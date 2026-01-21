В 2025 году повысились ставки утильсбора и акциза. Цены на товары, облагаемые этими двумя платежами, увеличились. Особенно пострадали автомобили. Из-за повышенных ставок цены на них стали гораздо выше и с каждым годом будут расти.
Расскажем, как бизнесу рассчитать утильсбор и акциз, кто их должен платить и где найти актуальные ставки для двух платежей.
Что такое утильсбор и акциз
Утильсбор — обязательный платёж за вред, который автомобиль причиняет окружающей среде. Его платят для каждого транспортного средства только один раз: при ввозе в Россию для личных или коммерческих целей или при производстве на её территории. При этом утилизировать авто после его выхода из строя обязан владелец. Государство утилизацией не занимается.
Акциз — косвенный налог, который платят производители и импортёры популярных товаров широкого потребления. Среди таких товаров:
— автомобили;
-— абачные изделия;
— спиртные напитки;
— топливо;
— сладкие газировки.
Производитель закладывает размер акциза в итоговую цену продукта, и покупатель оплачивает его вместе с покупкой. Есть две основные цели введения акциза: пополнение федерального бюджета РФ и регулирование потребления вредных товаров.
Кто платит утильсбор
Утилизационный сбор на транспортные средства платят следующие категории:
- импортёры (физические и юридические лица), которые ввозят технику в Россию;
- производители, которые выпускают автомобили в России;
- владельцы автотранспорта, за который прежние владельцы не внесли утилизационный сбор.
Данный сбор распространяется на легковые авто, грузовые автомобили, мототехнику, спецтехнику (самосвалы, тягачи), самоходные машины и прицепы к ним.
Когда нужно платить утильсбор
Компании, ИП и физические лица, которые ввозят автомобиль на территорию России, должны заплатить утилизационный сбор до таможенного декларирования. Квитанция о его оплате входит в состав документов, которые подают вместе с декларацией.
Заводы, производящие транспортные средства, должны заплатить утильсбор в течение 45 дней после окончания квартала, во время которого они его рассчитали. Если расчёт сбора компания предоставила в третьем квартале, то на оплату даётся 90 дней после его окончания.
Если физическое лицо покупает автомобиль, за который утильсбор не был уплачен, то его нужно заплатить после покупки, в ином случае ГИБДД просто не поставит авто на учёт.
Проверить уплату утильсбора за купленное авто можно:
- в разделе «Особые отметки» в ПТС;
- системе электронных ПТС, вбив номер VIN или ЭПТС;
- на сайте ФНС или на платных платформах.
Как рассчитать утильсбор
Формула расчёта утильсбора:
Утилизационный сбор = Базовая ставка х Коэффициент.
Для каждой категории транспортных средств базовая ставка своя:
- легковые автомобили — 20 000 ₽;
- грузовики, автобусы — 150 000 ₽;
- спецтехника — 172 500 ₽.
Коэффициент зависит от возраста, массы и категории транспортного средства, объёма и мощности его двигателя, типа импорта — для личных или коммерческих целей. Актуальные коэффициенты опубликованы в Постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2025 №1713.
Физические лица, ввозящие автомобили возрастом до трёх лет с мощностью двигателя до 160 л.с. или электромобили с мощностью до 80 л.с., заплатят льготный утильсбор в размере 3 400 ₽. На такие же авто старшего возраста его размер увеличится до 5 200 ₽. В остальных случаях будут действовать повышенные коэффициенты из постановления №1713.
Кто платит акцизы
Косвенный налог платят:
- производители подакцизных товаров: фабрики табачной и алкогольной продукции, нефтеперерабатывающие и автомобильные заводы;
- индивидуальные предприниматели и юридические лица, ввозящие в РФ подакцизные товары;
- предприниматели, которые перевозят товары через границу ЕАЭС.
Список продукции, на которую нужно платить акциз, есть в ст. 181 Налогового кодекса РФ. Основные категории товаров:
- этиловый спирт;
- алкогольная продукция;
- табак и жидкости для электронных сигарет;
- сладкая газированная вода;
- сырьё из нефти;
- легковые автомобили;
- мотоциклы;
- бензин, дизель;
- природный газ.
Когда нужно платить акцизы
Акциз нужно платить ежемесячно до 28-го числа месяца, который идёт за отчётным, если товар произвели в России. Если продукцию ввозят из стран ЕАЭС, то налог уплачивается до 20-го числа следующего месяца. При импорте подакцизных товаров из других государств акциз нужно заплатить до подачи таможенной декларации.
Как рассчитать акциз
У налога есть три вида ставок.
Твёрдая (специфическая). Устанавливается за единицу товара: килограмм, литр, лошадиную силу и т.п.:
Акциз = Количество товара х Ставка.
Адвалорная. Равна проценту от стоимости товара:
Акциз = Стоимость товара х Процент.
Комбинированная. Сочетает два предыдущих вида ставок:
Акциз = (Количество товара х Ставка) + (Стоимость товара х Процент).
Используется для табачной продукции.
Ставки акцизов 2025 на популярные категории товаров согласно ст. 193 НК РФ:
|Категория товаров
|Ставка в 2025 году
|Фруктовые вина
|113 ₽ за 1 литр
|Сигареты
|2 945 ₽ за 1 000 шт. + 18% х стоимость товара, но не менее 4 000 ₽ за 1 000 шт.
|Автомобили с мощностью двигателя от 150 до 200 л.с.
|583 ₽ за 1 л.с.
|Сахаросодержащие напитки
|10 ₽ за 1 литр
|Автомобильный бензин 5 класса
|17 088 ₽ за 1 тонну
|Мотоциклы с мощностью двигателя от 150 л.с.
|583 ₽ за 1 л.с.
Примеры расчёта акциза
Ниже разберём расчёт акциза на примерах.
Пример №1
ИП в ноябре 2025 года ввозит из Китая пять легковых автомобилей с объёмом двигателя 400 л.с. На момент импорта специфическая ставка равна 1 628 ₽ за л.с. Сумма акциза на автомобили:
5 шт. х 1 628 ₽ х 400 л.с. = 5 х 651 200 ₽ = 3 256 000 ₽.
Пример №2
Табачная фабрика продала 10 000 пачек сигарет по 350 ₽ за пачку. В одной пачке 20 сигарет, всего 200 000 штук. Общая выручка:
10 000 х 350 = 3 500 000 ₽.
Ставка акциза в 2025 году на сигареты:
2 945 ₽ за 1 000 шт. + 18% х Стоимость товара.
Должно выйти не менее 4 000 ₽ акциза за 1 000 шт. В ином случае ставка будет рассчитываться исходя из 4 000 ₽ за 1 000 шт.
Акциз на табак:
2 945 х 200 + 3 500 000 х 18% = 589 000 + 630 000 = 1 219 000 ₽ за 200 000 сигарет.
За 1 000 шт. выходит:
1 219 000 ÷ 200 = 6 095 ₽.
Эта сумма больше установленного минимума в размере 4 000 ₽ за 1 000 шт. Значит, общая сумма налога не изменится и составит 1 219 000 ₽.
Пример №3
Ликёроводочный завод в апреле 2025 года продал 5 000 бутылок сидра объёмом 0,5 литра. Ставка акциза равна 30 ₽ за 1 литр. Общий объём сидра:
5 000 х 0,5 = 2 500 л.
Сумма акциза на алкоголь, которую завод должен заплатить до 28 мая 2025 года равна:
2 500 л х 30 ₽ = 75 000 ₽.
Заключение
Ничего сложного нет, если знать, когда платить утильсбор и акцизы при импорте и производстве, следить за актуальными ставками налога и коэффициентами сбора.
Рассчитать акциз и утильсбор к оплате можно самостоятельно или при помощи онлайн-калькуляторов в интернете.