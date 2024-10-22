Что такое форвардный контракт

Форвардные контракты – один из старейших финансовых инструментов. Но до сих пор не все инвесторы с ним знакомы, потому что он распространён меньше, чем его собрат – фьючерс. В этой статье расскажем, чем они отличаются и что такое форвард в экономике.
Что такое форвард
Форвардный контракт – это договорённость между контрагентами о совершении сделки в будущем. Стороны заключают соглашение: в определённый день продавец продаст товар по заранее зафиксированной цене. А покупатель подтверждает, что точно купит товар в оговоренном объёме.
Сокращённо форвардные контракты ещё называют форвардами. А форвард – это английское forward, в переводе – «вперёд». Это отражает суть данного контракта – сделка в будущем, о которой договариваются уже сейчас.
Зачем это нужно? В первую очередь, для хеджирования – страхования рисков. Заключая форвардный контракт, контрагенты защищают себя от падения или роста цены в будущем.
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Основные параметры форвардных контрактов
Текст форвардного контракта составляются индивидуально. Тем не менее есть несколько обязательных парамеров.
- Базовый актив – товар, предмет договорённости. В нашем примере: свёкла.
- Объём поставки – количество товара продаётся в стандартных для него формах измерения. В нашем примере: тонны.
- Дата поставки – день, когда будет совершена сделка. В нашем примере: 5 сентября.
- Цена поставки – стоимость, по которой товар продадут в день поставки. Цена поставки фиксируется в день заключения договора и больше не меняется. В нашем примере: 3 000 рублей.
- Форвардная цена – стоимость базового актива на рынке. В нашем примере: 3 000 рублей.
Отличия форвардных контрактов от фьючерсов
Если вы читали статью Точки о фьючерсных контрактах, то наверняка заметили сходство. Оба контракта действительно похожи, но отличия есть.
Форвард – это прародитель фьючерса. Изначально существовали именно форварды, и торговали ими вне биржи. Но биржа тоже захотела себе такой контракт в оборот. Поэтому она взяла за основу форвард, стандартизировала его и сказала, что за процент будет гарантом выполнения сторонами их обязательств. Так получился фьючерс.
Чем отличается форвард от фьючерса
- Где торгуется: форвард – вне биржи, а фьючерс – на бирже.
- Гарантии исполнения обязательств: в форварде нет, а во фьючерсе есть. Гарантом выступает клиринговый центр.
- Комиссия: в форварде нет, во фьючерсе есть.
- Содержание: форвард составляется индивидуально, а фьючерс – стандартизированный контракт.
- Ликвидность: у фьючерсов ликвидность выше, чем у форвардов. Это значит, что их легче перепродать третьему лицу.
Виды форвардных контрактов
В зависимости от того, как исполняется контракт, существует два вида форвардов:
Поставочные форварды. Продавец в дату исполнения передаёт покупателю базовый актив.
Расчётные форварды. Покупатель ничего покупателю не передаёт – одна из сторон лишь выплачивает денежную компенсацию другой. Сумма складывается из разницы между текущей форвардной ценой и стоимостью поставки.
Есть ещё одна классификация форвардных контрактов – по типу базового актива:
- В товарных форвардах базовый актив – это реальный товар. Например, зерно, нефть, металл и так далее.
- В финансовых форвардах базовый актив – это не существующий в реальности финансовый актив. Например, ценные бумаги, валюта, процентные ставки, индексы и так далее.
Принцип работы
Форвардный контракт – это способ застраховать свои риски. Покупатель страхуется на случай, если цена поднимется. А продавец – на случай, если цена опустится или спрос на товар упадёт. Аналогично можно застраховаться от резкого скачка валютного курса или процентной ставки.
Что влияет на результат форвардного контракта
Главное, что определяет результат форвардного контракта — соотношение зафиксированной в контракте цены и реальной рыночной цены на момент исполнения.
На это соотношение влияет множество факторов. Среди них:
- общее состояние экономики;
- спрос и предложение на рынке конкретного актива;
- политические решения, влияющие на рынок;
- технологические изменения в отрасли.
Для некоторых активов важны сезонные колебания и затраты на хранение.
В конечном итоге, успех в форвардном контракте зависит от способности сторон учесть все эти факторы при заключении сделки.
Риски форвардного контракта
Есть мнение, что форвардные сделки – это форма азартных игр, потому что результат предусмотреть невозможно. Но Конституционный суд РФ решил, что такие сделки будут защищаться судом, если одна сторона имеет лицензию на экономическую деятельность. Именно поэтому в России чаще всего форвардные контракты заключаются именно с банками.
Плюсы форварда
- Нет отчётности, так как контракт внебиржевой.
- Нет комиссии и трат на гарантийное обеспечение.
- Гибкие условия. Текст форварда составляется индивидуально. А значит, можно выбрать любые сроки, вид упаковки, место поставки и другие особенности.
- Риски застрахованы, ущерб от них снижается.
Минусы форварда
- В форвардных сделках нет гаранта, который отвечает за выполнение обязательств сторон.
- Низкая ликвидность. Перепродать контракт сложно.
- Форварды нельзя закрывать раньше даты поставки.