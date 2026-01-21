В 2025 году повысились ставки утильсбора и акциза. Цены на товары, облагаемые этими двумя платежами, увеличились. Особенно пострадали автомобили. Из-за повышенных ставок цены на них стали гораздо выше и с каждым годом будут расти.

Расскажем, как бизнесу рассчитать утильсбор и акциз, кто их должен платить и где найти актуальные ставки для двух платежей.

Коротко Актуальные коэффициенты и ставки публикуются в постановлениях правительства и НК РФ, а расчёт можно проверить онлайн.

Утильсбор нужно платить за каждый автомобиль, ввезённый в Россию или произведённый на её территории. С 1 декабря 2025 года размер утильсбора вырос и будет повышаться ежегодно. Акциз — косвенный налог на транспорт, алкогольную и табачную продукцию. Размер акциза закладывают в итоговую стоимость продукта.

Что такое утильсбор и акциз

Утильсбор — обязательный платёж за вред, который автомобиль причиняет окружающей среде. Его платят для каждого транспортного средства только один раз: при ввозе в Россию для личных или коммерческих целей или при производстве на её территории. При этом утилизировать авто после его выхода из строя обязан владелец. Государство утилизацией не занимается.

Акциз — косвенный налог, который платят производители и импортёры популярных товаров широкого потребления. Среди таких товаров:

— автомобили;

-— абачные изделия;

— спиртные напитки;

— топливо;

— сладкие газировки.

Производитель закладывает размер акциза в итоговую цену продукта, и покупатель оплачивает его вместе с покупкой. Есть две основные цели введения акциза: пополнение федерального бюджета РФ и регулирование потребления вредных товаров.

Кто платит утильсбор

Утилизационный сбор на транспортные средства платят следующие категории:

импортёры (физические и юридические лица), которые ввозят технику в Россию;

производители, которые выпускают автомобили в России;

владельцы автотранспорта, за который прежние владельцы не внесли утилизационный сбор.

Данный сбор распространяется на легковые авто, грузовые автомобили, мототехнику, спецтехнику (самосвалы, тягачи), самоходные машины и прицепы к ним.

Когда нужно платить утильсбор

Компании, ИП и физические лица, которые ввозят автомобиль на территорию России, должны заплатить утилизационный сбор до таможенного декларирования. Квитанция о его оплате входит в состав документов, которые подают вместе с декларацией.

Заводы, производящие транспортные средства, должны заплатить утильсбор в течение 45 дней после окончания квартала, во время которого они его рассчитали. Если расчёт сбора компания предоставила в третьем квартале, то на оплату даётся 90 дней после его окончания.

Если физическое лицо покупает автомобиль, за который утильсбор не был уплачен, то его нужно заплатить после покупки, в ином случае ГИБДД просто не поставит авто на учёт.

Проверить уплату утильсбора за купленное авто можно:

Как рассчитать утильсбор

Формула расчёта утильсбора:

Утилизационный сбор = Базовая ставка х Коэффициент.

Для каждой категории транспортных средств базовая ставка своя:

легковые автомобили — 20 000 ₽;

грузовики, автобусы — 150 000 ₽;

спецтехника — 172 500 ₽.

Коэффициент зависит от возраста, массы и категории транспортного средства, объёма и мощности его двигателя, типа импорта — для личных или коммерческих целей. Актуальные коэффициенты опубликованы в Постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2025 №1713.

Физические лица, ввозящие автомобили возрастом до трёх лет с мощностью двигателя до 160 л.с. или электромобили с мощностью до 80 л.с., заплатят льготный утильсбор в размере 3 400 ₽. На такие же авто старшего возраста его размер увеличится до 5 200 ₽. В остальных случаях будут действовать повышенные коэффициенты из постановления №1713.

ПРИМЕР Компания ввозит на продажу автомобиль из Китая с объёмом двигателя 1,8 литра и мощностью 279 л.с. Коэффициент для него будет 53,8. Утильсбор: 20 000 х 53,8 = 1 076 000 ₽. Физическое лицо ввозит электромобиль для личного пользования 2021 года выпуска с мощностью двигателя 200 л.с. Коэффициент составит 126. Утильсбор: 20 000 х 126 = 2 520 000 ₽. Завод изготавливает на территории России грузовики. С 2026 года коэффициенты изменятся. У самосвала массой до 20 т, произведённого после 1 января, коэффициент составит 11,85, размер утильсбора: 1,58 (коэффициент) х 150 000 (базовая ставка для грузовиков) = 1 737 000 ₽.



Кто платит акцизы

Косвенный налог платят:

производители подакцизных товаров: фабрики табачной и алкогольной продукции, нефтеперерабатывающие и автомобильные заводы;

индивидуальные предприниматели и юридические лица, ввозящие в РФ подакцизные товары;

предприниматели, которые перевозят товары через границу ЕАЭС.

Список продукции, на которую нужно платить акциз, есть в ст. 181 Налогового кодекса РФ. Основные категории товаров:

этиловый спирт;

алкогольная продукция;

табак и жидкости для электронных сигарет;

сладкая газированная вода;

сырьё из нефти;

легковые автомобили;

мотоциклы;

бензин, дизель;

природный газ.

Когда нужно платить акцизы

Акциз нужно платить ежемесячно до 28-го числа месяца, который идёт за отчётным, если товар произвели в России. Если продукцию ввозят из стран ЕАЭС, то налог уплачивается до 20-го числа следующего месяца. При импорте подакцизных товаров из других государств акциз нужно заплатить до подачи таможенной декларации.

ПРИМЕР Ликёроводочный завод в августе 2025 года продал 10 000 бутылок водки. До 25 сентября он должен подать декларацию, а до 28 сентября заплатить акциз. Компания закупает в сентябре коньяк из Армении и принимает напиток на учёт. Армения входит в ЕАЭС. Значит, компания должна заплатить налог до 20 октября.



Как рассчитать акциз

У налога есть три вида ставок.

Твёрдая (специфическая). Устанавливается за единицу товара: килограмм, литр, лошадиную силу и т.п.:

Акциз = Количество товара х Ставка.

Адвалорная. Равна проценту от стоимости товара:

Акциз = Стоимость товара х Процент.

Комбинированная. Сочетает два предыдущих вида ставок:

Акциз = (Количество товара х Ставка) + (Стоимость товара х Процент).

Используется для табачной продукции.

Ставки акцизов 2025 на популярные категории товаров согласно ст. 193 НК РФ:

Категория товаров Ставка в 2025 году Фруктовые вина 113 ₽ за 1 литр Сигареты 2 945 ₽ за 1 000 шт. + 18% х стоимость товара, но не менее 4 000 ₽ за 1 000 шт. Автомобили с мощностью двигателя от 150 до 200 л.с. 583 ₽ за 1 л.с. Сахаросодержащие напитки 10 ₽ за 1 литр Автомобильный бензин 5 класса 17 088 ₽ за 1 тонну Мотоциклы с мощностью двигателя от 150 л.с. 583 ₽ за 1 л.с.

Примеры расчёта акциза

Ниже разберём расчёт акциза на примерах.

Пример №1

ИП в ноябре 2025 года ввозит из Китая пять легковых автомобилей с объёмом двигателя 400 л.с. На момент импорта специфическая ставка равна 1 628 ₽ за л.с. Сумма акциза на автомобили:

5 шт. х 1 628 ₽ х 400 л.с. = 5 х 651 200 ₽ = 3 256 000 ₽.

Пример №2

Табачная фабрика продала 10 000 пачек сигарет по 350 ₽ за пачку. В одной пачке 20 сигарет, всего 200 000 штук. Общая выручка:

10 000 х 350 = 3 500 000 ₽.

Ставка акциза в 2025 году на сигареты:

2 945 ₽ за 1 000 шт. + 18% х Стоимость товара.

Должно выйти не менее 4 000 ₽ акциза за 1 000 шт. В ином случае ставка будет рассчитываться исходя из 4 000 ₽ за 1 000 шт.

Акциз на табак:

2 945 х 200 + 3 500 000 х 18% = 589 000 + 630 000 = 1 219 000 ₽ за 200 000 сигарет.

За 1 000 шт. выходит:

1 219 000 ÷ 200 = 6 095 ₽.

Эта сумма больше установленного минимума в размере 4 000 ₽ за 1 000 шт. Значит, общая сумма налога не изменится и составит 1 219 000 ₽.

Пример №3

Ликёроводочный завод в апреле 2025 года продал 5 000 бутылок сидра объёмом 0,5 литра. Ставка акциза равна 30 ₽ за 1 литр. Общий объём сидра:

5 000 х 0,5 = 2 500 л.

Сумма акциза на алкоголь, которую завод должен заплатить до 28 мая 2025 года равна:

2 500 л х 30 ₽ = 75 000 ₽.

Заключение

Ничего сложного нет, если знать, когда платить утильсбор и акцизы при импорте и производстве, следить за актуальными ставками налога и коэффициентами сбора.