Ответственность за несвоевременную сдачу декларации

В этой статье Точка Банк разберёт, какие сроки действуют для декларации по УСН, что грозит за нарушение, когда отчётность признают неподанной. И как можно снизить штраф, если избежать просрочки не удалось.

Коротко Штраф можно уменьшить при наличии смягчающих обстоятельств, подав ходатайство в ИФНС. ИП на УСН с патентом отчитываются только по упрощёнке, даже при отсутствии дохода. За несвоевременную сдачу декларации по УСН предусмотрен штраф — 5% от суммы налога за каждый месяц просрочки, минимум 1 000 ₽, максимум 30%. Возможны также административный штраф для руководителя и блокировка счетов при задержке более 20 рабочих дней. Нулевую декларацию тоже нужно сдавать вовремя.

Срок подачи декларации по УСН

Декларацию по УСН сдают по итогам года. Сроки установлены п. 1 ст. 346.23 НК РФ. Если установленный срок сдачи отчётности приходится на выходной или праздничный день, он автоматически переносится на ближайший рабочий день.

Декларацию за 2025 год организации должны представить не позднее 25 марта 2026 года.

Для индивидуальных предпринимателей срок сдвигается: 25 апреля 2026 года выпадает на субботу, поэтому отчитаться можно до 27 апреля 2026 года включительно.

При утрате права на УСН декларацию подают досрочно. Срок — до 25-го числа месяца после квартала нарушения.

ПРИМЕР ИП Петров в сентябре 2025 года превысил лимит доходов и утратил право на упрощёнку. Нарушение произошло в III квартале. Декларацию по УСН нужно сдать не позднее 27 октября 2025 года, так как 25 октября приходится на субботу.

При прекращении деятельности нужно подать уведомление в течение 15 рабочих дней. Декларацию — не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем прекращения.

Статья 119 НК РФ

Статья 119 Налогового кодекса РФ устанавливает ответственность за несвоевременное представление отчётности в налоговый орган.

Если организация или ИП не представили отчётность в установленный срок, налоговая инспекция вправе начислить штраф.

Виды ответственности за просрочку декларации

За нарушение сроков сдачи декларации налоговая инспекция вправе применить несколько мер ответственности одновременно.

Вид и размер санкций зависят от того, кто допустил просрочку, какую именно отчётность не представили и на какой срок было допущено нарушение.

Налоговая ответственность

За несдачу декларации или нарушение срока её подачи налоговая начисляет штраф организациям и ИП. Размер санкции — 5% от суммы налога или страховых взносов к уплате за каждый полный или неполный месяц просрочки. Максимум — 30% от суммы обязательства, минимум — 1 000 ₽.

Минимальный штраф назначают даже при отсутствии задолженности. Это правило действует, если по декларации налог равен нулю, заявлен к уменьшению или полностью перекрыт положительным сальдо на ЕНС.

Для промежуточной отчётности по авансовым платежам установлен иной порядок. За каждую форму, представленную с опозданием, инспекция начисляет штраф 200 ₽ по статье 126 НК РФ. Размер суммы в отчёте и длительность просрочки значения не имеют.

Административная ответственность применяется только к должностным лицам организаций. Руководителю или главному бухгалтеру могут вынести предупреждение либо назначить штраф от 300 до 500 ₽ по статье 15.5 КоАП РФ.

Индивидуальные предприниматели за просрочку декларации отвечают только в рамках Налогового кодекса. Административные штрафы к ним не применяются, чтобы избежать двойной ответственности за одно и то же нарушение.

Отдельно предусмотрены санкции за несвоевременную уплату налога по итогам года. В этом случае налоговая начисляет штраф по статье 122 НК РФ:

20% от суммы задолженности — если умысел не установлен;

40% — при доказанном умысле, например при искусственном дроблении бизнеса.

Блокировка счёта за несданную декларацию

Если декларацию не представить в течение 20 рабочих дней после установленного срока, налоговая вправе приостановить операции по счетам. Это самостоятельная мера ответственности, которая применяется дополнительно к штрафу. Блокировку снимают сразу после того, как декларация будет сдана.

У индивидуального предпринимателя могут приостановить операции не только по расчётному счёту, но и по личной банковской карте. Закон не разделяет личные и предпринимательские средства ИП, поэтому ограничения распространяются на все его счета.

Штрафы за несвоевременную сдачу декларации по УСН

По УСН штраф могут назначить не только за пропущенный срок, но и за ошибки в декларации. Санкции возможны даже при нулевом налоге или полностью уплаченной сумме. Помимо штрафа налоговая вправе применить и другие меры, поэтому важно следить и за сроками, и за правильностью отчётности.

Экспертное мнение На практике предприниматели чаще всего получают штраф не из‑за суммы налога, а из‑за несоблюдения сроков. Даже при отсутствии деятельности обязанность отчитаться сохраняется. Многие об этом забывают.

Необходимо контролировать календарь отчётности и не откладывать подачу декларации на последний день. Если просрочка всё же произошла, важно оперативно устранить нарушение и обратиться в инспекцию с обоснованием причин — в ряде случаев размер санкций можно сократить.

Онлайн‑бухгалтерии от Точка Банк автоматически формируется календарь отчётности, сервис напоминает о сроках и помогает вовремя отправить декларацию. Дарья Жуковская Эксперт Онлайн-бухгалтерии от Точка Банк



Административный штраф

Административный штраф назначают конкретному должностному лицу, а не бизнесу. Руководителю или главному бухгалтеру организации грозит предупреждение или штраф от 300 до 500 ₽.

ИП к административной ответственности за просрочку декларации не привлекают, так как он отвечает только как налогоплательщик.

Когда декларация считается неподанной

Декларацию по УСН признают неподанной, если она:

не прошла форматно-логический контроль;

представлена по устаревшей форме;

подписана неуполномоченным лицом;

содержит критические ошибки (например, неверные КБК);

направлена на бумаге при обязательной электронной сдаче.

В таком случае ИФНС направит уведомление о непринятии документа.

Как смягчить наказание за несвоевременную сдачу отчётности

Даже при строгих требованиях закона у налогоплательщика есть шанс снизить штраф. Такая возможность прямо предусмотрена Налоговым кодексом.

По налоговой отчётности порядок снижения санкций закреплён в статьях 112 и 114 НК РФ. В них указаны смягчающие обстоятельства и обязанность инспекции рассмотреть обращение на уменьшение штрафа.

К смягчающим обстоятельствам относят:

первое нарушение;

отсутствие ущерба бюджету;

технические сбои;

болезнь ответственного сотрудника;

тяжёлое финансовое положение и другие причины.

Достаточно подтвердить хотя бы одно из них. В этом случае налоговая может уменьшить штраф.

Чтобы снизить санкции, сначала устраните нарушение. Сдайте отчётность, даже с опозданием. Затем направьте в ИФНС обращение с просьбой уменьшить штраф и опишите смягчающие обстоятельства.

Если есть подтверждающие документы, обязательно приложите их. Например, скриншоты ошибок при отправке отчётности, письмо от оператора ТКС или уведомление о сбое на сайте ФНС.

Подача декларации, если ИП совмещает УСН и патент

Если ИП совмещает УСН и патент, отчитываться нужно только по упрощёнке. По патентной системе декларация не подаётся. Налог по ПСН рассчитывается отдельно и в отчётности не отражается.

Декларацию по УСН предприниматель сдаёт один раз в год в налоговую по месту жительства. За 2025 год крайний срок — 27 апреля 2026 года, потому что 25 апреля выпадает на выходной. Если опоздать, возможен штраф.

Даже если весь доход получен только по патенту, декларацию по УСН всё равно нужно сдать. В этом случае она будет нулевой. Отсутствие доходов по УСН не освобождает от отчётности.

В декларации отражаются только доходы по деятельности на УСН. Доходы, полученные по патенту, туда не включаются. Смешивать их нельзя.

Предприниматель обязан вести раздельный учёт:

Для УСН — книгу учёта доходов и расходов (КУДиР).

Для патента — книгу учёта доходов (КУД).

Это обязательное требование, если вы совмещаете два режима.

Если ИП не сдал декларацию из‑за сбоя ТКС

Если предприниматель не сдал декларацию вовремя из-за сбоя в системе ТКС, это может стать смягчающим обстоятельством. Важно подтвердить техническую причину: сохранить уведомления об ошибке и переписку или ответы оператора ЭДО.

Как только работа сервиса восстановится, декларацию нужно отправить сразу. Если налоговая начислит штраф, ИП вправе подать ходатайство и указать на технический сбой. Особенно это актуально, если просрочка составила не более пяти рабочих дней.

Если ИП сдал декларацию на устаревшем бланке

Если предприниматель отправляет отчётность через электронный документооборот, использовать устаревший бланк он не сможет. Система не даст отправить документ по старой форме.

Если ИП сдаёт декларацию на бумаге, налоговая инспекция не примет отчёт на устаревшем бланке. Документ вернут без регистрации.