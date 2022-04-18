Популярные товары для продажи на маркетплейсах

Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Чтобы не прогореть на маркетплейсе в первые несколько месяцев, нужно продавать востребованные товары. Тогда они не потеряются в выдаче из-за высокой конкуренции, а продажи не уйдут в минус из-за расходов на логистику и продвижение.

Точка Банк расскажет, что выгоднее всего продавать на маркетплейсах, а с чем туда заходить не стоит.

Кто покупает на маркетплейсах

Пользователей маркетплейсов можно разделить на три сегмента. У каждого свои предпочтения и характеристики.

Молодые люди. Покупают онлайн всё необходимое, потому что это удобно и быстро. Заходят на маркетплейсы не только для покупок, но и для поиска идей и вдохновения.

Семьи с детьми. Заказывают товары для всей семьи: одежду, обувь, игрушки, домашнюю химию, продукты питания. Они ценят качество, безопасность, полезные свойства и доставку прямо до двери. Считают, что онлайн покупать выгоднее, чем офлайн.

Покупатели со средним и высоким доходом. Выбирают дорогие бренды из мидл- и премиум-сегмента. Для них важен широкий ассортимент: возможность купить все товары в одном месте.

Эти категории задают тренды и формируют спрос на Wildberries, Ozon и Яндекс Маркете. А чтобы на них зарабатывать, нужен официальный статус продавца — открыть ИП для маркетплейсов можно онлайн через Точка Банк.

Как выбрать товар для маркетплейса

Открывать магазин без аналитики — проигрышная стратегия. Маркетплейсы дают доступ к большой аудитории, но и конкуренция там постоянно растёт. Поэтому чтобы не закупить невостребованный товар, нужно оценить спрос.

Как это сделать:

Яндекс Вордстат. Показывает статистику поисковых запросов. Вы оцените интерес к определённым товарам в течение года и поймёте, как меняется спрос на них в разных регионах России.

Пик спроса на гирлянды приходится на декабрь

2. Google Trends. Ориентирован на высокочастотные запросы. Вы увидите пики спроса на определённую категорию и оцените её популярность в разных регионах России.

За последний год чаще всего валенками интересовались жители Чувашской Республики

3. Собственная аналитика маркетплейса. Многие площадки предоставляют её продавцам, с которыми сотрудничают. Такие отчёты показывают выкупы, выручку, средний чек и оборачиваемость по каждому предмету в категории.

У Wildberries есть отчёт «Аналитика площадки» (расширенная версия доступна по подписке Джем), у Ozon — «Что продавать на Ozon», у Яндекс Маркета — «Конкурентная позиция».

Внутренняя аналитика WB показывает, каких товаров не хватало на этой неделе

4. Сторонние сервисы аналитики. Платно предоставляют расширенную статистику: показывают динамику и количество продаж, территориальную принадлежность. Среди самых популярных — MPSTATS. Есть и бесплатные решения. Сервис аналитики Wildberries от Точка Банка поможет подобрать прибыльные ниши и товары.

5. Анализ своими силами. Обратите внимание на топ товаров на самих маркетплейсах — по ним можно понять, какие товары востребованы у покупателей. Зайдите на главную страницу онлайн-магазина и посмотрите на метки «Бестселлер», «Лучшее на сайте», «Хит продаж», «Поторопитесь — всё раскупят», «Последний товар» и так далее. Сезонность. Учитывайте сезон, когда планируете запускать продажи. Маловероятно, что летом будет высокий спрос на снегокаты. А вот купальники, скорее всего, будут востребованы.

6. Зарубежные маркетплейсы. Обычно тенденции похожи во всём мире и часто происходит так, что товар становится популярным за границей, а вскоре набирает известность и в России. Если вы заметите тренд, пока он ещё не появился на Ozon или Wildberries, сможете занять нишу. Чтобы быть в теме, следите за трендами на площадках Amazon и 1688, а ещё смотрите ролики TikTok и фото в Pinterest.

ТОП товаров для маркетплейсов

Какие товары сейчас пользуются популярностью? Точка Банк проанализировал ведущие российские маркетплейсы — Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет — и составили рейтинг актуальных категорий.

Товары ежедневного пользования

Тенденция покупать на маркетплейсах бытовые мелочи появилась во времена пандемии и сохраняется до сих пор. Покупатели привыкли, что можно заказать домой всё — от спичек до стирального порошка — ещё и дешевле, чем в ближайших магазинах.

Продавать товары ежедневного использования выгодно. У них стабильный спрос на протяжении года, высокая оборачиваемость и коэффициент повторных покупок.

А ещё на всех площадках появилась услуга экспресс-доставки. Это может стать серьёзным конкурентным преимуществом вашего товара, даже если его цена будет выше рыночной.

Какие позиции входят в этот список:

— Средства личной гигиены: шампуни, гели для душа, зубные пасты, мыло

— Домашняя химия: порошки, отбеливатели, средства для мытья полов, посуды и стёкол

— Нескоропортящиеся продукты: каши, консервы, соусы, полуфабрикаты

На WB продают соусы — они долго хранятся

Одежда, обувь и аксессуары

В категориях «Одежда», «Обувь» и «Аксессуары» высокая конкуренция. Поэтому, чтобы успешно продавать, нужно найти ниши с неудовлетворённым спросом. То есть такие, товаров в которых не хватает. Например, на рынке есть дефицит одежды plus size. А ещё — базовых моделей с необычными деталями. Поэтому селлер может отстроиться от конкурентов, если выпустит изделие в цветах сезона или добавит к нему кружево, воланы или дополнительные аксессуары.

Какие товары входят в категорию:

— Спортивная одежда: легинсы, топы, спортивные костюмы.

— Стритстайл: худи, джинсы, кеды.

— Домашняя одежда: пижамы, халаты.

— Вечерняя одежда: платья, костюмы, юбки.

— Повседневная одежда для женщин, мужчин и детей в разных ценовых сегментах. Для части ассортимента не важна сезонность, потому что в разных регионах России в одно и то же время может быть разная погода.

— Обувь: кроссовки, кеды, сапоги, туфли, ботильоны, казаки.

— Сумки: рюкзаки, шоперы, чемоданы, кросс-боди, поясные сумки, клатчи.

— Аксессуары: ремни, бижутерия, ювелирные изделия, шарфы, головные уборы, перчатки.

— Специальная одежда: медицинская униформа, одежда для персонала ресторанов и кафе, школьная форма.

Категория «Одежда, обувь и аксессуары» — одна из самых многочисленных на Ozon

Косметика

Ассортимент косметики регулярно обновляется — спрос на новые позиции подогревается трендами из соцсетей.

Клиенты часто покупают косметику эмоционально, активно тестируют новинки и совершают повторные покупки, если средство им понравилось. А порог входа в категорию для селлеров невысокий.

Что пользуется популярностью:

— Декоративная косметика: тени, тушь, подводки, помады, карандаши для глаз и губ

— Уход за кожей: кремы, сыворотки, тоники, маски

— Уход за волосами: спреи, гели и пенки для укладки, масла

— Уход за телом: кремы, лосьоны, скрабы

— Натуральная и органическая косметика

Так выглядит топ продаж в категории «Уход за телом»

Электроника и техника

Ещё лет пять назад к покупке техники в интернете относились настороженно, а сейчас электроника — это один их самых популярных товаров на маркетплейсах, ведь можно почитать отзывы, сравнить цены и заказать доставку до двери.

Покупатели всё чаще заказывают блендеры, отпариватели, микроволновки, электрические чайники, тостеры, смартфоны.

Категория «Электроника и техника» — одна из самых быстрорастущих. Плюс вовлечённость покупателей высокая. Они регулярно обновляют технику, а вместе с ней и аксессуары: чехлы, плёнки, стёкла, кабели, держатели.

На какие товары лучший спрос:

— Персональные гаджеты: ноутбуки, смартфоны, умные часы

— Техника для фото и съёмки видео: лампы, микрофоны, штативы, наушники, портативные зарядные устройства, камеры

— Игровая техника: видеокарты, мониторы, клавиатуры, наушники

— Техника для дома: увлажнители воздуха, телевизоры, колонки

— Техника для ухода за собой: фены, стайлеры, плойки для волос, эпиляторы

— Кухонная техника: аэрогрили, тостеры, кофеварки, вафельницы, грили, чайники, блендеры

Китайские бренды — в лидерах по запросу «смартфон»

Товары для дома

Домохозяйки часто заказывают мелочи для дома: кухонные полотенца, ароматические свечи, текстиль и красивую посуду. Выбирают товар обычно эмоционально, ориентируясь на цвет, внешний вид и упаковку, поэтому иллюстрации должны быть атмосферные.

Какие товары входят в категорию:

— Товары для уборки: швабры, салфетки, вёдра, перчатки, щётки

— Домашний текстиль: постельное бельё, подушки, одеяла, пледы, шторы

— Посуда: подарочные сервизы, столовые приборы, тарелки, графины, контейнеры

— Домашний декор: свечи, вазы, постеры, рамки, картины, часы, декоративные подушки

— Функциональные вещи: гладильные доски, корзины для белья, крючки, полки, чехлы для одежды

Продавцы на Яндекс Маркете фотографируют постельное бельё так, чтобы показать фактуру ткани

Детские товары

На маркетплейсе удобно подбирать детские товары: можно почитать отзывы, посмотреть реальные фото, изучить все функции товара и размерную сетку. К тому же онлайн продаётся всё необходимое:

— Одежда и обувь: ползунки, майки, футболки, брюки, куртки, комбинезоны, ботинки, кроссовки

— Детская мебель: кровати, стулья, пеленальные столы, ванны, коляски

— Книжки и игрушки, в том числе мягкие и развивающие

— Косметика: шампуни, зубные пасты, пены для ванны

— Детское питание, как правило, в коробках

В число покупателей детских товаров входят близкие родственники, которые хотят сделать подарок ребёнку

Здоровое питание, БАДы и спорт

Спортсмены часто заказывают на маркетплейсах добавки и спортивный инвентарь — офлайн такие товары продаются только в специализированных магазинах, которые нужно искать. Спрос подогревает тренд на здоровый образ жизни, чистое питание и фитнес.

В этом сегменте популярностью пользуются:

— Одежда и обувь для тренировок: рашгарды, велосипедки, кроссовки

— ЗОЖ-продукты: сухофрукты, орехи, сладкие пасты без сахара, натуральные сладости, безглютеновая еда, семена чиа и льна

— Спортивное питание: БАДы, батончики

— Спортивный инвентарь для дома и зала: виброплатформы, коврики для йоги, гантели, велотренажёры, беговые дорожки, шведские стенки, степперы и компактные доски для пилатеса

— Вело- и беговые аксессуары: велосипеды, шлемы, фитнес-трекеры

В топе продаж по запросу «здоровое питание» заменитель сахара

Сад и огород

Несмотря на сезонность, товары для сада и огорода продаются круглый год, потому что к посевному сезону обычно готовятся заранее. В этой категории хорошо продаются такие товары:

— Устройства для полива растений

— Садовый инвентарь: лопаты, грабли, совки, газонокосилки, триммеры, секаторы

— Садовая мебель: качели, скамейки, беседки, раскладные стулья

Садоводам селлеры предлагают насосные станции, кусторезы, шланги и шпагаты

Товары 18+

Интимные магазины вышли на маркетплейсы, и теперь покупателям не нужно стесняться и торопиться с выбором товаров. Это поддерживает растущий спрос на товары 18+.

Чтобы успешно продавать, нужно обеспечить быструю доставку, непрозрачную упаковку для сохранения анонимности и хороший запас на складе в пики активности: Новый год, 14 и 23 Февраля, 8 Марта, летние отпуска.

Чтобы посмотреть товары 18+, нужно нажать на спойлер и подтвердить свой возраст

Автомобильные товары

Спрос в этой категории зависит от популярности марки автомобиля: а ещё важна сезонность. Летом больше покупают автохолодильники и солнцезащитные шторки, а зимой — лопаты, щётки и размораживатели замков.

На какие товары лучший спрос:

— Автомобильные аксессуары: коврики, чехлы для сидений и руля, держатели для телефонов

— Запчасти и расходные материалы: фильтры, масла, уплотнители

— Электроника для автомобилей: видеорегистраторы, навигаторы, зарядные устройства, пылесосы

Встроенный помощник Wildberries помогает найти запчасть по марке, модели и комплектации автомобиля

Зоотовары

По данным ВЦИОМ на 2024 год, домашние животные есть у 66% россиян — этим объясняется высокий спрос на зоотовары на маркетплейсах. Что популярно:

— Корма для животных: влажные и сухие корма, лакомства

— Аксессуары: ошейники, поилки, кормушки, игрушки, одежда

— Средства гигиены: шампуни, лосьоны для ушей, зубные пасты

— Мебель: когтеточки, домики, лежанки, игровые комплексы

На маркетплейсах можно купить препараты, которые есть не в каждом зоомагазине

Канцелярские товары

Канцелярию активно покупают весь год. Она недорогая для клиента и удобная в продаже для селлера: её легко упаковать, дёшево хранить и доставлять. Иногда для ещё бОльшего снижения затрат продавцы формируют комплекты: продают карандаши, ручки и ластик не по отдельности, а сразу в мягком пенале.

У спроса на канцелярию есть пиковые периоды в августе-сентябре при подготовке к учёбе, в начале календарного года при закупке товаров для офиса и в феврале-марте, когда все покупают подарки.

Какие товары продаются в этой категории:

— Письменные принадлежности: ручки, карандаши, маркеры, точилки

— Бумажные товары: блокноты, тетради, планеры, ежедневники

— Товары для работы с документами: скрепки, зажимы, кнопки, ножницы, клей

— Товары для творчества: краски, альбомы, цветная бумага и картон, пластилин

В августе в топе продаж — канцелярские наборы для школьников

Мебель

Пользователи часто покупают на маркетплейсах небольшую мебель, которую легко забрать из пункта выдачи и самостоятельно установить дома.

Сейчас маркетплейсы развивают логистику и под крупногабаритные товары. Клиенты стали заказывать шкафы, диваны и кровати с курьерской доставкой.

Что можно продавать на маркетплейсе:

— Корпусную мебель: шкафы, стеллажи, полки, комоды

— Мягкую мебель: диваны, обувницы, кресла

— Столы: компьютерные и обеденные

— Стулья

— Кровати

Онлайн можно купить даже большой диван

Что нельзя продавать на маркетплейсах

Есть товары, которые запрещено продавать на маркетплейсах. Среди них:

Оружие и боеприпасы

Алкоголь и табак

Взрывчатые вещества

Психотропные вещества и яды

Лекарства

Пиротехника

Животные и растения

Алкоголь и сигареты

Скоропортящиеся продукты

Контрафакт и подделки

Некоторые товары нельзя продавать по закону, а некоторые недоступны именно для продажи на маркетплейсах. Площадки составляют свой список запрещённых товаров. Так, Ozon и WB запрещают продавать кальяны, устройства для скрытого получения информации, ритуальные товары и другое.

Часть товаров можно продавать на маркетплейсах, только если у вас есть соответствующие документы. Документы качества нужны при продаже БАДов, спортивного питания, экспресс-тестов, детского питания, парафармацевтики, удерживающих устройств, пиротехники класса опасности не выше III, медицинских изделий, фотоэпиляторов, очистителей и растворителей для строительной химии.

Как начать продавать на маркетплейсе