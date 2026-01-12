Пониженные ставки УСН в 2026 году: перечень ОКВЭД

Правительство РФ утвердило перечень видов деятельности, по которым регионы смогут устанавливать пониженные ставки по УСН в 2026 году. Распоряжение №4176-р опубликовано 30.12.2025.
Документ принят для исполнения Федерального закона от 28.11.2025 №425-ФЗ, который внёс изменения в ст. 346.20 НК РФ. Поправки касаются порядка применения пониженных ставок по УСН и ограничивают самостоятельность регионов в вопросе предоставления налоговых льгот.
Согласно НК РФ, субъекты РФ вправе снижать ставки УСН по сравнению с базовыми.
- Для объекта «Доходы» ставка может составлять от 1 до 6% вместо стандартных 6%.
- Для объекта «Доходы минус расходы» — от 5 до 15% вместо 15%.
До 2026 года регионы самостоятельно определяли виды деятельности и условия для применения пониженных ставок.
С 2026 года перечень видов деятельности и критерии для применения пониженных ставок утверждает Правительство РФ. Регионы могут вводить льготы только в рамках этого перечня и не вправе расширять его по своему усмотрению.
Перечень видов деятельности
|ОКВЭД
|Наименование
|01
|Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях (все виды экономической деятельности, включённые в класс)
|02
|Лесоводство и лесозаготовки (все виды экономической деятельности, включённые в класс)
|03
|Рыболовство и рыбоводство (все виды экономической деятельности, включённые в класс)
|05
|Добыча угля (все виды экономической деятельности, включённые в класс)
|06
|Добыча нефти и природного газа (все виды экономической деятельности, включённые в класс)
|07
|Добыча металлических руд (все виды экономической деятельности, включённые в класс)
|08
|Добыча прочих полезных ископаемых (все виды экономической деятельности, включённые в класс)
|09
|Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых (все виды экономической деятельности, включённые в класс)
Аналогичный порядок установлен и для налоговых каникул. Речь идёт о применении ставки УСН 0% в течение двух лет для впервые зарегистрированных ИП. С 2026 года виды деятельности и условия для каникул также определяются на федеральном уровне.
Опубликованное распоряжение включает широкий перечень потенциальных льготников. Пониженные ставки могут применяться ко всем видам деятельности, кроме прямо запрещённых НК РФ, включая:
- ломбарды;
- страховщиков;
- организаторов азартных игр и т.д.
Дополнительным условием для применения региональных льгот является ограничение по доходам. Годовой доход организации или ИП не должен превышать 490,5 млн ₽.
Распоряжение Правительства РФ действует только в течение 2026 года. На следующий год федеральные власти вправе пересмотреть перечень видов деятельности и критерии применения льгот.
Актуальные ставки УСН по регионам можно проверить на сайте ФНС России в разделе «Особенности регионального законодательства». Для просмотра информации по другому субъекту РФ необходимо выбрать соответствующий регион.