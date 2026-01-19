Интеллектуальная собственность: виды и способы защиты

Коротко

Чтобы конкуренты не присвоили себе ваши достижения, их надо защитить по закону. Это можно сделать разными способами: регистрация в Роспатенте, депонирование, нотариальное заверение, NDA и мониторинг рынка с последующими претензиями или судом.



Интеллектуальная собственность — это результаты умственной и творческой деятельности. Например, изобретения, товарные знаки, произведения искусства и ноу‑хау, охраняемые частью 4 Гражданского кодекса РФ.