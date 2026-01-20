Изменились реквизиты для уплаты ЕНП

С 5 декабря 2025 года изменились реквизиты для перечисления единого налогового платежа (ЕНП). В платёжных поручениях теперь необходимо указывать новый КПП получателя — 770701001 вместо ранее применявшегося 770801001. Причиной изменений стал переезд Межрегиональной инспекции ФНС России по управлению долгом на новый юридический адрес.
Также с 27 октября 2025 года было обновлено наименование банка получателя. В документах указывается ОКЦ №7 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Тульской области, г. Тула. При этом ИНН, счета и БИК получателя не изменились. Обновление связано с реорганизацией операционных центров Банка России.
Актуальные реквизиты
- Получатель: Казначейство России (ФНС России).
- ИНН получателя: 7727406020.
- КПП получателя: 770701001.
- Наименование банка получателя средств: ОКЦ № 7 ГУ Банка России по ЦФО //УФК по Тульской области, г. Тула.
- БИК банка получателя средств: 017003983.
- Номер счёта банка получателя средств: 40102810445370000059.
- Номер казначейского счёта: 03100643000000018500.