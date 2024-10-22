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Что такое форвардный контракт

Форвард – это способ застраховать свои риски на случай неблагоприятного исхода. Объясняем, что это значит. 

22.10.2024
6582
6582

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Форвардные контракты – один из старейших финансовых инструментов. Но до сих пор не все инвесторы с ним знакомы, потому что он распространён меньше, чем его собрат – фьючерс. В этой статье расскажем, чем они отличаются и что такое форвард в экономике.

Что такое форвард

Форвардный контракт – это договорённость между контрагентами о совершении сделки в будущем. Стороны заключают соглашение: в определённый день продавец продаст товар по заранее зафиксированной цене. А покупатель подтверждает, что точно купит товар в оговоренном объёме. 

Сокращённо форвардные контракты ещё называют форвардами. А форвард – это английское forward, в переводе – «вперёд». Это отражает суть данного контракта – сделка в будущем, о которой договариваются уже сейчас. 

Зачем это нужно? В первую очередь, для хеджирования – страхования рисков. Заключая форвардный контракт, контрагенты защищают себя от падения или роста цены в будущем. 

ПРИМЕР
Фермер уже много лет выращивает свёклу. У его конкурента в 2023 году выдался хороший урожай, поэтому рыночная цена на свёклу сильно упала. Из-за этого наш фермер заработал меньше, чем ожидал. В 2024 году он решил заранее заключить форвардный контракт с супермаркетом. 
По условиям контракта, фермер обязуется 5 сентября продать супермаркету 1 тонну свёклы за 3 000 рублей. Именно столько свёкла сейчас стоит на рынке, и мужчина считает, что ему выгодно зафиксировать эту стоимость. Таким образом он защищает себя от падения цен. Потому что даже если 5 сентября рыночная стоимость свёклы будет 1 000 рублей, он всё равно сможет продать партию за 3 000 рублей. 
Зачем это покупателю? Супермаркет тоже страхует свои риски – он боится, что цена, наоборот, поднимется. Но с форвардом, даже если так случится, владелец супермаркета всё равно заплатит 3 000 рублей. 
Какой сценарий проиграется, сейчас неизвестно. Но в любом случае обе стороны будут довольны, ведь они заранее договорились о цене, которая устраивает обоих.
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Основные параметры форвардных контрактов

Текст форвардного контракта составляются индивидуально. Тем не менее есть несколько обязательных парамеров. 

  • Базовый актив – товар, предмет договорённости. В нашем примере: свёкла. 
  • Объём поставки – количество товара продаётся в стандартных для него формах измерения. В нашем примере: тонны. 
  • Дата поставки – день, когда будет совершена сделка. В нашем примере: 5 сентября. 
  • Цена поставки – стоимость, по которой товар продадут в день поставки. Цена поставки фиксируется в день заключения договора и больше не меняется. В нашем примере: 3 000 рублей. 
  • Форвардная цена – стоимость базового актива на рынке. В нашем примере: 3 000 рублей.

Отличия форвардных контрактов от фьючерсов

Если вы читали статью Точки о фьючерсных контрактах, то наверняка заметили сходство. Оба контракта действительно похожи, но отличия есть. 

Форвард – это прародитель фьючерса. Изначально существовали именно форварды, и торговали ими вне биржи. Но биржа тоже захотела себе такой контракт в оборот. Поэтому она взяла за основу форвард, стандартизировала его и сказала, что за процент будет гарантом выполнения сторонами их обязательств. Так получился фьючерс.

Чем отличается форвард от фьючерса

  • Где торгуется: форвард – вне биржи, а фьючерс – на бирже.
  • Гарантии исполнения обязательств: в форварде нет, а во фьючерсе есть. Гарантом выступает клиринговый центр.
  • Комиссия: в форварде нет, во фьючерсе есть. 
  • Содержание: форвард составляется индивидуально, а фьючерс – стандартизированный контракт. 
  • Ликвидность: у фьючерсов ликвидность выше, чем у форвардов. Это значит, что их легче перепродать третьему лицу.

Виды форвардных контрактов

В зависимости от того, как исполняется контракт, существует два вида форвардов: 

Поставочные форварды. Продавец в дату исполнения передаёт покупателю базовый актив. 

ПРИМЕР
Олег заключил поставочный форвардный контракт, согласно которому через месяц банк продаст 1000 евро по курсу 106 рублей.

Расчётные форварды. Покупатель ничего покупателю не передаёт – одна из сторон лишь выплачивает денежную компенсацию другой. Сумма складывается из разницы между текущей форвардной ценой и стоимостью поставки.

ПРИМЕР
Иван заключил с банком расчётный форвардный контракт на покупку 1000 евро по курсу 106 рублей через месяц. Если через месяц курс вырастет до 110 рублей, банк выплатит Ивану компенсацию в размере 4 000 рублей. Это разница между ценой поставки и форвардной ценой. 
А если курс упадёт до 100 рублей, заплатить придётся Ивану. Мужчина будет должен банку 6 000 рублей.

Есть ещё одна классификация форвардных контрактов – по типу базового актива: 

  • В товарных форвардах базовый актив – это реальный товар. Например, зерно, нефть, металл и так далее. 
  • В финансовых форвардах базовый актив – это не существующий в реальности финансовый актив. Например, ценные бумаги, валюта, процентные ставки, индексы и так далее.

Принцип работы

Форвардный контракт – это способ застраховать свои риски. Покупатель страхуется на случай, если цена поднимется. А продавец – на случай, если цена опустится или спрос на товар упадёт. Аналогично можно застраховаться от резкого скачка валютного курса или процентной ставки.

Что влияет на результат форвардного контракта

Главное, что определяет результат форвардного контракта — соотношение зафиксированной в контракте цены и реальной рыночной цены на момент исполнения. 

На это соотношение влияет множество факторов. Среди них: 

  • общее состояние экономики; 
  • спрос и предложение на рынке конкретного актива;
  • политические решения, влияющие на рынок;
  • технологические изменения в отрасли. 

Для некоторых активов важны сезонные колебания и затраты на хранение. 

В конечном итоге, успех в форвардном контракте зависит от способности сторон учесть все эти факторы при заключении сделки.

Риски форвардного контракта

Есть мнение, что форвардные сделки – это форма азартных игр, потому что результат предусмотреть невозможно. Но Конституционный суд РФ решил, что такие сделки будут защищаться судом, если одна сторона имеет лицензию на экономическую деятельность. Именно поэтому в России чаще всего форвардные контракты заключаются именно с банками. 

Плюсы форварда

  • Нет отчётности, так как контракт внебиржевой.
  • Нет комиссии и трат на гарантийное обеспечение.
  • Гибкие условия. Текст форварда составляется индивидуально. А значит, можно выбрать любые сроки, вид упаковки, место поставки и другие особенности. 
  • Риски застрахованы, ущерб от них снижается.

Минусы форварда

  • В форвардных сделках нет гаранта, который отвечает за выполнение обязательств сторон.
  • Низкая ликвидность. Перепродать контракт сложно. 
  • Форварды нельзя закрывать раньше даты поставки.

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