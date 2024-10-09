Фьючерсы – это инструмент для заработка. В них можно выгодно инвестировать. Риски, правда, тоже есть. В этой статье расскажем всё о торговле фючерсами для начинающих и разберёмся что такое фьючерсы на бирже.

Фьючерсный контракт – это договор между двумя инвесторами, в котором прописано, что в назначенный день продавец продаст покупателю актив по определённой цене. При этом оговоренная цена может быть любой – всё зависит от прогнозов инвесторов.

Продавец со своей стороны обещает, что в день продажи цена будет такой, как указано в договоре. А покупатель – что точно выкупит актив.

При этом настоящий контракт ни продавец, ни покупатель не подписывают. Факт покупки/продажи фьючерса – это и есть договорённость о цене и дате покупке.

Термины

Предмет сделки называется «базовым активом». Это могут быть ценные бумаги (акции, облигации), валюта, биржевые индексы, нефть, драгоценные металлы, сельскохозяйственные товары.

Дата исполнения фьючерса – это «дата экспирации».

Текущая рыночная цена актива – это «спот», или «спотовая цена».

Оговоренная цена актива на момент сделки — фьючерсная цена.

Лотность – сколько базового актива продаётся в рамках одного фьючерса.

Во фьючерсном контракте всегда прописывают:

название и вид контракта;

сколько единиц базового актива купит покупатель;

когда будет совершена сделка (день экспирации);

стоимость фьючерса.

ПРИМЕР У предпринимателя крупное ателье по пошиву одежду, поэтому каждый сезон он закупает премиальные ткани у поставщика по 500 рублей за метр. А что если в следующем сезоне поставщик ещё поднимет цены? Чтобы обезопасить себя, предприниматель договаривается с поставщиком, что в следующем сезоне купит у него ткань по 500 рублей. Так предприниматель становится владельцем фьючерса.

Важно! Фьючерсы покупают не только инвесторы, которые в будущем хотят выкупить актив. Они подходят и для спекуляции.

Виды фьючерсов

На Мосбирже можно найти несколько видов фьючерсов. Они различаются в зависимости от того, что является базовым активом — предметом сделки.

Товарные фьючерсы предполагают, что продавец купит реальный товар. Например, нефть, газ, зерно или металл.

ПРИМЕР Производитель зерна предполагает, что в конце сезона соберёт 50 тонн урожая. Чтобы точно реализовать товар и не понести убытков, если цена на зерно резко опустится, производитель решил заранее выпустить товарные фьючерсы. Те, кому в конце сезона понадобится зерно, решили купить эти фьючерсы. Ведь так они застрахуют себя от неожиданного подорожания.

Товарные фьючерсы могут продаваться на товарной бирже. Залогом в таком случае будет сам товар. А могут – на срочном рынке. Тогда залогом будет гарантийное обеспечение. Это когда нужная сумма (примерно 10-40% от цены фьючерса) замораживается на счёте до заключения сделки.

В валютных фьючерсах базовым активом будет курс валюты. Это нужно тем, кто торгуется на международном рынке и хочет иметь гарантии, что в нужную дату купит валюту по определённой цене.

Во фьючерсах на процентные ставки базовым активом являются государственные долговые ценные бумаги. Такие фьючерсы сдерживают колебания ставок – эмитент облигаций защищает себя от дополнительных убытков, если процент вдруг поднимется.

К тому же, когда процентная ставка растет, цена на облигацию падает. А фьючерс на процентные ставки помогает стабилизировать ситуацию, спланировать свои доходы и расходы.

Фьючерсы на акции и фондовые индексы являются фактом договорённости, что покупатель в назначенную дату купит базовый актив у продавца по оговорённой цене. Это биржевой инструмент уменьшения рисков.

Такие фьючерсы бывают двух видов:

Поставочные фьючерсы. По ним предполагается, что покупатель действительно купит определённое количество базового актива. Обычно базовым активом являются ценные бумаги — акции и облигации.

Расчётные фьючерсы. В них покупатель на самом деле не покупает товар. Обычно базовым активом является нефть, индексы или другие товары, которые невозможно зачислить на счёт, поэтому вместо них зачисляются деньги.

Это работает так: в день экспирации из расчётной цены вычитается стоимость фьючерса на момент покупки – разницу в цене трейдер получает на счёт. Эта сумма называется вариационной маржой – она списывается у продавца и начисляется покупателю.

ПРИМЕР Пример расчётного фьючерса: инвестор приобрёл фьючерс и тем самым пообещал 15 марта купить 10 акций у компании Х по 1 000 рублей за каждую. Итого — 10 000 рублей. Но в день экспирации цена одной акции выросла до 1 100 рублей. Итого — 11 000 рублей. Инвестор получает 1000 рублей разницы на счет.

Для чего нужны фьючерсы

Рассказываем, почему выгодно покупать фьючерсы:

1. С помощью фьючерсов можно покупать товары, которых нет на фондовой бирже. Например, нефть, газ, драгоценные металлы, биржевые индексы.

2. С помощью фьючерса можно страховать риски по другим ценным бумагам или валюте.

ПРИМЕР Инвестор приобрёл 10 акций компании Х по 1 000 рублей. По его прогнозу акции должны вырасти в цене, поэтому он будет в плюсе. Но в какой-то момент инвестор понимает, что скоро акции подешевеют. Он уверен, что это ненадолго, и скоро акции снова пойдут в рост. Поэтому он решил продать фьючерс в шорт на 10 акций по 1 000 рублей. Прогноз сбылся: акции действительно подешевели на 10%. Были по 1000 рублей, а стали — по 900 рублей. Общий убыток по акциям – 1 000 рублей. Но и фьючерс на акции тоже подешевел на 10%, поэтому тут удалось заработать 1 000 рублей. Благодаря продаже в шорт, инвестор перекрыл убыток.

3. У фьючерсов есть встроенное кредитное плечо. Это значит, что инвестор может купить даже тот фьючерс, на который у него сейчас не хватает денег. При покупке не списывают всю сумму, а лишь блокируют депозит – это около 10-40% от суммы.

4. Фьючерсы используют для спекуляций, потому что их ликвидность выше, чем у других бумаг. Это значит, что фьючерс можно быстро купить и продать на бирже с минимальным спредом – цена покупки и продажи не будет сильно отличаться.

5. Можно играть на понижение. Фьючерсы подходят для продажи в шорт – то есть можно совершать короткие продажи, по ним нет ограничений.

Как работают фьючерсы

Посредником между покупателем и продавцом фьючерса выступает биржа. Она замораживает на счёте каждого участника сделки определённую сумму – страховой депозит, или гарантийное обеспечение. Депозит гарантирует, что обе стороны выполнят свои обязательства в день экспирации.

Важно: участникам сделки всегда нужно иметь на счёте дополнительный денежный запас для выплаты компенсации второй стороне. Иначе брокер закроет сделку.

ПРИМЕР В случае с компанией Х биржа заморозила по 1 000 рублей (10% от суммы сделки) у обеих сторон как залог. Когда цена акции поднялась на 6%, биржа перевела со счёта продавца на счёт покупателя 600 рублей. Теперь продавцу нужно пополнить свой счёт на 600 рублей, чтобы там снова был залог в 1 000 рублей. Если этого не сделать, биржа закроет сделку. Если покупатель – спекулянт, получив 600 рублей, он может перепродать фьючерс. Но в нашем случае покупатель – не спекулянт, поэтому фьючерсная сделка продолжилась. На следующий день цена акции опустилась на 3%. Теперь биржа перевела 300 рублей от покупателя – продавцу. Сегодня свой страховой депозит нужно пополнить покупателю. Биржа каждый день делает паузу в торгах и подводит итоги сделок. Это называется клиринг.

Чем фьючерсы отличаются от акций, облигаций и других инструментов

Акциями, облигациями и фьючерсами торгуют на бирже. В этом их сходство. Но есть и отличия:

Комиссия брокера за сделку по ценным бумагам (акции и облигации) выше, чем по фьючерсам. Покупая акцию, инвестор приобретает долю в компании. Покупая фьючерс, инвестор ничего не приобретает – он либо заключил соглашение, либо сделал ставку, что цена актива в будущем вырастет, поэтому он заработает. Владеть акциями можно бессрочно. Их можно даже передавать по наследству. Фьючерсы действуют только до даты экспирации. По акциям получают дивиденты и компенсацию в случае банкротства компании. Во фьючерсах – нет. Если цена на акцию упала, владелец может спокойно переждать убыточный период и перепродать её позже, когда цена вырастет. С фьючерсом так не получится – придётся нести убытки и платить компенсацию продавцу за каждый день просадки.

Чем фьючерсы отличаются от акций, облигаций и других инструментов подробнее вы можете узнать в других статьях.

Как заработать на фьючерсах

Чтобы получать прибыль от инвестиций во фьючерсы, нужно выбрать стратегию. Она может быть такой:

Хеджирование рисков. Это когда используют фьючерсы по их прямому назначению – фиксируют цену на товар до окончания контракта. Спекуляции. Это когда инвесторы зарабатывают на разнице между ценой покупки и продажи актива. Арбитражные операции. Эта стратегия похожа на спекуляции, но сделки взаимосвязаны. Обычно это несколько последовательных арбитражных операций, построенных на принципе «купить дешевле — продать дороже». Такие контракты могут быть временными (совершёнными на одном рынке в разное время) или пространственными (на разных рынках одновременно).

Риски фьючерсов

Вспомните предыдущий пример с компанией Х, когда цена на акции поползла вниз, и со счёта покупателя списали 300 рублей. А теперь представьте, что цена падает каждый день. В таком случае убытки могут быть огромными – их размер не ограничен.

А в случае, когда инвестор приобрёл акции, которые ему не по карману (у него были деньги только на депозит), и он не может регулярно пополнять страховой счёт, биржа просто закроет сделку. Тогда не будет возможности отыграться на этом контракте.

Коротко

Плюсы фьючерсов

Если вы хотите купить базовый актив, можно заранее забронировать цену.

Благодаря кредитному плечу можно купить фьючерс, на который у вас не хватает денег.

Фьючерсы можно продавать в шорт.

Ими можно спекулировать: покупать дешевле, продавать дороже.

С помощью фьючерсов можно покупать товары, которых нет на фондовой бирже: нефть, газ, драгоценные металлы, биржевые индексы.

С помощью фьючерса можно страховать риски по другим ценным бумагам или валюте.

Минусы фьючерсов