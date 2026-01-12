Пониженные ставки УСН в 2026 году: перечень ОКВЭД

Правительство РФ утвердило перечень видов деятельности, по которым регионы смогут устанавливать пониженные ставки по УСН в 2026 году. Распоряжение №4176-р опубликовано 30.12.2025.

Документ принят для исполнения Федерального закона от 28.11.2025 №425-ФЗ, который внёс изменения в ст. 346.20 НК РФ. Поправки касаются порядка применения пониженных ставок по УСН и ограничивают самостоятельность регионов в вопросе предоставления налоговых льгот.

Согласно НК РФ, субъекты РФ вправе снижать ставки УСН по сравнению с базовыми.

Для объекта «Доходы» ставка может составлять от 1 до 6% вместо стандартных 6%.

Для объекта «Доходы минус расходы» — от 5 до 15% вместо 15%.

До 2026 года регионы самостоятельно определяли виды деятельности и условия для применения пониженных ставок.

С 2026 года перечень видов деятельности и критерии для применения пониженных ставок утверждает Правительство РФ. Регионы могут вводить льготы только в рамках этого перечня и не вправе расширять его по своему усмотрению.

Перечень видов деятельности

ОКВЭД Наименование 01 Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях (все виды экономической деятельности, включённые в класс) 02 Лесоводство и лесозаготовки (все виды экономической деятельности, включённые в класс) 03 Рыболовство и рыбоводство (все виды экономической деятельности, включённые в класс) 05 Добыча угля (все виды экономической деятельности, включённые в класс) 06 Добыча нефти и природного газа (все виды экономической деятельности, включённые в класс) 07 Добыча металлических руд (все виды экономической деятельности, включённые в класс) 08 Добыча прочих полезных ископаемых (все виды экономической деятельности, включённые в класс) 09 Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых (все виды экономической деятельности, включённые в класс)

Полный перечень льготных ОКВЭД

Аналогичный порядок установлен и для налоговых каникул. Речь идёт о применении ставки УСН 0% в течение двух лет для впервые зарегистрированных ИП. С 2026 года виды деятельности и условия для каникул также определяются на федеральном уровне.

Опубликованное распоряжение включает широкий перечень потенциальных льготников. Пониженные ставки могут применяться ко всем видам деятельности, кроме прямо запрещённых НК РФ, включая:

ломбарды;

страховщиков;

организаторов азартных игр и т.д.

Дополнительным условием для применения региональных льгот является ограничение по доходам. Годовой доход организации или ИП не должен превышать 490,5 млн ₽.