164 НК РФ в ред. Федерального закона от 28.11.2025 №425‑ФЗ
Действует с 1 января 2026 года
|При продаже товаров с территории РФ через электронные площадки физическим лицам, получающим товары в странах ЕАЭС, НДС платить не нужно
|Территория РФ не признаётся местом реализации таких товаров, поэтому у российских продавцов не возникает обязанности по уплате НДС
|Подп. 2 п. 1 ст. 147 НК РФ в ред. Федерального закона от 28.11.2025 №425‑ФЗ
Действует с 1 января 2026 года
|Пояснения к декларации по НДС необходимо подавать по новому формату
|По техническим правкам изменён формат с 5.02 на 5.03.
Пояснения по устаревшему формату приниматься не будут. Так же, как и на бумажном носителе.
На основании п. 3 ст. 88 НК РФ
|Приказ ФНС России от 07.10.2025 №ЕД‑7‑15/867@
Действует с 1 января 2026 года
АУСН
|Изменения
|Пояснения
|Основание
|Фиксированные взносы на травматизм — повышение
|В 2026 году страховые взносы на травматизм составляют 2 959 ₽.
Сроки и порядок уплаты не изменились: взносы перечисляют ежемесячно равными частями.
Для АвтоУСН скидки и надбавки не применяются
|Постановление Правительства РФ от 01.11.2025 №1729
Действует с 1 января 2026 года
ПСН
|Изменения
|Пояснения
|Основание
|Лимит доходов на патенте снизили до 20 млн ₽
|Если доходы ИП за 2026 год превышают 20 млн ₽, то право на ПСН теряется. Придётся перейти на упрощёнку, АУСН или общую систему.
Лимит доходов на ПСН:
— с 2027 года — 15 млн ₽;
— с 2028 года — 10 млн ₽
|Ст. 346.45 НК РФ в ред. Федерального закона от 28.11.2025 №425‑ФЗ
Действует с 1 января 2026 года
|Предпринимателям продлили срок для перерасчёта стоимости патента при уменьшении физических показателей
|При уменьшении физических показателей заявление на новый патент нужно подать в ИФНС в течение 10 рабочих дней после изменений. Инспекция пересчитает стоимость ранее выданного патента и оформит новый — с учётом сниженного показателя. Ранее заявление требовали подавать заранее, до изменений
|Ст. 346.45 НК РФ в ред. Федерального закона от 28.11.2025 №425‑ФЗ
Действует с 1 января 2026 года
|Уличные патрули, охранники, сторожа и вахтёры не смогут применять ПСН
|Из перечня видов деятельности на ПСН исключили услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтёров
|Подп. 44 п. 2 ст. 346.43 НК РФ отменён Федеральным законом от 29.09.2025 №359‑ФЗ
Действует с 1 января 2026 года
|Коэффициент‑дефлятор для ПСН на 2026 год
|Коэффициент‑дефлятор для ПСН на 2026 год — 1,253.
Власти регионов могут индексировать потенциально возможный годовой доход, с которого рассчитывается стоимость патента
|Приказ Минэкономразвития России от 06.11.2025 №734
Действует с 1 января 2026 года
Маркетплейсы
|Изменения
|Пояснения
|Основание
|Новый формат работы с маркетплейсами
|Маркетплейсы проверят легальность продавцов и товаров — при нарушениях договор не заключат или расторгнут.
В карточках товаров нужно указывать сведения о сертификатах и регистрации.
Скидки возможны только с согласия продавца, а размер вознаграждения маркетплейс вправе изменить в одностороннем порядке с уведомлением за 45 дней
|Федеральный закон от 31.07.2025 №289‑ФЗ
Действует с 1 октября 2026 года
Маркировка
|Изменения
|Пояснения
|Основание
|Расширили перечень товаров, подлежащих маркировке
|В перечень обязательной маркировки добавили моче- и калоприёмники.
Маркировку товаров в неразборных наборах отменили — достаточно маркировать сам набор.
В перечень ветпрепаратов с обязательной маркировкой добавили инсектициды и культуры микроорганизмов, кроме дрожжей
|Постановление Правительства РФ от 21.11.2025 №1855
Действует с 1 февраля 2026 года.
Постановление Правительства РФ от 20.11.2025 №1845
Действует с 1 марта 2026 года
Платёжные поручения
|Изменения
|Пояснения
|Основание
|Платёжные поручения по налогам и взносам
|В поле «КПП» при уплате ЕНП указывают «0».
В поле «Плательщик» ИП, нотариусы, адвокаты, КФХ указывают статус в скобках рядом с ФИО. Например: Иванов Иван Иванович (ИП)
|Приказ Минфина России от 16.05.2025 №58н
Действует с 1 апреля 2026 года
Отчёты СФР
|Изменения
|Пояснения
|Основание
|Изменение кодов и полей в отчёте ЕФС‑1
|Отменили коды «ДИСТ» и «НДОМ» — отчёт ЕФС‑1 при переходе на дистанционную или надомную работу больше не сдают.
Ввели новый код «МДИГ» — для иностранных работников, застрахованных по международным договорам РФ.
При введении или отмене неполного рабочего времени обязательно указывают признак «ПЕРЕВОД». Коды «НЕПД» и «НЕПН» в этих случаях не применяются.
Раздел 1.2 ЕФС‑1: при назначении декретного отпуска поле «Назначение выплат по ОСС» больше не заполняют, строку исключили
|Приказ СФР от 17.11.2025 №1462
Действует с 30 декабря 2025 года
|В ЕФС‑1 разрешили использовать дополнительный классификатор кодов ОКЗ
|В обновлённом классификаторе профессий и должностей ОКПДТР можно дополнительно проверить первые четыре цифры кода ОКЗ, которые нужны для заполнения формы ЕФС‑1. Это особенно удобно в ситуациях, когда подходящий код в ОКЗ найти сложно.
Сначала определите первые четыре цифры кода. Затем найдите их в классификаторе ОКЗ — так вы сможете установить пятую цифру и получить полный код для ЕФС‑1
|ОКПДТР ОК 016‑2025
Действует с 1 января 2026 года
Заработная плата и пособие
|Изменения
|Пояснения
|Основание
|МРОТ
|В 2026 году МРОТ составит 27 093 ₽.
Заработная плата сотрудников не должна быть меньше установленного МРОТ.
Если зарплата меньше, работодатель обязан повысить выплаты
|Федеральный закон от 28.11.2025 №429‑ФЗ
Действует с 1 января 2026 года
|Увеличился порог максимального среднего дневного заработка для расчёта пособия
|Максимальный средний дневной заработок для расчёта пособия в 2026 году:
6 827,40 ₽ = ((2 759 000 ₽ + 2 225 000 ₽) ÷ 730).
Данный расчёт необходим при оплате больничного листа, декретного отпуска и отпуска по уходу за ребёнком до 1,5 (полутора) лет
|Ч. 3.3 ст. 14 Федерального закона от 29.12.2006 №255‑ФЗ
Постановление Правительства РФ от 31.10.2024 №1457
Постановление Правительства РФ от 10.11.2023 №1883
Действует с 1 января 2026 года
НДФЛ
|Изменения
|Пояснения
|Основание
|В справке о доходах за 2025 год используются новые коды
|Коды вычетов на обучение 320 и 321 применяются только в отношении расходов на обучение в российских образовательных учреждениях.
Коды 333 и 334 — для вычетов на обучение в иностранных образовательных учреждениях
|Приказ ФНС России от 01.09.2025 №ЕД‑7‑11/757@
Действует с 1 января 2026 года
|При расчёте НДФЛ необходимо выделять доли районного коэффициента (РК) и северных надбавок (СН) с выплат по среднему заработку
|При выплате отпускных, командировочных, компенсации за неиспользованный отпуск и выходного пособия нужно отдельно выделять часть среднего заработка, приходящуюся на районные коэффициенты и северные надбавки.
К этой части дохода применяют ставку НДФЛ 13 или 15%, поскольку она относится к налоговой базе по п. 6.2 ст. 210 НК РФ.
|П. 6.2 ст. 210 НК РФ в ред. Федерального закона от 28.11.2025 №425‑ФЗ
Действует с 1 января 2026 года
|Доходы граждан — резидентов ЕАЭС облагаются НДФЛ при любом статусе налогового резидента
|К доходам граждан — резидентов ЕАЭС применяется прогрессивная шкала ставок — 13–22% без пересчётов в конце года
|П. 3 ст. 224 НК РФ в ред. Федерального закона от 28.11.2025 №425‑ФЗ
Действует с 1 января 2026 года
|К вычету по НДФЛ можно отнести больше расходов на фитнес
|Социальный вычет по НДФЛ за занятия спортом можно получить не только на сотрудника и его несовершеннолетних детей, но и за его родителей‑пенсионеров
|Подп. 7 п. 1 ст. 219 НК РФ в ред. Федерального закона от 28.11.2025 №425‑ФЗ
Действует с 1 января 2026 года
|Для получения вычета по НДФЛ за выполнение норм ГТО вместо диспансеризации допускается пройти профилактический медицинский осмотр
|Для получения вычета по НДФЛ за выполнение нормативов ГТО достаточно пройти либо профилактический медицинский осмотр, либо диспансеризацию
|Подп. 2.1 п. 1 ст. 218 НК РФ в ред. Федерального закона от 28.11.2025 №425‑ФЗ
Действует с 1 января 2026 года
|С компенсации стоимости полиса ДМС не нужно удерживать НДФЛ при командировках за границу
|Это правило применяется к расходам на полис ДМС, оформляемый для въезда и пребывания за границей на период командировки
|Абз. 13 п. 1 ст. 217 НК РФ в ред. Федерального закона от 28.11.2025 №425‑ФЗ
Действует с 1 января 2026 года
|Матпомощь при рождении ребёнка освобождена от НДФЛ — в пределах 1 млн ₽
|При освобождении от НДФЛ применяется прежний порядок: материальная помощь должна быть выплачена в течение первого года после рождения или усыновления ребёнка. Лимит устанавливается на каждого ребёнка отдельно и действует для каждого родителя или усыновителя.
Для освобождения от НДФЛ важно, чтобы приказ был оформлен на общую сумму материальной помощи. При этом выплачивать её допускается частями
|П. 8 ст. 1, п. 2 ст. 2 Федерального закона от 23.07.2025 №227‑ФЗ
Действует с 1 января 2026 года
|Новый коэффициент‑дефлятор по НДФЛ на 2026 год
|Коэффициент‑дефлятор по НДФЛ на 2026 год — 2,842
|Приказ Минэкономразвития России от 06.11.2025 №734
Действует с 1 января 2026 года
Взносы
|Изменения
|Пояснения
|Основание
|Повышение взносов в ИФНС
|Предельная величина базы взносов в ИФНС в 2026 году составит 2 979 000 ₽ по каждому сотруднику.
Выплаты в пределах лимита базы облагают взносами по тарифу 30%, свыше — по тарифу 15,1%
|Постановление Правительства РФ от 31.10.2025 №1705
Действует с 1 января 2026 года
|Подтверждать основной вид деятельности для взносов на травматизм нужно только по обособленным подразделениям
|Теперь СФР будет получать данные по коду основного вида деятельности из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) по состоянию на 15 апреля 2026 года.
При сдаче статистической отчётности СФР установит тариф взносов на травматизм, исходя из отчётного кода ОКВЭД.
Поэтому важно корректно заполнить статотчётность за 2025 год по формам 1‑предприятие, 1‑ИП и другим.
Если статистическая отчётность не представлена, СФР применит заявленный код ОКВЭД.
Подтверждать основной вид деятельности потребуется только по обособленным подразделениям, имеющим банковские счета и начисляющим выплаты физическим лицам.
Порядок подтверждения и перечень документов утверждает Минтруд
|Федеральный закон от 28.12.2024 №529‑ФЗ
Для подтверждения основного вида деятельности с 2026 года
|При рождении ребёнка с матпомощи в пределах 1 млн ₽ не надо платить взносы
|Сохраняется тот же порядок, что и при НДФЛ с матпомощи сотруднику
|П. 8 ст. 1, п. 2 ст. 2 Федерального закона от 23.07.2025 №227‑ФЗ
Действует с 1 января 2026 года
|Повышение страховых взносов ИП за себя
|ИП за 2026 год должны заплатить за себя фиксированные взносы в размере 57 390 ₽.
Если доход превысит 300 000 ₽, дополнительно нужно перечислить 1% с суммы превышения, но не более 321 818 ₽
|Подп. 1 и 2 п. 1 ст. 430 НК РФ в ред. подп. «а» п. 84 ст. 2 Федерального закона от 08.08.2024 №259‑ФЗ
Действует с 1 января 2026 года
|Льготный тариф 15% смогут применять МСП с определённым видом деятельности
|Тариф 15% применим только для определённых видов деятельности: торговли, строительства, добычи полезных ископаемых и т.д.
Льготный тариф 15% сохранили для приоритетных отраслей: производства, обработки, транспорта, электроники и других.
Остальные будут применять общий тариф 30%, если нет прав на другой пониженный тариф
|Подп. «л» п. 140 ст. 2 Федерального закона от 28.11.2025 №425‑ФЗ
Действует с 1 января 2026 года
|Взносы на травматизм — без изменений
|Взносы на травматизм рассчитываются от 0,2 до 8,5%.
Размер тарифа зависит от вида экономической деятельности организации или ИП‑работодателя
|Федеральный закон от 28.11.2025 №434‑ФЗ
Действует с 1 января 2026 года
ЕНС и ЕНП
|Изменения
|Пояснения
|Основание
|Сократили число уведомлений для ЕНП по НДФЛ и страховым взносам
|Уведомления по НДФЛ и страховым взносам теперь можно подавать заранее — на будущие месяцы и сразу на весь год. Ограничения на досрочную подачу отменили.
Если фактические суммы окажутся больше заявленных, уведомление нужно подать повторно.
Дополнительно уведомлять ИФНС о переходе на новый порядок не требуется
|П. 9 ст. 58 НК ОФ в ред. подп. «б» п. 21 Федерального закона от 28.11.2025 №425‑ФЗ
Действует с 1 января 2026 года
|Перечисление денег на ЕНС от третьего лица
|Перечислить деньги на ЕНС от третьего лица можно только при наличии у него обязанности по уплате налогов и взносов.
Если такой обязанности нет, средства вернутся отправителю
|П. 1 ст. 79 НК РФ в ред. подп. «а» п. 35 Федерального закона от 28.11.2025 №425‑ФЗ
Действует с 1 января 2026 года
|Заявления на возврат и зачёт положительного сальдо ЕНС — новая форма
|ФНС обновила формы заявлений на зачёт и возврат положительного сальдо ЕНС. Изменения точечные: в заявлении на возврат добавили поле «Номер платёжной карты», а при зачёте в счёт уплаты налогов за третье лицо теперь нужно указывать не только ИНН, но и КПП.
Также утверждена отдельная форма заявления о возврате излишне уплаченных платежей, не входящих в совокупную обязанность
|Приказ ФНС России от 07.10.2025 №ЕД‑7‑8/866@
Действует с 15 января 2026 года
Имущественный и туристический налог
|Изменения
|Пояснения
|Основание
|Новая форма декларации по налогу на имущество
|Формат декларации обновлён до версии 5.13, форма без изменений.
Достаточно обновить учётную программу.
Новшества касаются только крупнейших налогоплательщиков — они могут указывать код любой ИФНС по месту недвижимости при отсутствии региональных нормативов.
Для остальных компаний изменений нет.
|Приказ ФНС России от 17.03.2025 №ЕД‑7‑21/208@
Действует с 1 января 2026 года, затрагивая отчётность за 2025 год
|Повышение туристического налога
|С 2026 года региональные власти вправе повысить ставку до 2%
|П. 1 ст. 418.5 НК РФ
Действует с 1 января 2026 года
Таможенные сборы
|Изменения
|Пояснения
|Основание
|Новые ставки таможенного сбора участников ВЭД
|Дополнительные документы подавать не нужно — таможня сама рассчитает сборы по новым ставкам.
Сборы за импорт проиндексированы на 11,7–15,3% для товаров с таможенной стоимостью до 4,2 млн ₽.
Для товаров стоимостью от 4,2 до 5,5 млн ₽ размер сбора не изменился и составляет 21 344 ₽
|Постановление Правительства РФ от 23.10.2025 №1638
Действует с 1 января 2026 года
Первичные документы
|Изменения
|Пояснения
|Основание
|Отмена электронных актов и ТОРГ‑12
|С 2026 года электронные форматы ТОРГ‑12 и актов отменены.
В электронном виде вместо них нужно оформлять УПД по утверждённому формату.
На бумаге ТОРГ‑12 и акты применять можно.
Электронные неформализованные версии допустимы, но их нельзя подать в ИФНС без сканов и заверения ЭП
|Приказ ФНС России от 20.01.2025 №ЕД‑7‑26/28@
Действует с 1 января 2026 года
|При перевозке алкогольной продукции сопроводительные документы необходимо оформлять в электронном виде
|С 1 марта 2026 года ТТН заменят электронные сопроводительные документы, их состав утвердит Правительство РФ.
С 1 марта 2027 года они станут обязательными для всех.
До этой даты нужно наладить ЭДО при перевозках алкоголя: заключить договор со спецоператором и протестировать обмен документами с контрагентами
|Подп. 1 п. 1 ст. 10.2 Федерального закона от 22.11.1995 №171‑ФЗ в ред. п. 3 ст. 1 Федерального закона от 03.04.2023 №108‑ФЗ
П. 3 ст. 2 Федерального закона от 03.04.2023 №108‑ФЗ в ред. ст. 2 Федерального закона от 31.07.2025 №274‑ФЗ
Действуют с 1 марта 2026 года
|Транспортные накладные и экспедиторские документы — в электронном виде
|При грузовых перевозках перевозочные и экспедиторские документы нужно оформлять только в электронном виде.
Исключения установит Минтранс, но перечень таких случаев пока не утверждён
|Подп. «б» п. 1 ст. 1, ст. 2, ст. 3, подп. «а» п. 1, п. 2 ст. 4, п. 4 ст. 5 Федерального закона от 07.06.2025 №140‑ФЗ
Действует с 1 января 2026 года
Проверка контрагентов
|Изменения
|Пояснения
|Основание
|Организации и ИП могут запросить в ФНС выписку по контрагенту
|Выписку с оценкой финансово‑хозяйственной деятельности можно получить через личный кабинет ФНС.
Методику оценки и порядок предоставления результатов утвердит ФНС
|Федеральный закон от 23.07.2025 №254‑ФЗ
Действует с 1 января 2026 года
Пени и штрафы
|Изменения
|Пояснения
|Основание
|Изменили дату, с которой не начисляют пени по недоимке при предоставлении отсрочки или рассрочки
|Пени перестают начислять со дня вступления в силу решения об отсрочке или рассрочке, а не со следующего дня после его принятия
|Подп. 4 п. 7 ст. 75 НК РФ в редакции Федерального закона от 28.11.2025 №425‑ФЗ
Действует с 1 сентября 2026 года
|Налоговый штраф
|Максимальный предел для снижения штрафных санкций, при наличии смягчающих обстоятельств, не более чем в 10 раз от суммы штрафа
|П. 3 ст. 114 НК РФ в ред. Федерального закона от 28.11.2025 №425‑ФЗ
Действует с 1 января 2026 года