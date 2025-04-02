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Развитие бизнеса
Развитие бизнеса

Что такое API: виды, применение и принцип работы

Application programming interface – средство для взаимосвязи программ, а также внедрения в них нового функционала. В этом материале разберём, что такое API простыми словами.

02.04.2025
3581
3581

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Авторы

Что такое API

API – программный интерфейс, позволяющий системам обмениваться информацией друг с другом. При помощи API один сервис получает доступ к функционалу другого. Необходимые меры безопасности для обеих программ сохраняются.

ПРИМЕР
1. Аня зашла в любимое приложение по доставке суши, выбрала сет, добавила в корзину и нажала кнопку «Оплатить».
2. Приложение сформировало запрос в банк на создание платёжной ссылки, чтобы Аня могла оплатить заказ.
3. Банк сформировал платёжную ссылку и вернул приложению.
4. Приложение автоматически перенаправило Аню на форму для введения данных банковской карты.
5. Аня ввела данные карты, и с неё списались деньги.
6. Банк отправил уведомление приложению, что оплата прошла.
7. Приложение обработало ответ и показало, что заказ готов и суши скоро будет доставлено.
Приложение ресторана и банка «пообщались» между собой через API, поэтому Ане удалось легко и быстро оформить заказ из дома.

Как работает API 

Принцип работы API – общение клиента и сервера. Клиент делает запрос, а сервер выдаёт ответ. Результат зависит от приложения, которое предоставляет АПИ.

ПРИМЕР
Катя собирается на работу и не знает, брать зонт или нет. Сделать правильный выбор поможет приложение, которое показывает погоду. Это приложение отправляет регулярные запросы по API в метеослужбу и отображает ответы внутри приложения.

Зачем нужен API

Открытый API позволяет компаниям использовать сторонние приложения, доработав их под собственные нужды. При этом экономятся время и финансы, необходимые на создание программы с нуля.

ПРИМЕР
Компания доставки цветов не разрабатывает собственный картографический сервис, а использует в своём приложении Яндекс.Карты.

Почему программисты используют API

  • Готовый код. Разработчики ценят АПИ за возможность пользоваться готовым кодом. В результате на выпуск новых продуктов уходит меньше времени, а их создание становится проще.
  • Связь с разными системами. Например, через АПИ можно подключить к приложению платёжную систему, онлайн-карту, авторизацию через соцсети.
  • Экономия. Даже платный API обойдётся дешевле, чем разработка кода с нуля. 

Виды API по способу работы

Вид API выбирают, учитывая особенности проекта. В одной ситуации важна совместимость с конкретной экосистемой, а в другой – скорость работы.

REST

REST-API применяется для связи сайта или приложения с сервером.

Интерфейс не хранит данные клиента между запросами. 

Преимущества:

  • Простота использования. 
  • Применение стандартных HTTP-методов (GET, POST, PUT, DELETE).
  • Обработка большого числа запросов. Отсутствие статических данных позволяет независимо обрабатывать каждый запрос. 
  • Адаптивность. REST API – это гибкий интерфейс, имеющий возможность добавления, удаления или изменения ресурсов, не касаясь других частей API.
  • Совместимость. Применение HTTP обеспечивает совместимость REST с разными языками программирования или платформами.
  • Кеширование. Идемпотентные REST-методы позволяют кешировать ответ. Это исключает повторное обращение к серверу. Например, если покупатель оформил возврат, а в этот момент произошёл сбой, при повторном запросе возврат не продублируется. Система вернёт деньги только один раз.  

Недостатки:

Применение REST для формирования веб-служб имеет и некоторые минусы. 

  • Отсутствие единого стандарта. REST не имеет строгой спецификации, поэтому каждый сервис будет иметь свой набор эндпоинтов — URL, по которому API доступен клиентским приложениям. Такой подход усложняет объединение с другими сервисами.
  • Нагрузка на сеть. Применение текстовых форматов повышает объём передаваемой информации по сравнению с бинарными.
  • Уязвимость. Из-за недостаточной безопасности и отсутствия встроенной защиты разработчикам необходимо самостоятельно прорабатывать способы авторизации и аутентификации.
  • Отсутствие поддержки веб-сокетов и других долгоживущих соединений из-за синхронного протокола HTTP.

SOAP

SOAP АПИ схож с REST, но имеет более строгий протокол работы. Данные интерфейса передаются на языке XML по жёстким стандартам.

Преимущества:

  • Стандартизация. Обмен сообщениями через стандартизированный протокол гарантирует предсказуемый результат.
  • Безопасность. Интерфейс поддерживает шифрование и управление транзакциями. Предусмотрена возможность использования цифровой подписи.
  • Гибкость. SOAP может использоваться поверх различных транспортных протоколов, таких как HTTP, SMTP и TCP, что делает его гибким инструментом для разных сред и сценариев использования.

Недостатки:

  • Сложность. Формат сообщений на основе XML усложняет реализацию и поддержку интерфейса SOAP.
  • Небольшая производительность. Более объёмные сообщения, чем в остальных АПИ, уменьшают скорость передачи данных.
  • Ограниченность одним форматом. Поддержка формата XML требует модификации протокола при взаимодействии с веб-приложениями, использующими JSON.

GraphQL

GraphQL – язык запросов для API. С его помощью запрашивают данные и получают к ним доступ.

Преимущества:

  •  Универсальность. У GraphQL есть одна точка входа.
  •  Гибкость. Клиент запрашивает только данные, которые ему нужны.
  • Объединение данных. Информация на один запрос предоставляется из нескольких источников.
  • Эффективность. Отсутствие избыточных данных снижает нагрузку на сервер и сохраняет сетевые ресурсы.

Недостатки:

  • Сложность настройки. Чтобы внедрить и настроить GraphQL, потребуется больше времени по сравнению с REST.
  • Уязвимость. Необходима дополнительная защита из-за сложных составных запросов.

Типы API по доступности

Закрытые 

Разрабатываются для одной компании и применяются с целью обмена информацией внутри неё. Например, для взаимодействия между разными отделами или для соединения в одну систему корпоративных продуктов и приложений.

Открытые

Публичные API доступны для всех и могут взаимодействовать с разнообразными системами. Open API позволяют бизнесу упрощать и автоматизировать ручные и рутинные задачи. 

В Точке API открытый и бесплатный. Мы регулярно его обновляем, прислушиваясь к идеям клиентов.

Сейчас API позволяет автоматизировать рутину: от создания платежей и получения выписок до приёма оплаты в интернете.

Локальные

Имеют доступ к отдельным функциям приложения. Применяются без внесения изменений в кодовую базу.

Веб-API

Название Веб-API подразумевает все АПИ, используемые для взаимосвязи сервисов через интернет. Обмен данными и выполнение действий осуществляются при помощи протокола HTTPS.

Интеграция API

Интеграцией API называется объединение нескольких приложений для обмена информацией с применением программного интерфейса. В результате сервисы пользуются возможностями друг друга, обеспечивая удобство для пользователей.

Как осуществляется вызов функций API

Вызов API происходит двумя способами:

  • Напрямую. Система контактирует с другой системой или собственными функциями с помощью кода. Для вызова нужен программист, который напишет соответствующую команду.
  • Косвенно. Вызов осуществляется пользователем с помощью графического интерфейса. Так, значок «Оплатить» вызовет API, который свяжется с системой банка и проведёт оплату.

Для чего компании предоставляют доступ к API своих продуктов

Некоторые компании зарабатывают на продаже доступа к API, позволяя клиентам пользоваться определённым функционалом.

ПРИМЕР
Сервисы, которые ведут бухгалтерию за клиента, могут не просить пользователя заходить в банк, чтобы скачать выписку, а делают запрос в банк по API и получают выписку. После чего на основе этой выписки они рассчитывают налоги.

Как подключить API

  • Найти адрес АПИ, необходимый для подключения.
  • Получить ключ доступа, позволяющий серверу узнавать API.
  • Ознакомиться со справочными материалами, чтобы понять особенности работы с интерфейсом. Из них можно получить сведения о способах авторизации, описания доступных методов, вариантах вызова и другую информацию.
  • Разработать код для работы с Interface и вписать его в код программного продукта.
Выберите готовую интеграцию в каталоге
Вы сможете автоматизировать приём платежей, бухгалтерию, CRM-систему и складской учёт. 

Как работает интеграция по API в Точке

API позволяет интегрировать Точку во внешние сервисы — CRM, ERP, систему аналитики, а также в собственную программу организации и мессенджеры. 

Интеграция с API Точки бесплатная. С помощью API вы сможете:

— получать список счетов, подключённых к аккаунту;

— получать выписку по счёту;

— создавать черновики платёжек на подпись;

— получать вебхуки о входящих и исходящих платежах;

— регистрироваться в Системе быстрых платежей, создавать QR-коды, отслеживать оплаты по ним и делать возвраты;

— получать балансы счетов;

— создавать счета и закрывающие документы;

— создавать платёжные ссылки для приёма оплаты по карте и/или СБП в интернете

Чтобы управляющие могли быстро узнать об ошибочно пробитом кассовом чеке, разработчики создали программу. 
Она получает по API данные из Точки и CRM-системы и сравнивает их. Если цифры не сходятся, то на указанный email приходит сообщение с наглядным отчётом.
API Точки подстраивается под любой бизнес — каждый может настроить его для себя.

Зачем API бизнесу

Компаниям АПИ даёт следующее:

  • Автоматизацию процессов. Программный Interface позволяет сократить рутинные операции.
  • Улучшение функционала. Используя API, приложение можно сделать более удобным, дополнив его новыми функциями.
  • Расширение возможностей. Применяя сторонние сервисы путем интеграции API, компания сможет предлагать своим клиентам большее количество услуг.
  • Экономию ресурсов. Возможность использования готовых API внешних сервисов сокращает расходы на разработку API-системы.

Вопросы по теме

Почему API называют интерфейсом?

Interface – визуальное решение сайта или приложения, позволяющее с ним взаимодействовать. При этом процесс обработки запроса скрыт от пользователя. Это распространяется и на API: отдельные функции программы можно вызвать, не имея представления о том, как она работает, из-за этого API и называют интерфейсом.

Что такое адрес API?

API – маршрут, связывающий две программы. Конечная его точка называется эндпоинт.

Как начать работать с API?

Работа с программным интерфейсом включает несколько этапов:

  • Знакомство с документацией.

  • Регистрацию на сайте и получение ключа доступа для платного или партнёрского варианта.

  • Авторизацию при помощи ключа и вызов API.

  • Отправку запроса.

  • Получение ответа и сопоставление его в JSON-формате с собственной базой данных.

  • Отображение данных в интерфейсе или сохранение в базе.

Для чего применяется API?

Programming Interface используется для создания безопасных экосистем, в которых разные программы взаимодействуют друг с другом.

 

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Что такое API: виды, понятие и применение простыми словами — Банк Точка