Сроки сдачи отчётности ИП на УСН, ОСНО и патенте в 2026 году

В этой статье Точка Банк собрал все основные сроки сдачи отчётов для ИП на УСН, ОСНО и патенте. Мы покажем, что и когда нужно сдавать, какие даты переносятся из-за выходных и на что обратить внимание, чтобы не нарушить требования налоговой.

Коротко Просрочка отчётности приводит к штрафам и может закончиться блокировкой счёта. Минимальный штраф за декларацию — 1 000 ₽, по некоторым формам он начисляется за каждый месяц задержки. ИП без сотрудников обязаны вовремя платить налоги и страховые взносы за себя. Даже при налоговых каникулах отчётность и взносы остаются обязательными.

В 2026 году сроки отчётности ИП зависят от налогового режима и наличия сотрудников. На УСН и ОСНО обычно сдают годовые декларации, а по НДС и отчётам за работников — ежемесячно или поквартально. На патенте, АУСН и НПД налоговых деклараций нет, но обязанности работодателя сохраняются. Если крайний срок выпадает на выходной, он переносится на ближайший рабочий день.

Какую отчётность сдают ИП

Объём отчётности у ИП зависит от системы налогообложения и наличия сотрудников. Чем сложнее режим, тем больше деклараций. Рассмотрим, какую отчётность сдаёт ИП при различных системах налогообложения.

ИП на ОСНО

При общей системе налогообложения (ОСНО) предприниматель сдаёт следующую отчётность:

Декларацию 3-НДФЛ . Сдаётся один раз в год до 30 апреля следующего года. Используется . Сдаётся один раз в год до 30 апреля следующего года. Используется форма КНД 1151020 . В ней появилась пятиступенчатая шкала ставок и новые налоговые вычеты, в том числе за знак ГТО и долгосрочные сбережения.

Декларацию по НДС. Сдаётся каждый квартал до 25-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом. Если срок выпадает на выходной, он переносится на ближайший рабочий день.

С I квартала 2025 года действует новая электронная форма КНД 1151001.

ФНС подготовила проект изменений в декларацию по НДС за 2026 год. Документ размещён на портале проектов нормативных актов.

Изменения планируют внести в действующую форму декларации. Сейчас она утверждена приказом ФНС от 5 ноября 2024 года №ЕД-7-3/989@. После принятия приказа налогоплательщикам нужно будет учитывать новые требования при сдаче отчётности.

ИП на упрощённой системе налогообложения (УСН)

Декларация по УСН. Сдаётся один раз в год. За 2025 год отчёт нужно подать до 27 апреля 2026 года, так как 25 апреля выходной.

Форма КНД 1152017 для отчётности за 2025 год.

В декларации учтены изменения по УСН с 2025 года. Лимит доходов увеличен до 450 млн ₽.

Декларация по НДС при УСН

С 2025 года ИП на УСН обязаны платить НДС, если доход за предыдущий год превысил 60 млн ₽. С 1 января 2026 года лимит снизится до 20 млн ₽. В дальнейшем его будут уменьшать поэтапно:

до 15 млн ₽ в 2027 году;

до 10 млн ₽ в 2028 году.

Если доход за 2025 год превышает лимит 20 млн ₽, НДС нужно платить с 1 января 2026 года. При превышении лимита в течение года обязанность возникает со следующего месяца. В этом случае ИП сдаёт квартальные декларации по НДС.

ИП на ЕСХН

ЕСХН — это специальный налоговый режим для производителей сельскохозяйственной продукции. В 2026 году правила его применения для ИП не изменились. Декларация подаётся один раз в год до 25 марта следующего года, форма осталась прежней.

ИП на ЕСХН не платят НДФЛ и налог на имущество, если оно используется в сельском хозяйстве. НДС платить нужно, но есть право на освобождение. Оно действует, если доход за прошлый год не превысил 60 млн ₽.

ИП на ПСН, АУСН и НПД

ИП на патенте, АУСН и НПД не сдают налоговые декларации. Налог рассчитывается автоматически или уплачивается по фиксированным правилам. Это самые простые режимы с точки зрения отчётности.

ИП с сотрудниками

Если у ИП есть сотрудники, появляется дополнительная отчётность. Отчёты нужно сдавать в налоговую и в Социальный фонд России (СФР). Это обязательства работодателя, независимо от системы налогообложения.

Отчёты в ИФНС

Все ИП-работодатели сдают несколько обязательных отчётов:

расчёт по страховым взносам;

отчёт 6-НДФЛ;

персонифицированные сведения о сотрудниках.

В этих формах отражаются взносы, выплаты работникам и удержанные налоги.

Расчёт по страховым взносам (РСВ)

5 декабря 2025 года на федеральном портале появился проект новой формы расчёта по страховым взносам. Документ планируют ввести в действие через два месяца после утверждения приказа. Это значит, что обновлённый бланк начнёт применяться уже с 2026 года.

Бухгалтерам и ИП-работодателям стоит подготовиться заранее. Изменятся форма отчёта и порядок его заполнения.

Форма 6-НДФЛ

Форму 6-НДФЛ обязаны сдавать ежеквартально все, кто выплачивает доходы физическим лицам. Это касается организаций, ИП и налоговых агентов по НДФЛ. Отчёт подают независимо от системы налогообложения.

В расчёте показывают выплаты по трудовым и гражданско-правовым договорам. Также указывают доходы в натуральной форме, дивиденды, материальную выгоду. Сюда же входят другие выплаты и вознаграждения.

6-НДФЛ нужно сдавать даже при разовой выплате дохода. Если физлицу заплатили хотя бы один раз, отчёт обязателен.

Персонифицированные сведения

В персонифицированной отчётности указывают данные о сотрудниках и суммы выплат за месяц. Отчёт передают в налоговую инспекцию.

Персонифицированные сведения сдают все страхователи, которые платят страховые взносы. К ним относятся организации, ИП с сотрудниками, главы КФХ с работниками, а также нотариусы и адвокаты с персоналом. Отчётность обязательна, если есть наёмные работники.

Когда сдавать отчётность за сотрудников в СФР

Отчёты в СФР: форма ЕФС-1

ЕФС-1 — это основной отчёт ИП-работодателя в СФР. Форма состоит из двух разделов с несколькими подразделами.

Подраздел 1.1: кадровые события

Подраздел 1.1 сдают при кадровых изменениях. При приёме на работу отчёт подают на следующий рабочий день после заключения договора. При увольнении, приостановлении или возобновлении договора на следующий рабочий день после приказа.

При заключении или расторжении гражданско-правового договора отчёт также сдают на следующий рабочий день. При переводе сотрудника или переходе на электронную трудовую книжку срок до 25-го числа следующего месяца.

Подраздел 1.2

Подраздел 1.2 сдаётся один раз в год. Его подают только по определённым категориям сотрудников. За 2025 год отчёт нужно сдать до 26 января 2026 года.

За 2026 год срок сдачи до 25 января 2027 года. В течение года этот подраздел не подаётся.

Раздел 2: взносы на травматизм

Ранее взносы на травматизм сдавали по форме 4-ФСС. Теперь эти данные включены в раздел 2 формы ЕФС-1. Отчётность сдаётся поквартально и за год.

Общие сроки сдачи отчётности и уплаты налогов для ИП и организаций

Отчётность Период Срок сдачи Срок уплаты налога и авансовых платежей Бухгалтерская отчётность Календарный год За 2025 год до 31 марта 2026 года включительно — Налог на прибыль для организаций, исчисляющих авансовые платежи ежеквартально Отчётный период:



— I квартал;



— полугодие;



— 9 месяцев По итогам 2025 года декларацию нужно подать до 25 марта 2026 года.



— За I квартал 2026 года — до 27 апреля 2026 года.



— За полугодие — до 27 июля 2026 года.



— За 9 месяцев — до 26 октября 2026 года

Налог за год нужно заплатить не позднее 28 марта следующего года.



Авансовые платежи платят в течение года.



Срок не позднее 28‑го числа месяца, следующего за отчётным периодом

НДС для налогоплательщиков и налоговых агентов и для плательщиков НДС на УСН Налоговый период — квартал Налоговую декларацию необходимо представить:



— за IV квартал 2025 года не позднее 26.01.2026;



— за I квартал 2026 года не позднее 27.04.2026;



— за II квартал 2026 года не позднее 27.07.2026;



— за III квартал 2026 года не позднее 26.10.2026

Налогоплательщики и налоговые агенты вправе уплачивать налог равными долями по 1/3 суммы исчисленного налога.



Заплатить налог необходимо:



— за IV квартал 2025 года не позднее



— 28.01.2026,



— 02.03.2026,



— 30.03.2026;



— за I квартал 2026 года не позднее



— 28.04.2026



— 28.05.2026,



— 29.06.2026;



— за II квартал 2026 года не позднее



— 28.07.2026,



— 28.08.2026,



— 28.09.2026;



— за III квартал 2026 года не позднее



— 28.10.2026,



— 30.11.2026,



— 28.12.2026.

НДФЛ для работодателей Отчётные периоды



— I квартал;



— полугодие;



— 9 месяцев календарного года

Расчёт 6‑НДФЛ необходимо представить:



— по итогам 2025 года не позднее 25.02.2026;



— за I квартал 2026 года не позднее 27.04.2026;



— за полугодие 2026 года не позднее 27.07.2026;



— за 9 месяцев 2026 года не позднее 26.10.2026

Работодатели перечисляют НДФЛ:



— не позднее 28‑го числа текущего месяца, если налог удержан с 1‑го по 22‑е число текущего месяца;



— не позднее 5‑го числа текущего месяца, если налог удержан с 23‑го по последнее число предыдущего месяца;



— не позднее последнего рабочего дня календарного года, если налог удержан с 23 по 31 декабря

НДФЛ для предпринимателей, адвокатов, нотариусов Налоговый период — календарный год Форма 3‑НДФЛ представляется не позднее 30 апреля следующего года.



Соответственно, налоговую декларацию по итогам 2025 года необходимо представить не позднее 30.04.2026

Налог за год налогоплательщик платит не позднее 15 июля следующего года.



Авансовые платежи налогоплательщик платит не позднее 28‑го числа месяца, следующего за отчётным периодом

УСН Налоговый период — календарный год

Организации подают налоговую декларацию за год не позднее 25 марта следующего года.



Индивидуальные предприниматели подают налоговую декларацию за год не позднее 25 апреля следующего года

Организации уплачивают налог за год не позднее 28 марта следующего года.



Индивидуальные предприниматели уплачивают налог за год не позднее 28 апреля следующего года.



Авансовые платежи уплачиваются не позднее 28‑го числа месяца, следующего за истекшим отчётным периодом.



Заплатить авансовые платежи необходимо:



— по итогам 2025 года не позднее 30.03.2026 — организациям и 28.04.2026 — ИП;



— за I квартал 2026 года не позднее 28.04.2026;



— за полугодие 2026 года не позднее 28.07.2026;



— за 9 месяцев 2026 года не позднее 28.10.2026

ЕСХН Налоговый период — календарный год. Отчётный период — полугодие

Налоговая декларация за год представляется не позднее 25 марта следующего года

Налог за год уплачивается не позднее 28 марта следующего года.



Авансовый платёж уплачивается не позднее 28‑го числа месяца, следующего за истекшим отчётным периодом

Транспортный налог для организаций Налоговый период — календарный год Налоговая декларация не подаётся Налог за год уплачивается не позднее 28 февраля следующего года.



Авансовые платежи уплачиваются не позднее 28‑го числа месяца, следующего за истекшим отчётным периодом

Налог на имущество организаций Налоговый период — календарный год Налоговая декларация за год представляется не позднее 25 февраля следующего года Налог за год уплачивается не позднее 28 февраля следующего года.



Авансовые платежи уплачиваются не позднее 28‑го числа месяца, следующего за истекшим отчётным периодом

Страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Расчётный период — календарный год Расчёт по страховым взносам (РСВ) представляется в ИФНС не позднее 25‑го числа месяца, следующего за истекшим периодом Страховые взносы за истекший месяц уплачиваются в ИФНС не позднее 28‑го числа следующего месяца Персонифицированные сведения о физических лицах Период — календарный месяц Сведения представляются в ИФНС ежемесячно не позднее 25‑го числа месяца, следующего за истекшим периодом — Сведения о начисленных взносах на травматизм Расчётный период — календарный год Сведения о начисленных страховых взносах представляются в СФР не позднее 25‑го числа месяца, следующего за отчётным периодом Страховые взносы за истекший месяц уплачиваются в СФР не позднее 15‑го числа следующего месяца

ИП на УСН без сотрудников

ИП без сотрудников обязан платить авансовые платежи по УСН и страховые взносы за себя. У авансов есть фиксированные сроки, и их важно соблюдать. Просрочка приводит к пеням и штрафам.

Страховые взносы за себя в 2026 году составляют 57 390 ₽. Дополнительно платится 1% с дохода свыше 300 000 ₽. Максимальный размер допвзноса в 2026 году — 321 818 ₽.

Фиксированные взносы нужно заплатить до 28 декабря 2026 года. Дополнительный 1% с превышения дохода до 1 июля 2027 года. Эти сроки лучше не откладывать на последний день.

ИП на УСН 6% могут уменьшать налог на сумму страховых взносов. Взносы можно вычесть полностью, даже если налог станет равен нулю. Это удобно для снижения нагрузки.

ИП на УСН 15% учитывают уплаченные взносы в расходах. Они уменьшают налоговую базу, а не сам налог. Такой порядок действует для всех кварталов.

Доходами на УСН считаются поступления от продажи товаров и оказания услуг. Также учитываются внереализационные доходы. Это правило одинаково для ставок 6 и 15%.

Отчётность при налоговых каникулах

На УСН декларацию сдают один раз в год. В ней указывают нулевую ставку налога и все полученные доходы и расходы. Даже при нулевом налоге отчёт сдавать обязательно.

На патенте налог платить не нужно и декларации сдавать тоже не требуется. Отчётности по налогу нет.

Важно помнить о страховых взносах ИП. Налоговые каникулы от них не освобождают. Взносы за себя нужно платить в любом случае.

Что будет, если вовремя не сдать отчётность

Если декларацию сдали с опозданием, начислят штраф. Он составляет 5% от налога, который не заплатили вовремя. Штраф считают за каждый месяц просрочки, даже если месяц неполный.

Размер штрафа ограничен законом. Максимум 30% от суммы налога. Минимальный штраф 1 000 ₽, даже если налог небольшой.

При наличии смягчающих обстоятельств штраф могут уменьшить. Такое решение принимает налоговая. Для этого нужно подтвердить причину просрочки документами.

За несдачу деклараций или расчётов по авансовым платежам за квартал или месяц штраф меньше. Он составляет 200 ₽ за каждый несданный отчёт. Это правило действует, например, для налога на прибыль.

Для формы 6-НДФЛ действует отдельный штраф. Он равен 1 000 ₽ за каждый месяц просрочки. Штраф начисляют со дня, когда отчёт должен был быть сдан.

При просрочке отчётности могут оштрафовать и должностное лицо компании. Штраф составляет от 300 до 500 ₽ или выносится предупреждение.

ИП по этой статье не штрафуют — для них применяется только налоговый штраф, чтобы не было двойного наказания.

Если бизнес не сдаст отчётность вовремя, налоговая может заблокировать расчётный счёт. Это касается деклараций по НДС, налогу на прибыль, имуществу, а также расчётов по взносам и 6-НДФЛ. Блокировка возможна, даже если сумма налога небольшая.

Решение о блокировке принимают, если отчёт не сдан более 20 рабочих дней.