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Бухгалтерия
Бухгалтерия

Изменились реквизиты для уплаты ЕНП

20.01.2026
17 188
17 188

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Автор

С 5 декабря 2025 года изменились реквизиты для перечисления единого налогового платежа (ЕНП). В платёжных поручениях теперь необходимо указывать новый КПП получателя — 770701001 вместо ранее применявшегося 770801001. Причиной изменений стал переезд Межрегиональной инспекции ФНС России по управлению долгом на новый юридический адрес.

Также с 27 октября 2025 года было обновлено наименование банка получателя. В документах указывается ОКЦ №7 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Тульской области, г. Тула. При этом ИНН, счета и БИК получателя не изменились. Обновление связано с реорганизацией операционных центров Банка России.

Актуальные реквизиты

  • Получатель: Казначейство России (ФНС России).
  • ИНН получателя: 7727406020.
  • КПП получателя: 770701001.
  • Наименование банка получателя средств: ОКЦ № 7 ГУ Банка России по ЦФО //УФК по Тульской области, г. Тула.
  • БИК банка получателя средств: 017003983.
  • Номер счёта банка получателя средств: 40102810445370000059.
  • Номер казначейского счёта: 03100643000000018500.

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Новые реквизиты ЕНП: новые КПП, образец платёжного поручения – Точка Банк