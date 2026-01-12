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Пониженные ставки УСН в 2026 году: перечень ОКВЭД

С 2026 года правила предоставления налоговых льгот по УСН меняются: регионы больше не смогут самостоятельно расширять круг льготников. Теперь пониженные ставки будут применяться только к тем видам деятельности, которые включены в федеральный перечень.

12.01.2026
7069
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Правительство РФ утвердило перечень видов деятельности, по которым регионы смогут устанавливать пониженные ставки по УСН в 2026 году. Распоряжение №4176-р опубликовано 30.12.2025.

Документ принят для исполнения Федерального закона от 28.11.2025 №425-ФЗ, который внёс изменения в ст. 346.20 НК РФ. Поправки касаются порядка применения пониженных ставок по УСН и ограничивают самостоятельность регионов в вопросе предоставления налоговых льгот.

Согласно НК РФ, субъекты РФ вправе снижать ставки УСН по сравнению с базовыми. 

  • Для объекта «Доходы» ставка может составлять от 1 до 6% вместо стандартных 6%. 
  • Для объекта «Доходы минус расходы» — от 5 до 15% вместо 15%.
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До 2026 года регионы самостоятельно определяли виды деятельности и условия для применения пониженных ставок. 

С 2026 года перечень видов деятельности и критерии для применения пониженных ставок утверждает Правительство РФ. Регионы могут вводить льготы только в рамках этого перечня и не вправе расширять его по своему усмотрению.

Перечень видов деятельности

ОКВЭДНаименование
01Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях (все виды экономической деятельности, включённые в класс)
02Лесоводство и лесозаготовки (все виды экономической деятельности, включённые в класс)
03Рыболовство и рыбоводство (все виды экономической деятельности, включённые в класс)
05Добыча угля (все виды экономической деятельности, включённые в класс)
06Добыча нефти и природного газа (все виды экономической деятельности, включённые в класс)
07Добыча металлических руд (все виды экономической деятельности, включённые в класс)
08Добыча прочих полезных ископаемых (все виды экономической деятельности, включённые в класс)
09Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых (все виды экономической деятельности, включённые в класс)

Аналогичный порядок установлен и для налоговых каникул. Речь идёт о применении ставки УСН 0% в течение двух лет для впервые зарегистрированных ИП. С 2026 года виды деятельности и условия для каникул также определяются на федеральном уровне.

Опубликованное распоряжение включает широкий перечень потенциальных льготников. Пониженные ставки могут применяться ко всем видам деятельности, кроме прямо запрещённых НК РФ, включая: 

  • ломбарды; 
  • страховщиков; 
  • организаторов азартных игр и т.д.

Дополнительным условием для применения региональных льгот является ограничение по доходам. Годовой доход организации или ИП не должен превышать 490,5 млн ₽.

Распоряжение Правительства РФ действует только в течение 2026 года. На следующий год федеральные власти вправе пересмотреть перечень видов деятельности и критерии применения льгот.

Актуальные ставки УСН по регионам можно проверить на сайте ФНС России в разделе «Особенности регионального законодательства». Для просмотра информации по другому субъекту РФ необходимо выбрать соответствующий регион.

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Пониженные ставки УСН в 2026 году: перечень льготных видов деятельности по ОКВЭД — Точка Банк