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Бухгалтерия
Бухгалтерия

Сроки сдачи отчётности ИП на УСН, ОСНО и патенте в 2026 году

В 2026 году ИП важно заранее знать все сроки отчётности. Они различаются в зависимости от налогового режима и наличия сотрудников. Ошибки в датах часто приводят к штрафам и блокировке счёта.

23.12.2025
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Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

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В этой статье Точка Банк собрал все основные сроки сдачи отчётов для ИП на УСН, ОСНО и патенте. Мы покажем, что и когда нужно сдавать, какие даты переносятся из-за выходных и на что обратить внимание, чтобы не нарушить требования налоговой.

Коротко
В 2026 году сроки отчётности ИП зависят от налогового режима и наличия сотрудников. На УСН и ОСНО обычно сдают годовые декларации, а по НДС и отчётам за работников — ежемесячно или поквартально. На патенте, АУСН и НПД налоговых деклараций нет, но обязанности работодателя сохраняются. Если крайний срок выпадает на выходной, он переносится на ближайший рабочий день.
Просрочка отчётности приводит к штрафам и может закончиться блокировкой счёта. Минимальный штраф за декларацию — 1 000 ₽, по некоторым формам он начисляется за каждый месяц задержки. ИП без сотрудников обязаны вовремя платить налоги и страховые взносы за себя. Даже при налоговых каникулах отчётность и взносы остаются обязательными.

Какую отчётность сдают ИП

Объём отчётности у ИП зависит от системы налогообложения и наличия сотрудников. Чем сложнее режим, тем больше деклараций. Рассмотрим, какую отчётность сдаёт ИП при различных системах налогообложения. 

ИП на ОСНО 

При общей системе налогообложения (ОСНО) предприниматель сдаёт следующую отчётность:

  • Декларацию 3-НДФЛ. Сдаётся один раз в год до 30 апреля следующего года. Используется форма КНД 1151020. В ней появилась пятиступенчатая шкала ставок и новые налоговые вычеты, в том числе за знак ГТО и долгосрочные сбережения.
  • Декларацию по НДС. Сдаётся каждый квартал до 25-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом. Если срок выпадает на выходной, он переносится на ближайший рабочий день. 

С I квартала 2025 года действует новая электронная форма КНД 1151001.

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ФНС подготовила проект изменений в декларацию по НДС за 2026 год. Документ размещён на портале проектов нормативных актов

Изменения планируют внести в действующую форму декларации. Сейчас она утверждена приказом ФНС от 5 ноября 2024 года №ЕД-7-3/989@. После принятия приказа налогоплательщикам нужно будет учитывать новые требования при сдаче отчётности.

ИП на упрощённой системе налогообложения (УСН)

Декларация по УСН. Сдаётся один раз в год. За 2025 год отчёт нужно подать до 27 апреля 2026 года, так как 25 апреля выходной. 

Форма КНД 1152017 для отчётности за 2025 год.

В декларации учтены изменения по УСН с 2025 года. Лимит доходов увеличен до 450 млн ₽. 

Декларация по НДС при УСН

С 2025 года ИП на УСН обязаны платить НДС, если доход за предыдущий год превысил 60 млн ₽. С 1 января 2026 года лимит снизится до 20 млн ₽. В дальнейшем его будут уменьшать поэтапно:

  • до 15 млн ₽ в 2027 году;
  • до 10 млн ₽ в 2028 году.

Если доход за 2025 год превышает лимит 20 млн ₽, НДС нужно платить с 1 января 2026 года. При превышении лимита в течение года обязанность возникает со следующего месяца. В этом случае ИП сдаёт квартальные декларации по НДС.

ИП на ЕСХН

ЕСХН — это специальный налоговый режим для производителей сельскохозяйственной продукции. В 2026 году правила его применения для ИП не изменились. Декларация подаётся один раз в год до 25 марта следующего года, форма осталась прежней.

ИП на ЕСХН не платят НДФЛ и налог на имущество, если оно используется в сельском хозяйстве. НДС платить нужно, но есть право на освобождение. Оно действует, если доход за прошлый год не превысил 60 млн ₽.

ИП на ПСН, АУСН и НПД

ИП на патенте, АУСН и НПД не сдают налоговые декларации. Налог рассчитывается автоматически или уплачивается по фиксированным правилам. Это самые простые режимы с точки зрения отчётности.

ИП с сотрудниками

Если у ИП есть сотрудники, появляется дополнительная отчётность. Отчёты нужно сдавать в налоговую и в Социальный фонд России (СФР). Это обязательства работодателя, независимо от системы налогообложения.

Отчёты в ИФНС

Все ИП-работодатели сдают несколько обязательных отчётов: 

  • расчёт по страховым взносам;
  • отчёт 6-НДФЛ;
  • персонифицированные сведения о сотрудниках. 

В этих формах отражаются взносы, выплаты работникам и удержанные налоги.

Расчёт по страховым взносам (РСВ)

5 декабря 2025 года на федеральном портале появился проект новой формы расчёта по страховым взносам. Документ планируют ввести в действие через два месяца после утверждения приказа. Это значит, что обновлённый бланк начнёт применяться уже с 2026 года.

Бухгалтерам и ИП-работодателям стоит подготовиться заранее. Изменятся форма отчёта и порядок его заполнения. 

Форма 6-НДФЛ

Форму 6-НДФЛ обязаны сдавать ежеквартально все, кто выплачивает доходы физическим лицам. Это касается организаций, ИП и налоговых агентов по НДФЛ. Отчёт подают независимо от системы налогообложения.

В расчёте показывают выплаты по трудовым и гражданско-правовым договорам. Также указывают доходы в натуральной форме, дивиденды, материальную выгоду. Сюда же входят другие выплаты и вознаграждения.

6-НДФЛ нужно сдавать даже при разовой выплате дохода. Если физлицу заплатили хотя бы один раз, отчёт обязателен. 

Персонифицированные сведения

В персонифицированной отчётности указывают данные о сотрудниках и суммы выплат за месяц. Отчёт передают в налоговую инспекцию.

Персонифицированные сведения сдают все страхователи, которые платят страховые взносы. К ним относятся организации, ИП с сотрудниками, главы КФХ с работниками, а также нотариусы и адвокаты с персоналом. Отчётность обязательна, если есть наёмные работники.

Когда сдавать отчётность за сотрудников в СФР

Отчёты в СФР: форма ЕФС-1

ЕФС-1 — это основной отчёт ИП-работодателя в СФР. Форма состоит из двух разделов с несколькими подразделами. 

Подраздел 1.1: кадровые события

Подраздел 1.1 сдают при кадровых изменениях. При приёме на работу отчёт подают на следующий рабочий день после заключения договора. При увольнении, приостановлении или возобновлении договора на следующий рабочий день после приказа.

При заключении или расторжении гражданско-правового договора отчёт также сдают на следующий рабочий день. При переводе сотрудника или переходе на электронную трудовую книжку срок до 25-го числа следующего месяца.

Подраздел 1.2

Подраздел 1.2 сдаётся один раз в год. Его подают только по определённым категориям сотрудников. За 2025 год отчёт нужно сдать до 26 января 2026 года.

За 2026 год срок сдачи до 25 января 2027 года. В течение года этот подраздел не подаётся.

Раздел 2: взносы на травматизм

Ранее взносы на травматизм сдавали по форме 4-ФСС. Теперь эти данные включены в раздел 2 формы ЕФС-1. Отчётность сдаётся поквартально и за год.

Общие сроки сдачи отчётности и уплаты налогов для ИП и организаций

ОтчётностьПериодСрок сдачиСрок уплаты налога и авансовых платежей
Бухгалтерская отчётностьКалендарный годЗа 2025 год до 31 марта 2026 года включительно
Налог на прибыль для организаций, исчисляющих авансовые платежи ежеквартальноОтчётный период:

— I квартал;

— полугодие;

— 9 месяцев		По итогам 2025 года декларацию нужно подать до 25 марта 2026 года.

— За I квартал 2026 года — до 27 апреля 2026 года.

— За полугодие — до 27 июля 2026 года.

— За 9 месяцев — до 26 октября 2026 года
Налог за год нужно заплатить не позднее 28 марта следующего года.

Авансовые платежи платят в течение года.

Срок не позднее 28‑го числа месяца, следующего за отчётным периодом
НДС для налогоплательщиков и налоговых агентов и для плательщиков НДС на УСННалоговый период — кварталНалоговую декларацию необходимо представить:

— за IV квартал 2025 года не позднее 26.01.2026;

— за I квартал 2026 года не позднее 27.04.2026;

— за II квартал 2026 года не позднее 27.07.2026;

— за III квартал 2026 года не позднее 26.10.2026
Налогоплательщики и налоговые агенты вправе уплачивать налог равными долями по 1/3 суммы исчисленного налога.

Заплатить налог необходимо:

— за IV квартал 2025 года не позднее

— 28.01.2026,

— 02.03.2026,

— 30.03.2026;

— за I квартал 2026 года не позднее

— 28.04.2026

— 28.05.2026,

— 29.06.2026;

— за II квартал 2026 года не позднее

— 28.07.2026,

— 28.08.2026,

— 28.09.2026;

— за III квартал 2026 года не позднее

— 28.10.2026,

— 30.11.2026,

— 28.12.2026.
НДФЛ для работодателей Отчётные периоды

— I квартал;

— полугодие;

— 9 месяцев календарного года
Расчёт 6‑НДФЛ необходимо представить:

— по итогам 2025 года не позднее 25.02.2026;

— за I квартал 2026 года не позднее 27.04.2026;

— за полугодие 2026 года не позднее 27.07.2026;

— за 9 месяцев 2026 года не позднее 26.10.2026
Работодатели перечисляют НДФЛ:

— не позднее 28‑го числа текущего месяца, если налог удержан с 1‑го по 22‑е число текущего месяца;

— не позднее 5‑го числа текущего месяца, если налог удержан с 23‑го по последнее число предыдущего месяца;

— не позднее последнего рабочего дня календарного года, если налог удержан с 23 по 31 декабря
НДФЛ для предпринимателей, адвокатов, нотариусовНалоговый период — календарный годФорма 3‑НДФЛ представляется не позднее 30 апреля следующего года.

Соответственно, налоговую декларацию по итогам 2025 года необходимо представить не позднее 30.04.2026
Налог за год налогоплательщик платит не позднее 15 июля следующего года.

Авансовые платежи налогоплательщик платит не позднее 28‑го числа месяца, следующего за отчётным периодом
УСННалоговый период — календарный год
Организации подают налоговую декларацию за год не позднее 25 марта следующего года.

Индивидуальные предприниматели подают налоговую декларацию за год не позднее 25 апреля следующего года
Организации уплачивают налог за год не позднее 28 марта следующего года.

Индивидуальные предприниматели уплачивают налог за год не позднее 28 апреля следующего года.

Авансовые платежи уплачиваются не позднее 28‑го числа месяца, следующего за истекшим отчётным периодом.

Заплатить авансовые платежи необходимо:

— по итогам 2025 года не позднее 30.03.2026 — организациям и 28.04.2026 — ИП;

— за I квартал 2026 года не позднее 28.04.2026;

— за полугодие 2026 года не позднее 28.07.2026;

— за 9 месяцев 2026 года не позднее 28.10.2026
ЕСХННалоговый период — календарный год. Отчётный период — полугодие
Налоговая декларация за год представляется не позднее 25 марта следующего года
Налог за год уплачивается не позднее 28 марта следующего года.

Авансовый платёж уплачивается не позднее 28‑го числа месяца, следующего за истекшим отчётным периодом
Транспортный налог для организацийНалоговый период — календарный годНалоговая декларация не подаётсяНалог за год уплачивается не позднее 28 февраля следующего года.

Авансовые платежи уплачиваются не позднее 28‑го числа месяца, следующего за истекшим отчётным периодом
Налог на имущество организацийНалоговый период — календарный годНалоговая декларация за год представляется не позднее 25 февраля следующего годаНалог за год уплачивается не позднее 28 февраля следующего года.

Авансовые платежи уплачиваются не позднее 28‑го числа месяца, следующего за истекшим отчётным периодом
Страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнствомРасчётный период — календарный годРасчёт по страховым взносам (РСВ) представляется в ИФНС не позднее 25‑го числа месяца, следующего за истекшим периодомСтраховые взносы за истекший месяц уплачиваются в ИФНС не позднее 28‑го числа следующего месяца
Персонифицированные сведения о физических лицах Период — календарный месяц Сведения представляются в ИФНС ежемесячно не позднее 25‑го числа месяца, следующего за истекшим периодом
Сведения о начисленных взносах на травматизмРасчётный период — календарный годСведения о начисленных страховых взносах представляются в СФР не позднее 25‑го числа месяца, следующего за отчётным периодомСтраховые взносы за истекший месяц уплачиваются в СФР не позднее 15‑го числа следующего месяца

ИП на УСН без сотрудников 

ИП без сотрудников обязан платить авансовые платежи по УСН и страховые взносы за себя. У авансов есть фиксированные сроки, и их важно соблюдать. Просрочка приводит к пеням и штрафам.

Страховые взносы за себя в 2026 году составляют 57 390 ₽. Дополнительно платится 1% с дохода свыше 300 000 ₽. Максимальный размер допвзноса в 2026 году — 321 818 ₽.

Фиксированные взносы нужно заплатить до 28 декабря 2026 года. Дополнительный 1% с превышения дохода до 1 июля 2027 года. Эти сроки лучше не откладывать на последний день.

ИП на УСН 6% могут уменьшать налог на сумму страховых взносов. Взносы можно вычесть полностью, даже если налог станет равен нулю. Это удобно для снижения нагрузки.

ИП на УСН 15% учитывают уплаченные взносы в расходах. Они уменьшают налоговую базу, а не сам налог. Такой порядок действует для всех кварталов.

Доходами на УСН считаются поступления от продажи товаров и оказания услуг. Также учитываются внереализационные доходы. Это правило одинаково для ставок 6 и 15%.

Отчётность при налоговых каникулах

На УСН декларацию сдают один раз в год. В ней указывают нулевую ставку налога и все полученные доходы и расходы. Даже при нулевом налоге отчёт сдавать обязательно.

На патенте налог платить не нужно и декларации сдавать тоже не требуется. Отчётности по налогу нет.

Важно помнить о страховых взносах ИП. Налоговые каникулы от них не освобождают. Взносы за себя нужно платить в любом случае.

Что будет, если вовремя не сдать отчётность

Если декларацию сдали с опозданием, начислят штраф. Он составляет 5% от налога, который не заплатили вовремя. Штраф считают за каждый месяц просрочки, даже если месяц неполный.

Размер штрафа ограничен законом. Максимум 30% от суммы налога. Минимальный штраф 1 000 ₽, даже если налог небольшой.

При наличии смягчающих обстоятельств штраф могут уменьшить. Такое решение принимает налоговая. Для этого нужно подтвердить причину просрочки документами.

За несдачу деклараций или расчётов по авансовым платежам за квартал или месяц штраф меньше. Он составляет 200 ₽ за каждый несданный отчёт. Это правило действует, например, для налога на прибыль.

Для формы 6-НДФЛ действует отдельный штраф. Он равен 1 000 ₽ за каждый месяц просрочки. Штраф начисляют со дня, когда отчёт должен был быть сдан.

При просрочке отчётности могут оштрафовать и должностное лицо компании. Штраф составляет от 300 до 500 ₽ или выносится предупреждение. 

ИП по этой статье не штрафуют — для них применяется только налоговый штраф, чтобы не было двойного наказания.

Если бизнес не сдаст отчётность вовремя, налоговая может заблокировать расчётный счёт. Это касается деклараций по НДС, налогу на прибыль, имуществу, а также расчётов по взносам и 6-НДФЛ. Блокировка возможна, даже если сумма налога небольшая.

Решение о блокировке принимают, если отчёт не сдан более 20 рабочих дней. 

Чтобы снять блокировку, нужно сдать отчётность. После этого налоговая примет решение о разблокировке до конца следующего рабочего дня.

Вопросы по теме

Существуют ли единые сроки отчётности для всех налоговых режимов?

Нет, единых сроков отчётности для всех налоговых режимов не существует.


Сроки сдачи отчётов зависят от системы налогообложения. На ОСНО, УСН, ЕСХН, ПСН и НПД действуют разные правила. Где-то декларации сдают раз в год, где-то — каждый квартал, а на некоторых режимах отчётности нет совсем.

Отличаются ли сроки сдачи отчётности для ИП без сотрудников и с сотрудниками?

Да, состав отчётности отличается, но наличие сотрудников на срок не влияет.


ИП без сотрудников сдают только отчёты по своему налоговому режиму. Обычно это одна годовая декларация.


ИП с сотрудниками сдают больше отчётов и чаще. Добавляются 6-НДФЛ, расчёт по страховым взносам, персонифицированные сведения и форма ЕФС-1 в СФР. Часть отчётов сдаётся ежемесячно или поквартально.

Можно ли сдать отчётность досрочно?

Да, отчётность можно сдавать досрочно.


Налоговая принимает отчёты сразу после окончания отчётного периода. Не обязательно ждать крайнюю дату, указанную в законе. Это правило действует для деклараций, расчётов и отчётов по сотрудникам.


Досрочная сдача помогает снизить риски. Меньше шансов забыть о сроках, получить штраф или блокировку счёта. Поэтому, если данные уже готовы, откладывать подачу отчёта не имеет смысла.

В какие сроки платить авансовые платежи по УСН?

Авансы по УСН уплачивают в течение года. Их перечисляют не позднее 28-го числа месяца, который следует за отчётным периодом. За I квартал платят до 28 апреля, за полугодие до 28 июля, за 9 месяцев до 28 октября.


Годовой налог по УСН платят после окончания года. Срок зависит от статуса налогоплательщика. Организации перечисляют налог до 28 марта, а индивидуальные предприниматели до 28 апреля следующего года.

Какие сроки сдачи расчёта по страховым взносам для ИП с сотрудниками?

Отчётность за 2026 год нужно сдать:


— Ⅰ квартал — 27.04.2026 (перенос с субботы 25.04.2026);


— Ⅱ квартал — 27.07.2026 (перенос с субботы 25.07.2026);


— Ⅲ квартал — 26.10.2025 (перенос с воскресенья 25.10.2026);


— Ⅳ квартал — 25.01.2027.

Когда сдавать декларацию по НДС?

Декларацию по НДС сдают каждый квартал. Срок — до 25-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом.

До какого числа сдаётся декларация 3-НДФЛ для ИП на ОСНО?

Декларация 3-НДФЛ сдаётся за год до 30 апреля следующего года.

Какие сроки уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль?

Налог на прибыль по итогам года нужно уплатить не позднее 28 марта. Авансовые платежи перечисляют в течение года до 28-го числа месяца, следующего за отчётным или налоговым периодом.


Конкретные сроки зависят от того, как часто компания отчитывается и в каком статусе она выступает: налогоплательщик или налоговый агент. В 2026 году налог на прибыль и авансы по нему платят в составе единого налогового платежа.

Нужно ли сдавать декларацию на патенте?

ИП на патенте не нужно сдавать декларацию.

Когда оплачивать патент: можно сразу или частями?

Срок оплаты патента зависит от периода, на который он выдан. Это правило действует для всех ИП на патентной системе и напрямую связано со сроком его действия.


Если патент оформлен на срок до 6 месяцев, его оплачивают полностью одним платежом не позднее окончания срока действия. Разбивать оплату на части в этом случае нельзя.


При сроке патента более 6 месяцев оплата производится в два этапа. Одну треть стоимости перечисляют в течение 90 дней с начала действия патента, оставшиеся две трети — до даты его окончания.


Если предприниматель прекращает деятельность досрочно, стоимость патента пересчитывают. Недоплаченную сумму нужно внести в течение 20 дней после прекращения работы.

Какие отчёты сдаёт ИП на патенте при наличии сотрудников?

Если ИП на патенте нанимает сотрудников, у него возникает обязанность сдавать отчётность по работникам. В этом случае он отчитывается как обычный работодатель. Документы направляют в налоговую инспекцию и в СФР.


В налоговую ИП подаёт расчёт по страховым взносам, форму 6-НДФЛ и персонифицированные сведения. В них отражают выплаты сотрудникам и удержанные налоги. В СФР предприниматель сдаёт форму ЕФС-1 с информацией о кадровых событиях и страховых взносах.

Можно ли продлить срок сдачи отчёта, если последний день выпадает на выходной?

В 2026 году действует общее правило переноса сроков. Если крайняя дата сдачи отчёта выпадает на выходной или праздничный день, сдавать его можно позже. Срок автоматически переносится на ближайший рабочий день.

Нужно ли уведомлять налоговую о том, что деятельность не велась?

Да, о том, что деятельность не велась, нужно сообщить налоговой. Отдельное уведомление для этого не требуется. Достаточно сдать нулевую отчётность.

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Сроки сдачи отчётности ИП на УСН, ОСНО, ПСН в 2026 году — Точка Банк