Что такое форвардный контракт

Фермер уже много лет выращивает свёклу. У его конкурента в 2023 году выдался хороший урожай, поэтому рыночная цена на свёклу сильно упала. Из-за этого наш фермер заработал меньше, чем ожидал. В 2024 году он решил заранее заключить форвардный контракт с супермаркетом.

По условиям контракта, фермер обязуется 5 сентября продать супермаркету 1 тонну свёклы за 3 000 рублей. Именно столько свёкла сейчас стоит на рынке, и мужчина считает, что ему выгодно зафиксировать эту стоимость. Таким образом он защищает себя от падения цен. Потому что даже если 5 сентября рыночная стоимость свёклы будет 1 000 рублей, он всё равно сможет продать партию за 3 000 рублей.

Зачем это покупателю? Супермаркет тоже страхует свои риски – он боится, что цена, наоборот, поднимется. Но с форвардом, даже если так случится, владелец супермаркета всё равно заплатит 3 000 рублей.

Какой сценарий проиграется, сейчас неизвестно. Но в любом случае обе стороны будут довольны, ведь они заранее договорились о цене, которая устраивает обоих.