Изменились реквизиты для уплаты ЕНП

С 5 декабря 2025 года изменились реквизиты для перечисления единого налогового платежа (ЕНП). В платёжных поручениях теперь необходимо указывать новый КПП получателя — 770701001 вместо ранее применявшегося 770801001. Причиной изменений стал переезд Межрегиональной инспекции ФНС России по управлению долгом на новый юридический адрес.

Также с 27 октября 2025 года было обновлено наименование банка получателя. В документах указывается ОКЦ №7 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Тульской области, г. Тула. При этом ИНН, счета и БИК получателя не изменились. Обновление связано с реорганизацией операционных центров Банка России.