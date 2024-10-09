Фьючерсы – это инструмент для заработка. В них можно выгодно инвестировать. Риски, правда, тоже есть. В этой статье расскажем всё о торговле фючерсами для начинающих и разберёмся что такое фьючерсы на бирже.
Фьючерсный контракт – это договор между двумя инвесторами, в котором прописано, что в назначенный день продавец продаст покупателю актив по определённой цене. При этом оговоренная цена может быть любой – всё зависит от прогнозов инвесторов.
Продавец со своей стороны обещает, что в день продажи цена будет такой, как указано в договоре. А покупатель – что точно выкупит актив.
При этом настоящий контракт ни продавец, ни покупатель не подписывают. Факт покупки/продажи фьючерса – это и есть договорённость о цене и дате покупке.
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Термины
- Предмет сделки называется «базовым активом». Это могут быть ценные бумаги (акции, облигации), валюта, биржевые индексы, нефть, драгоценные металлы, сельскохозяйственные товары.
- Дата исполнения фьючерса – это «дата экспирации».
- Текущая рыночная цена актива – это «спот», или «спотовая цена».
- Оговоренная цена актива на момент сделки — фьючерсная цена.
- Лотность – сколько базового актива продаётся в рамках одного фьючерса.
Во фьючерсном контракте всегда прописывают:
- название и вид контракта;
- сколько единиц базового актива купит покупатель;
- когда будет совершена сделка (день экспирации);
- стоимость фьючерса.
Важно! Фьючерсы покупают не только инвесторы, которые в будущем хотят выкупить актив. Они подходят и для спекуляции.
Виды фьючерсов
На Мосбирже можно найти несколько видов фьючерсов. Они различаются в зависимости от того, что является базовым активом — предметом сделки.
Товарные фьючерсы предполагают, что продавец купит реальный товар. Например, нефть, газ, зерно или металл.
Товарные фьючерсы могут продаваться на товарной бирже. Залогом в таком случае будет сам товар. А могут – на срочном рынке. Тогда залогом будет гарантийное обеспечение. Это когда нужная сумма (примерно 10-40% от цены фьючерса) замораживается на счёте до заключения сделки.
В валютных фьючерсах базовым активом будет курс валюты. Это нужно тем, кто торгуется на международном рынке и хочет иметь гарантии, что в нужную дату купит валюту по определённой цене.
Во фьючерсах на процентные ставки базовым активом являются государственные долговые ценные бумаги. Такие фьючерсы сдерживают колебания ставок – эмитент облигаций защищает себя от дополнительных убытков, если процент вдруг поднимется.
К тому же, когда процентная ставка растет, цена на облигацию падает. А фьючерс на процентные ставки помогает стабилизировать ситуацию, спланировать свои доходы и расходы.
Фьючерсы на акции и фондовые индексы являются фактом договорённости, что покупатель в назначенную дату купит базовый актив у продавца по оговорённой цене. Это биржевой инструмент уменьшения рисков.
Такие фьючерсы бывают двух видов:
- Поставочные фьючерсы. По ним предполагается, что покупатель действительно купит определённое количество базового актива. Обычно базовым активом являются ценные бумаги — акции и облигации.
- Расчётные фьючерсы. В них покупатель на самом деле не покупает товар. Обычно базовым активом является нефть, индексы или другие товары, которые невозможно зачислить на счёт, поэтому вместо них зачисляются деньги.
Это работает так: в день экспирации из расчётной цены вычитается стоимость фьючерса на момент покупки – разницу в цене трейдер получает на счёт. Эта сумма называется вариационной маржой – она списывается у продавца и начисляется покупателю.
Для чего нужны фьючерсы
Рассказываем, почему выгодно покупать фьючерсы:
1. С помощью фьючерсов можно покупать товары, которых нет на фондовой бирже. Например, нефть, газ, драгоценные металлы, биржевые индексы.
2. С помощью фьючерса можно страховать риски по другим ценным бумагам или валюте.
3. У фьючерсов есть встроенное кредитное плечо. Это значит, что инвестор может купить даже тот фьючерс, на который у него сейчас не хватает денег. При покупке не списывают всю сумму, а лишь блокируют депозит – это около 10-40% от суммы.
4. Фьючерсы используют для спекуляций, потому что их ликвидность выше, чем у других бумаг. Это значит, что фьючерс можно быстро купить и продать на бирже с минимальным спредом – цена покупки и продажи не будет сильно отличаться.
5. Можно играть на понижение. Фьючерсы подходят для продажи в шорт – то есть можно совершать короткие продажи, по ним нет ограничений.
Как работают фьючерсы
Посредником между покупателем и продавцом фьючерса выступает биржа. Она замораживает на счёте каждого участника сделки определённую сумму – страховой депозит, или гарантийное обеспечение. Депозит гарантирует, что обе стороны выполнят свои обязательства в день экспирации.
Важно: участникам сделки всегда нужно иметь на счёте дополнительный денежный запас для выплаты компенсации второй стороне. Иначе брокер закроет сделку.
Чем фьючерсы отличаются от акций, облигаций и других инструментов
Акциями, облигациями и фьючерсами торгуют на бирже. В этом их сходство. Но есть и отличия:
- Комиссия брокера за сделку по ценным бумагам (акции и облигации) выше, чем по фьючерсам.
- Покупая акцию, инвестор приобретает долю в компании. Покупая фьючерс, инвестор ничего не приобретает – он либо заключил соглашение, либо сделал ставку, что цена актива в будущем вырастет, поэтому он заработает.
- Владеть акциями можно бессрочно. Их можно даже передавать по наследству. Фьючерсы действуют только до даты экспирации.
- По акциям получают дивиденты и компенсацию в случае банкротства компании. Во фьючерсах – нет.
- Если цена на акцию упала, владелец может спокойно переждать убыточный период и перепродать её позже, когда цена вырастет. С фьючерсом так не получится – придётся нести убытки и платить компенсацию продавцу за каждый день просадки.
Чем фьючерсы отличаются от акций, облигаций и других инструментов подробнее вы можете узнать в других статьях.
Как заработать на фьючерсах
Чтобы получать прибыль от инвестиций во фьючерсы, нужно выбрать стратегию. Она может быть такой:
- Хеджирование рисков. Это когда используют фьючерсы по их прямому назначению – фиксируют цену на товар до окончания контракта.
- Спекуляции. Это когда инвесторы зарабатывают на разнице между ценой покупки и продажи актива.
- Арбитражные операции. Эта стратегия похожа на спекуляции, но сделки взаимосвязаны. Обычно это несколько последовательных арбитражных операций, построенных на принципе «купить дешевле — продать дороже». Такие контракты могут быть временными (совершёнными на одном рынке в разное время) или пространственными (на разных рынках одновременно).
Риски фьючерсов
Вспомните предыдущий пример с компанией Х, когда цена на акции поползла вниз, и со счёта покупателя списали 300 рублей. А теперь представьте, что цена падает каждый день. В таком случае убытки могут быть огромными – их размер не ограничен.
А в случае, когда инвестор приобрёл акции, которые ему не по карману (у него были деньги только на депозит), и он не может регулярно пополнять страховой счёт, биржа просто закроет сделку. Тогда не будет возможности отыграться на этом контракте.
Коротко
Плюсы фьючерсов
- Если вы хотите купить базовый актив, можно заранее забронировать цену.
- Благодаря кредитному плечу можно купить фьючерс, на который у вас не хватает денег.
- Фьючерсы можно продавать в шорт.
- Ими можно спекулировать: покупать дешевле, продавать дороже.
- С помощью фьючерсов можно покупать товары, которых нет на фондовой бирже: нефть, газ, драгоценные металлы, биржевые индексы.
- С помощью фьючерса можно страховать риски по другим ценным бумагам или валюте.
Минусы фьючерсов
- Это краткосрочная инвестиция, так как нет дивидендов.
- В случае неблагоприятного прогноза размер убытков не ограничен.