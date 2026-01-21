Точка Банк разобрал правила работы по НДФЛ в 2026 году: какие ставки применяются, как считать налог с зарплаты и других доходов. А также какие вычеты можно использовать, когда платить НДФЛ и сдавать отчётность в срок.

Коротко Сохраняются стандартные, социальные и имущественные вычеты, включая вычеты на детей и за ГТО. Детские вычеты применяют автоматически, пока доход не превысит 450 000 ₽. НДФЛ перечисляют два раза в месяц через ЕНС и отражают в отчётности 6‑НДФЛ. Для нерезидентов действуют либо ставка 30%, либо прогрессивная шкала — в зависимости от статуса и условий работы.

В 2026 году по НДФЛ действует прогрессивная шкала от 13 до 22%. Ставка зависит от совокупного дохода работника с начала года и применяется только к сумме превышения. Налог считают отдельно по видам доходов. Ошибки в расчётах могут привести к доначислениям и пеням.

Ставки по НДФЛ в 2026 году

В 2026 году продолжает действовать пятиступенчатая шкала НДФЛ, которая применяется к зарплате, отпускным и больничным. Ставка зависит от налоговой базы работника и увеличивается по мере роста дохода с начала года.

Шкала действует для налоговых резидентов РФ, а также для граждан стран ЕАЭС и отдельных категорий нерезидентов: высококвалифицированных специалистов, иностранцев на патенте и релокантов.

Повышенная ставка применяется только к сумме превышения установленного лимита. Пока доход не достиг порога, НДФЛ рассчитывают по базовой ставке. После превышения новая ставка применяется только к разнице, без перерасчёта налога с начала года.

При расчёте НДФЛ налоговые базы формируют отдельно по каждому виду доходов – в соответствии с требованиями Налогового кодекса. Основная база включает зарплату, премии, отпускные и больничные. К этим доходам применяют стандартные, социальные и профессиональные вычеты, за исключением отдельных имущественных и инвестиционных вычетов.

Прогрессивная шкала НДФЛ в 2026 году

Ставка НДФЛ Сумма налоговых баз с начала года 13% Не более 2,4 млн ₽ 15% От 2,4 млн до 5 млн ₽ 18% От 5 млн до 20 млн ₽ 20% От 20 млн до 50 млн ₽ 22% От 50 млн ₽

Стандартный налоговый вычет по НДФЛ

В 2026 году продолжает действовать стандартный налоговый вычет за выполнение норм ГТО. Размер вычета составляет 18 000 ₽. Он уменьшает налоговую базу по НДФЛ. Это значит, что налог к уплате становится меньше.

Вычет доступен налогоплательщикам, которые выполнили нормативы ГТО. При этом нужно получить или подтвердить знак отличия. Обязательное условие — прохождение диспансеризации. Все требования должны быть выполнены в одном календарном году.

Изменение размеров стандартных налоговых вычетов и условий их получения

В 2026 году действуют стандартные вычеты на детей, на основании подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ его вправе получить:

Родитель.

Супруг(а) родителя.

Усыновитель.

Опекун.

Попечитель.

Приёмный родитель.

Супруг(а) приёмного родителя.

Статус Размер вычета На первого ребёнка 1 400 ₽ На второго ребёнка 2 800 ₽ На третьего ребёнка и каждого последующего 6 000 ₽ На ребёнка-инвалида до 18 лет (студента-очника до 24 лет, если является инвалидом I или II группы) 12 000 ₽

Все налоговые вычеты можно суммировать, например если в семье несколько несовершеннолетних детей.

Также повышен предельный доход для получения вычета на детей. Теперь вычет предоставляют, пока доход налогоплательщика не превысит 450 000 ₽.

С 2025 года писать заявление на детский вычет не требуется. Работодатель обязан применять вычет сам. Условие одно — у него должны быть сведения о наличии детей у сотрудника.

По итогам года налоговая проверяет правильность предоставленных вычетов. Если окажется, что вычетов было больше, чем положено по закону, возникнет недоимка. В этом случае инспекция направит уведомление о необходимости доплатить налог.

Новый порядок переноса вычетов по НДФЛ

Основную налоговую базу — зарплату, премии, отпускные и больничные — можно уменьшать за счёт налоговых вычетов. Как и раньше, применяются стандартные и социальные вычеты. Также учитываются имущественные вычеты при покупке или строительстве жилья. В их состав входят и проценты по ипотеке.

С 2025 года действует новое правило по вычетам. Если их сумма окажется больше основной налоговой базы, остаток не пропадёт. Его можно использовать для уменьшения доходов. Например на районные коэффициенты и северные надбавки.

Если после этого вычеты всё ещё останутся, их используют в последнюю очередь. Такой остаток можно направить на уменьшение доходов от продажи имущества. Ценные бумаги в этот порядок не входят. Также вычеты можно применить к доходам от подаренного имущества.

Налоговая база не может быть с отрицательным показателем. Если вычеты перекрыли все доходы, база просто становится равной нулю. Переносить вычеты можно только в пределах одного налогового года. В большинстве случаев использовать их в следующем году нельзя на основании п. 6 ст. 210 НК РФ.

Расчёт НДФЛ с заработной платы и других видов доходов

Рассмотрим пример расчёта НДФЛ с доходов разных сотрудников.

Сотрудник 1.

У сотрудника Игоря годовой доход составляет 4 млн ₽.

На основании прогрессивной шкалы НДФЛ за Игоря работодатель перечислит налог:

13% НДФЛ с 2,4 млн ₽ — 312 000 ₽.

15% НДФЛ с 1,6 млн ₽ — 240 000 ₽.

Итого сумма НДФЛ за год составит 552 000 ₽.

Сотрудник 2.

У сотрудницы Елены годовой доход составляет 10 млн ₽.

На основании прогрессивной шкалы НДФЛ за Елену работодатель перечислит налог:

13% НДФЛ с 2,4 млн ₽ — 312 000 ₽.

15% НДФЛ с 2,6 млн ₽ — 390 000 ₽.

18% НДФЛ с 5 млн ₽ — 900 000 ₽.

Итого сумма НДФЛ за год составит 1 602 000 ₽.

Что делать при ошибках в расчётах или удержаниях НДФЛ

При ошибках в расчётах или удержаниях НДФЛ работодатель обязан их исправить и вернуть сотруднику излишне удержанный налог. Возврат возможен за счёт будущих платежей по НДФЛ — сумму просто засчитывают при следующих перечислениях в бюджет.

Если же будущих платежей недостаточно, работодатель обращается в налоговую инспекцию и возвращает деньги сотруднику уже за счёт средств бюджета. Весь порядок возврата оформляется по установленной процедуре и проходит в несколько последовательных шагов.

Шаг 1. Сообщите сотруднику о переплате.

Если работодатель выявил излишне удержанный НДФЛ, он обязан уведомить сотрудника в течение 10 рабочих дней. В уведомлении указывают период и сумму переплаты и запрашивают реквизиты для возврата. Формат сообщения письменный или электронный, главное, чтобы работник его получил.

Шаг 2. Получите от сотрудника заявление на возврат налога.

Возврат излишне удержанного НДФЛ возможен только по письменному заявлению работника с его банковскими реквизитами. Налог возвращают безналично. Подать заявление можно в течение трёх лет со дня окончания срока уплаты налога, в том числе после увольнения — трудовые отношения значения не имеют.

Шаг 3. Верните излишне удержанный НДФЛ.

Вернуть излишне удержанный НДФЛ нужно в течение трёх месяцев со дня получения заявления работника — срок обязателен. Возврат возможен за счёт будущих платежей по НДФЛ, бюджета или собственных средств компании.

Шаг 4. Отразите возврат НДФЛ в бухгалтерском учёте.

Возврат НДФЛ нужно отразить в бухучёте: сторнируйте налог проводкой Д70 К68 и выплатите деньги работнику проводкой Д70 К51. Если возврат сделали за счёт средств компании, после поступления денег из бюджета закройте расчёты проводкой Д51 К68.

Переплату необходимо показать в отчёте 6-НДФЛ:

переплата в текущем квартале — в обычном отчёте,

переплата за прошлые периоды — через корректировку отчёта.

НДФЛ не признаётся расходом и при УСН в расходах не учитывается.

Сроки уплаты НДФЛ и подачи отчётности для ИП

В общем случае НДФЛ перечисляют в бюджет два раза в месяц.

Первый платёж — за доходы с 1-го по 22-е число текущего месяца. Его нужно внести не позднее 28-го числа этого же месяца.

Второй платёж — за доходы с 23-го по последнее число месяца, срок уплаты, не позднее 5-го числа следующего месяца.

Для декабря действует особое правило: НДФЛ, который удержали с доходов за период с 23 по 31 декабря, перечисляют в последний рабочий день года.

К установленным датам на ЕНС должна быть нужная сумма для уплаты НДФЛ. Если денег не хватит, появится задолженность и могут начислить пени. Поэтому лучше заранее проверить баланс счёта и пополнить его вовремя.

Сроки уплаты НДФЛ в 2026 году

Дата удержания НДФЛ Срок списания со счёта ЕНС 1–22 января 28 января 23–31 января 5 февраля 1–22 февраля 2 марта 23–28 февраля 5 марта 1–22 марта 30 марта 23–31 марта 6 апреля 1–22 апреля 28 апреля 23–30 апреля 5 мая 1–22 мая 28 мая 23–31 мая 5 июня 1–22 июня 29 июня 23–30 июня 6 июля 1–22 июля 28 июля 23–31 июля 5 августа 1–22 августа 28 августа 23–31 августа 7 сентября 1–22 сентября 28 сентября 23–30 сентября 5 октября 1–22 октября 28 октября 23–31 октября 5 ноября 1–22 ноября 30 ноября 23–30 ноября 7 декабря 1–22 декабря 28 декабря 23–31 декабря 30 декабря

Срок уплаты НДФЛ зависит от даты его удержания. А дата удержания напрямую связана с датой фактического получения дохода сотрудником. Поэтому сначала важно понять, когда именно доход считается полученным. От этого и будет зависеть день перечисления налога.

По большинству выплат всё просто. Зарплата, аванс, больничные и отпускные считаются полученными в день их выплаты. В этот же день работодатель удерживает НДФЛ.

Для командировочных действует другое правило — датой дохода считается последний день месяца, в котором утверждён авансовый отчёт.

Сроки подачи отчётности по НДФЛ в 2026 году

Отчётность Период Срок НДФЛ как работодатель Налоговый период — календарный год. Отчётные периоды



— I квартал;



— полугодие;



— 9 месяцев



— год

Расчёт сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных работодателем по форме 6‑НДФЛ за год, представляется до 25 февраля года, следующего за истекшим годом:



— за 2025 год — до 25 февраля 2026 года;



— за I квартал 2026 года — до 27.04.2026;



— за полугодие 2026 года — до 27.07.2026;



— за 9 месяцев 2026 года — до 26.10.2026.

НДФЛ для ИП Налоговый период — календарный год Налоговая декларация за год по форме 3‑НДФЛ представляется до 30 апреля следующего года. За 2025 год необходимо представить до 30.04.2026



НДФЛ для работников-совместителей

Совместительство — это дополнительная работа помимо основной. Работник выполняет её в свободное от основной занятости время.

Например, днём работает в офисе с 9 до 18, а вечером с 18 до 20 преподаёт танцы.

Работать по совместительству можно у своего же работодателя или в другой компании, у ИП. Важно, что такая работа всегда выполняется вне основного рабочего времени. Это и есть ключевой признак совместительства.

Если сотрудник подрабатывает в той же компании, но на другой должности, это внутреннее совместительство. Например, бухгалтер днём ведёт учёт, а вечером помогает с кадровыми документами. Работодатель при этом остаётся тем же.

Когда основная работа и подработка оформлены у разных работодателей, это внешнее совместительство.

Закон не ограничивает количество работ по совместительству. Если сотрудник всё успевает и соблюдает график, он может работать сразу в нескольких местах.

Работодатели часто путают совместительство и совмещение. Хотя названия похожи, это разные форматы работы. Ошибка в оформлении может привести к проблемам при проверке.

Совмещение — это когда сотрудник выполняет дополнительную работу в течение своего рабочего дня. Работа идёт параллельно с основной, а не после неё.

Совмещение возможно только у основного работодателя. Новый трудовой договор оформлять не нужно. Достаточно заключить дополнительное соглашение и установить доплату.

НДФЛ и страховые взносы по совместителям платят в общем порядке. Для налогов и взносов такие сотрудники считаются обычными работниками. Особых правил нет.

Работодатель удерживает НДФЛ с доходов совместителя и перечисляет его в бюджет. Также начисляются страховые взносы во все фонды. Всё происходит так же, как и по основным сотрудникам в штате.

На кого не распространяется повышение НДФЛ

Повышенные ставки НДФЛ применяются не ко всем доходам. Для отдельных категорий граждан действует прежний порядок налогообложения.

Повышение не применяется к северным надбавкам и районным коэффициентам. Льгота действует для работников Крайнего Севера и приравненных к нему территорий на основании ст. 2 Федерального закона №176.

Для этих доходов сохраняется прежняя шкала НДФЛ.

Коды доходов НДФЛ в 2026 году

Согласно приказу ФНС России от 01.09.2025 №ЕД-7-11/757@, в 2026 году добавили коды доходов:

1221 — суммы пенсионных взносов, в отношении которых налогоплательщику был предоставлен социальный налоговый вычет, учитываемый в случае расторжения договора негосударственного пенсионного обеспечения;

1222 — суммы сберегательных взносов, в отношении которых налогоплательщику был предоставлен социальный налоговый вычет, учитываемый в случае расторжения договора долгосрочных сбережений;

1243 — выплаты по договорам долгосрочных сбережений, заключённых физлицами с российскими НПФ.

Исключили коды:

1215 — выплаты при досрочном расторжении договоров негосударственного пенсионного обеспечения;

3020 — проценты по вкладам в банках.

Изменения для нерезидентов РФ

НДФЛ с доходов сотрудников-нерезидентов считают по двум режимам. Либо применяют ставку 30%, либо используют прогрессивную шкалу. Вариант расчёта зависит от статуса работника и условий его работы.

Ставка 30% — это базовый режим для нерезидентов. Её применяют в большинстве случаев, включая доходы по договорам ГПХ. Такой порядок действует, если у сотрудника нет специальных льгот или особого статуса.

Прогрессивную шкалу 13–22% можно применять в отдельных ситуациях. Она действует, если сотрудник работает дистанционно и удалённый формат прямо прописан в трудовом или гражданско-правовом договоре.

Та же шкала применяется к иностранцам с особым статусом. К ним относятся работники по патенту, высококвалифицированные специалисты, участники программы переселения, беженцы и лица с временным убежищем. Также сюда входят члены экипажей судов и граждане стран ЕАЭС.

Налоговый статус сотрудника определяют по итогам года.