Как открыть пункт выдачи заказов

ПВЗ часто воспринимают как бизнес в формате «открыл по франшизе и получаешь пассивный доход», но на практике всё сложнее. Здесь есть аренда, сотрудники, возвраты, график без выходных и высокая конкуренция.

Но несмотря на все трудности, при удачной локации и выстроенных процессах пункт выдачи может давать стабильный и предсказуемый доход. А также оставаться понятным, рабочим бизнесом с потенциалом для роста.

Статья подготовлена совместно с Элиной Симцовой, предпринимателем с опытом открытия пункта выдачи заказов Ozon.

Коротко Для открытия нужны: ИП, помещение 20–30 м² и хотя бы один сотрудник — требования зависят от маркетплейса и тарифа. Доход — 2,25–10% от стоимости каждого выданного заказа. В проходном месте можно выдавать 100+ заказов в день, в сельской местности — от 5–10 посылок ежедневно.

Стартовые вложения в новый ПВЗ — 200 000–300 000 ₽. Деньги уходят на аренду, ремонт по брендбуку маркетплейса и оборудование.

Сколько стоит открыть пункт выдачи заказов в 2026 году

Открытие с нуля обойдётся в 200 000–300 000 ₽. Сумма зависит от маркетплейса, города, формата и состояния помещения. Ориентировочные расходы — в таблице.

Статья расхода Ориентировочная сумма Примечание Регистрация ИП для ПВЗ 0–800 ₽ Бесплатно через Точка Банк, сервисы ФНС, нотариуса или МФЦ. При личной подаче в налоговую — пошлина 800 ₽ Обеспечительный платёж маркетплейсу 30 000–50 000 ₽ У Wildberries — 50 000 ₽, у Ozon — около 30 000 ₽. Возвращают после открытия Аренда (первый месяц + депозит) 30 000–100 000 ₽ Зависит от города и проходимости. Депозит обычно равен аренде за месяц Ремонт под брендбук 40 000–150 000 ₽ Ремонт и покраска стен под цвета бренда, согласование вывески с администрацией. Фирменные материалы маркетплейсы часто дают бесплатно или за 1 ₽ Оборудование 50 000–100 000 ₽ Мебель по брендбуку, стеллажи, ноутбук, сканер, принтер этикеток Первая зарплата сотруднику 20 000–40 000 ₽ Хотя бы один человек на ПВЗ. Можно работать самому каждый день по 12 часов Стабильный интернет 2 000–8 000 ₽ Мобильный интернет не подходит: его часто ограничивают, и работа с заказами останавливается Видеонаблюдение 10 000–15 000 ₽ (установка) + 500–1 000 ₽ (облачный архив) Минимум две камеры и облачный архив. Нужны для оспаривания претензий, а на некоторых маркетплейсах обязательны Прочие расходы 2 000–15 000 ₽ Охрана, уборка, расходники, канцелярия Итого минимально от 200 000 ₽ Упрощённый формат в малом городе

Сэкономить можно на мебели: стол для проверки, ресепшен, примерочные, короб для мусора и стеллажи часто продают на Авито и в чатах владельцев ПВЗ.

Сколько можно заработать на ПВЗ

Доход владельца складывается из процента от оборота и дополнительных выплат. Чем больше заказов и клиентского потока — тем выше заработок.

Wildberries . Процент зависит от региона и конкретного места. Например, в удалённых зонах ставка может быть около 3%, а в топ‑локациях Москвы — до 6–6,3% от оборота. Узнать ставку по адресу можно . Процент зависит от региона и конкретного места. Например, в удалённых зонах ставка может быть около 3%, а в топ‑локациях Москвы — до 6–6,3% от оборота. Узнать ставку по адресу можно на карте ПВЗ маркетплейса

Ozon . Первые три месяца новым партнёрам — гарантированный доход до 150 000 ₽ в месяц. Поддержку продлят, если оборот не менее 600 000 ₽. Опция доступна не во всех локациях, уточняйте при открытии или смотрите . Первые три месяца новым партнёрам — гарантированный доход до 150 000 ₽ в месяц. Поддержку продлят, если оборот не менее 600 000 ₽. Опция доступна не во всех локациях, уточняйте при открытии или смотрите на карте . Далее ставка — 5%, но не более 250 ₽ за заказ. Посылки Ozon Fresh — 3,7% от стоимости.

Яндекс Маркет. Есть два формата. Брендированный ПВЗ — до 10% от стоимости заказа, но не более 750 ₽. Формат « . Есть два формата. Брендированный ПВЗ — до 10% от стоимости заказа, но не более 750 ₽. Формат « Вместе » открывается внутри действующего бизнеса — 2,5% от оборота, но не более 250 ₽ за заказ.

ВАЖНО Крупные площадки часто поддерживают новые ПВЗ — например выплачивают субсидию за достижение оборота или доплачивают до гарантированной суммы в первые месяцы. Но у таких программ есть условия: если закрыть пункт раньше оговоренного срока, деньги придётся вернуть.

Рассмотрим на примере Ozon. Доход ПВЗ считается по формуле:

Прибыль = Оборот пункта × Вознаграждение по тарифу + 15 ₽ за каждый возврат + Доход от дополнительных услуг − Затраты на обслуживание пункта.

А если ПВЗ получает поддерживающие выплаты — формула другая:

Прибыль = Поддерживающая выплата + Доход от дополнительных услуг − Затраты на обслуживание пункта.

Сколько может приносить одна точка, зависит от места и города:

Москва и Санкт-Петербург: при обороте 2,5–3 млн ₽ в месяц → чистая прибыль 120 000–180 000 ₽.

Города-миллионники: при обороте 1,5–2 млн ₽ в месяц → чистая прибыль 70 000–110 000 ₽.

Малые города и посёлки: при обороте 600 000–900 000 ₽ в месяц → чистая прибыль 25 000–45 000 ₽.

Важный нюанс: с дорогих товаров ПВЗ получает не процент, а фиксированную сумму. Например, за телевизор стоимостью 150 000 ₽ — около 250 ₽. Это влияет на итоговую сумму дохода.

Ещё владелец ПВЗ зарабатывает на приёме посылок от селлеров — около 30 ₽ за штуку. Можно также запустить смежный бизнес: Авито, копицентр, кофейный аппарат, сувениры. Но его нужно согласовать с маркетплейсом, иначе будет штраф.

Пошаговая инструкция: как зарегистрировать бизнес для ПВЗ

1. Выберите маркетплейс

Процент за выдачу и размер фиксированных выплат. Требования к помещению. Система штрафов. Помощь на старте. Условия закрытия.

Выбор зависит от приоритетов. По данным Яндекс Карт, лидеры рынка — Wildberries и Ozon. Wildberries стоит выбрать, если важен большой поток заказов и вы готовы к высоким требованиям. Ozon подойдёт тем, кому важнее предсказуемый доход на старте: там есть гарантированные выплаты в первые месяцы.

2. Определитесь с системой налогообложения

Для ПВЗ подходят не все налоговые режимы. Режим НПД (самозанятость) применять не получится — его плательщикам запрещено нанимать сотрудников и перепродавать товары. С ПСН тоже есть трудности: патент выдаётся под конкретный вид деятельности, а в НК РФ среди видов деятельности по ПСН нет подходящего для ПВЗ.

Долгое время считалось, что и АУСН применять нельзя — этот режим запрещает работу по агентским договорам. Но по офертам крупных маркетплейсов владелец ПВЗ юридически не агент: у Ozon это «владелец ПВЗ», у Wildberries — «исполнитель». Поэтому АУСН применять можно — например, об этом прямо сообщает Ozon.

В итоге для ПВЗ актуальны два специальных режима — УСН и АУСН. Уведомление о выборе нужно подать сразу при регистрации или в течение 30 календарных дней после неё. Если не успеть — бизнес автоматически попадёт на ОСНО, а это самый невыгодный режим для новичков.

Режим Кому подходит Базовая ставка Коротко о главном УСН «Доходы» Большинству владельцев ПВЗ, особенно на старте 6% Налог — только с вознаграждения от маркетплейса, а не со всего оборота товаров.



Страховые взносы платить нужно, но на их сумму можно уменьшить налог: ИП без сотрудников — до 100%, ИП с сотрудниками — до 50%

УСН «Доходы минус расходы» ПВЗ с расходами больше 60–70% от выручки 15% (минимум 1% от доходов) Выгоднее, если аренда и зарплата съедают больше 60% вознаграждения.



Налог — с разницы, но каждый расход нужно подтвердить документами. Страховые взносы включаются в расходы и уменьшают налоговую базу

АУСН «Доходы» ПВЗ со штатом до пяти человек и годовым доходом до 60 млн ₽ в регионе — участнике эксперимента 8% Налог считает ФНС по данным банка и кассы, минимальная отчётность. Нет страховых взносов, кроме взносов на травматизм за сотрудников в фиксированном размере 2 959 ₽ в год АУСН «Доходы минус расходы» То же, но с высокой долей расходов 20% (минимум 3% от доходов) Как УСН «Доходы минус расходы», но с минимальной отчётностью и без страховых взносов (кроме взносов на травматизм за сотрудников)

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3. Подберите коды ОКВЭД

Основным может стать ОКВЭД 47.91 — розничная торговля через интернет. А дополнительными:

Открыть справочник ОКВЭД

Отдельного кода для ПВЗ пока нет, но его планирует ввести Минэкономразвития.

4. Зарегистрируйте ИП или ООО

Для ПВЗ чаще всего регистрируют ИП — открыть проще и дешевле, чем ООО. Плюс для работы с маркетплейсами такой формы достаточно.

Регистрация в налоговой занимает 3–5 рабочих дней. Если подавать онлайн через сайт ФНС, «Госуслуги», МФЦ, нотариуса или банк — госпошлина 0 ₽. При личной подаче в ИФНС — 800 ₽.

Самостоятельное открытие ИП — это разбор кодов ОКВЭД, выбор системы налогообложения и риск получить отказ из-за ошибки в документах. Точка Банк берёт эти задачи на себя: уже более 450 000 предпринимателей открыли бизнес с нашей помощью.

5. Откройте расчётный счёт

Счёт нужен для получения вознаграждения от маркетплейса, оплаты аренды и выплаты зарплат. В Точка Банке открыть расчётный счёт можно онлайн и бесплатно, сразу с Онлайн-бухгалтерией для ИП.

Для АУСН важно: Точка Банк входит в список уполномоченных банков ФНС.

6. Пройдите регистрацию на сайте маркетплейса

Подайте заявку на партнёрство: Ozon — через сайт или приложение, Wildberries — только в приложении, Яндекс Маркет — через онлайн-заявку на сайте. Рассмотрение занимает от часа до нескольких рабочих дней.

7. Выберите локацию и помещение

Локацию подбирайте по карте маркетплейса — открыть пункт можно только в разрешённых зонах:

Оценивайте пешеходный трафик, жилые дома, остановки и магазины рядом. Карта приложения может предложить зоны с промзоной или частным сектором — рост там под вопросом. Лучше съездить и посмотреть лично. Также проверьте, не перенасыщена ли локация уже действующими ПВЗ.

Карта района с избытком пунктов выдачи

Учитывайте и комфорт клиентов: пункт без пандуса или на цокольном этаже теряет мам с колясками — это 20–40% заказов.

Минимальные требования к площади:

Wildberries : от 10 м² — упрощённый формат, от 30 м² — стандартный.

Ozon : от 20 м² — «Максимум бренда», без ограничений — «Домашний», но он доступен только для малых городов или сельской местности.

Яндекс Маркет: от 25 м², потолки от 2,3 м.

Определившись с выбором, укажите помещение в заявке на сайте маркетплейса. Приложите фотографии и дождитесь ответа регионального бренд-менеджера.

ВАЖНО Договор аренды заключайте только после согласования с маркетплейсом. Иначе рискуете внести обеспечительный платёж и получить отказ от площадки.

8. Сделайте ремонт по брендбуку

Оформляйте помещение строго в фирменном стиле. Бренд-менеджер пришлёт ссылку на заказ элементов брендинга: вывесок, плакатов, стикеров, обоев. Стены и пол красят в согласованных цветах — например Ozon требует RAL 7047, Яндекс Маркет — RAL 1023. Уточняйте детали заранее: переделывать придётся за свой счёт.

Затем установите вывеску, расставьте мебель по схеме зонирования с учётом склада и клиентской зоны. Фото и видео приложите в отчёте — менеджер одобрит помещение или укажет на недостатки.

Пример переписки с бренд-менеджером Ozon с правками для вывода пункта на витрину

На ремонт даётся ограниченное время — у каждой площадки свой срок, уточните его у менеджера. Если не уложитесь, заявку могут аннулировать, даже если аренда уже оплачена. В этом случае лучше отправить фото как есть: тогда вас отправят доделывать ремонт, но заявку не отменят.

9. Наймите сотрудников

Первое время можно работать самому, но это тяжело: ПВЗ должен быть открыт 12 часов в день, перерыв — максимум 15 минут раз в час. Опаздывать и закрываться раньше нельзя: маркетплейсы штрафуют за любое нарушение режима.

Поэтому обычно нужен сменщик. Оформлять его нужно официально по ТК РФ — с уплатой НДФЛ и страховых взносов. Самозанятые здесь не подходят: если у человека фиксированный график и регулярные выплаты, ФНС считает это трудовыми отношениями.

Работать совсем без сотрудников тоже рискованно. Если у вас несколько ПВЗ, а в штате никого нет, налоговая обратит на это внимание: вызовет для объяснений, потребует оформить людей по ТК РФ, доначислит НДФЛ, страховые взносы, штрафы и пени. Для одного пункта отговорка «работаю сам» ещё проходит, для двух–трёх — уже нет.

Сэкономить на фонде оплаты труда можно, если часть смен — вечерние или выходные — брать на себя.

10. Откройте ПВЗ и активируйте точку

После приёмки помещения менеджером маркетплейса ПВЗ появится на витрине — можно начинать приём и выдачу заказов.

В первое время точку стоит продвигать: раздавать листовки, запускать локальную рекламу, информировать соседей. Маркетплейсы тоже помогают — оповещают пользователей об открытии новых пунктов в уведомлениях.

Можно ли купить готовый ПВЗ

Можно купить уже открытый и раскрученный пункт выдачи, например на Авито. Цены — от 150 000 до нескольких миллионов. Но прибыльные точки придётся поискать. Чаще всего продают из-за убытков, низкого трафика или обилия ПВЗ поблизости.

Перед покупкой изучите статистику из личного кабинета минимум за полгода: количество заказов, возвраты, рейтинг. Если цифры слабые или их прячут — не берите. Посетите ПВЗ лично и проверьте отзывы в Яндекс Картах и 2ГИС: если репутация пункта плохая, исправить её может быть сложно.

Продажа оформляется через смену собственника ПВЗ в приложении маркетплейса. Вам сдадут готовый бизнес после ревизии, присвоят новый порядковый номер в системе. Штрафы, утери и претензии, которые были ещё до вас, останутся на прежнем владельце.

Риски и подводные камни открытия пунктов выдачи в 2026 году

Открыть ПВЗ в 2026 году уже не так просто, как 2–3 года назад. Рассмотрим главные риски.

Перенасыщение рынка. По данным Яндекс Карт, в России работает 226 400 пунктов выдачи. В крупных городах найти свободное и проходное место почти невозможно — новые пункты делят трафик с соседними и работают на грани убыточности.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ По прогнозу Data Insight , в 2027 году количество цифровых покупок увеличится ещё на 17%, а объём онлайн‑продаж — на 13%. Все заказы идут через пункты выдачи, а это значит, что новый бизнес в нише имеет шансы на успех и стабильное развитие.

Штрафы и строгие требования маркетплейсов. Нарушение графика, очереди, отсутствие брендированных пакетов, беспорядок в зоне выдачи, несвоевременная приёмка — за каждое нарушение предусмотрен штраф. А если рейтинг упадёт ниже 4,8 из-за жалоб клиентов, точку могут убрать с витрины.

Зависимость от маркетплейса. Если платформа снизит вознаграждение или введёт новые штрафы, повлиять на это нельзя. Но с октября 2026 года ситуация должна улучшиться: закон о платформенной экономике обяжет маркетплейсы заключать прозрачные договоры, предупреждать об изменениях за 45 дней и организовать рассмотрение жалоб в досудебном порядке.

Материальная ответственность. Владелец пункта выдачи отвечает за сохранность товара на своём складе. В случае утери, подмены клиентами, кражи или поломки — придётся заплатить полную стоимость посылки из вознаграждения или перечислением по рекламации маркетплейсу.