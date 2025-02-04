Как составить досудебную претензию

Претензионный порядок позволяет разгрузить суды и сэкономить время сторон. Получатель претензии часто сразу соглашается с требованиями и выполняет свои обязательства, чтобы не доводить до суда.

Что такое досудебная претензия

Досудебная претензия — письменный документ, в котором тот, чьи права нарушены, требует от нарушителя обязательств по договору. Например, в претензии может быть требование выплатить деньги за оказанные услуги или поставить товар надлежащего качества вместо бракованного.





Николай заказал в студии дизайна услуги по ремонту квартиры. После завершения работы он заметил недостатки: бригада слабо закрепила люстру, неровно положила пол и повредила входную дверь. ПримерНиколай заказал в студии дизайна услуги по ремонту квартиры. После завершения работы он заметил недостатки: бригада слабо закрепила люстру, неровно положила пол и повредила входную дверь.

Николай решил обратиться к исполнителю с досудебной претензией. Руководитель студии сразу согласился исправить недостатки, чтобы не начинать судебное разбирательство.

Досудебные претензии можно направлять нарушителю прав, даже если у него не было договорных отношений с пострадавшим.





Ольга пришла в кафе и случайно задела смартфон Марины, лежащий на столе. Он упал и разбился. Владелица телефона потребовала возмещения ущерба, но Ольга уверена: платить она не должна. ПримерОльга пришла в кафе и случайно задела смартфон Марины, лежащий на столе. Он упал и разбился. Владелица телефона потребовала возмещения ущерба, но Ольга уверена: платить она не должна.

Марина составила досудебное письмо и направила его Ольге. Если она не отреагирует, Марина сможет обратиться в суд и потребовать возмещения уже в суде.

Решение вопроса в досудебном порядке часто выгодно обеим сторонам. Судебный порядок рассмотрения спора подразумевает расходы, а также штрафы и пени, которые могут взыскать с проигравшей стороны.

Если претензию организации направляет потребитель, то при положительном рассмотрении иска суд взыскивает штраф — пятьдесят процентов от суммы, присуждённой судом в пользу потребителя. ᅠШтраф взыскивают за то, что организация не удовлетворила требования потребителя добровольно, а довела до судебного разбирательства. Поэтому с потребителями обычно выгодно не доводить дело до суда. Елена Костикова эксперт по досудебным претензиям

Когда необходима досудебная претензия

Иногда перед подачей иска в суд надо попробовать решить ситуацию в досудебном порядке. Если заявитель не сможет подтвердить, что направлял претензию контрагенту, суд не станет рассматривать его дело.

Но есть и ситуации, в которых допустимо обращаться в суд без предварительного направления претензии. Например:

При обращении к мировому судье или в суд общей юрисдикции претензионный порядок обязателен только тогда, когда по данной категории дел он предписан законом.

При обращении в арбитражный суд с заявлением о взыскании денежных средств в связи со сделкой или с неосновательным обогащением претензия нужна всегда, кроме случаев , когда для вашей категории дел закон делает исключение. По другим делам в компетенции арбитражного суда претензию направлять необходимо только если того требует закон.





Андрей ошибся в номере телефона получателя и по ошибке перевёл Борису десять тысяч рублей. Считается, что на стороне Бориса возникло неосновательное обогащение.



Если Андрей и Борис — физические лица, не занимающиеся предпринимательской деятельностью, Андрей может подать на Бориса иск о неосновательном обогащении сразу в суд, не направляя предварительно претензию. Дело будет рассматриваться мировым судьёй, а ГК РФ не предусматривает обязательный претензионный порядок для данной категории споров.



ПримерАндрей ошибся в номере телефона получателя и по ошибке перевёл Борису десять тысяч рублей. Считается, что на стороне Бориса возникло неосновательное обогащение.Если Андрей и Борис — физические лица, не занимающиеся предпринимательской деятельностью, Андрей может подать на Бориса иск о неосновательном обогащении сразу в суд, не направляя предварительно претензию. Дело будет рассматриваться мировым судьёй, а ГК РФ не предусматривает обязательный претензионный порядок для данной категории споров. Однако если ИП Андреев во время оплаты услуг, которые указал ИП Борисов, по ошибке перевёл на его расчётный счёт на десять тысяч рублей больше, чем стороны согласовали в договоре, дело будет рассматриваться арбитражным судом. И здесь направление претензии о неосновательном обогащении будет обязательным.

Скачайте по кнопке ниже памятку о том, когда досудебный порядок обязателен и когда необязателен.

Скачать

Важный момент: простое сообщение о намерении обратиться в суд считается информационным и не приравнивается к досудебной претензии. При этом в некоторых случаях направлять его необходимо:

Обязанность направить досудебную претензию может быть предусмотрена не только законодательством, но и договором между сторонами.

В какой срок можно подать досудебную претензию

Срок подачи досудебной претензии связан со сроком исковой давности. Это период времени, в течение которого гарантируется судебная защита прав.

Истечение срока давности ещё не означает, что в иске точно откажут. Но требования истца в суде могут не удовлетворить, особенно если ответчик по собственной инициативе сошлётся на то, что срок давности уже прошёл.

Поскольку в момент подачи досудебной претензии течение срока исковой давности приостанавливается, можно направить её в любой момент до того, как этот срок истечёт, независимо от срока реакции на претензию. Более того, направить претензию можно и после истечения срока, но тогда шансы добиться защиты нарушенного права в суде будут ниже.

По общему правилу срок исковой давности составляет три года с момента, когда истец узнаёт о нарушении своих прав, но не более десяти лет с момента того, как право было нарушено. По отдельным категориям дел действуют иные сроки.

По некоторым категориям дел сроки давности отсутствуют:

Возмещение вреда, причинённого жизни и здоровью , — однако компенсация выплачивается за три года, предшествующие иску (за все годы, если вред причинён терактом ).

Требование вкладчика банка о выдаче вклада.

Требование о защите личных неимущественных прав (исключение — моральный вред , причинённый нарушением трудовых прав).

Требование собственника или иного владельца о прекращении нарушения его прав.

Изменить срок давности в договоре невозможно — такое условие будет считаться недействительным.

Как правильно составить досудебную претензию

Досудебную претензию составляют в письменной форме. Её подписывает уполномоченное лицо. Это может быть:

человек, чьи права и интересы нарушили;

законный представитель ребёнка или недееспособного;

лицо, действующее по доверенности или обладающее соответствующими полномочиями по закону или по акту государственного органа. От имени организации претензию может направить её директор или уполномоченное им лицо.

Если желающих подать иск к одному и тому же лицу несколько, но они имеют возможность сделать это по отдельности, то претензию должен направить каждый потенциальный истец.

Если потенциальных ответчиков несколько, то претензия направляется каждому из них.

В претензии следует указать:

Стороны конфликта: данные, позволяющие их идентифицировать (серия и номер паспорта для физического лица, ИНН и ОГРН — для организации, ИНН и ОГРНИП — для ИП), адреса, электронные почты, номера телефонов.

Фактические обстоятельства, в результате которых право направляющего претензию было нарушено.

Правовое обоснование требований, которые предъявляются в претензии.

Требования: список действий, которые должен выполнить адресат, чтобы восстановить права направившего претензию.

Срок ответа на претензию, по истечении которого направивший намеревается обратиться в суд.

Намерение обратиться в суд за защитой прав.

Список документов, прилагаемых к претензии.

Дата и подпись уполномоченного лица.

Шаги по составлению досудебной претензии

Составление досудебной претензии требует подготовки. Претензию можно составить самостоятельно или с помощью юриста.

Соберите необходимые документы

Понадобится два вида документов.

Документы, которые подтверждают фактические обстоятельства дела, а также права и обязанности участников конфликта. Например, договор между сторонами, счета-фактуры, акты приёма-передачи, чеки, акты сверки взаимных расчётов, переписки, другие документы, доказывающие неисполнение обязанностей и нарушение прав. Документы, которые нужны, чтобы подтвердить полномочия подписавшего претензию.





13-летний Миша приобрёл на интернет-площадке с объявлениями бракованную игровую приставку. Сам подать претензию он ещё не может в силу возраста.



Поэтому разбираться придётся маме. Пример13-летний Миша приобрёл на интернет-площадке с объявлениями бракованную игровую приставку. Сам подать претензию он ещё не может в силу возраста.Поэтому разбираться придётся маме. Для подтверждения сделки ей понадобится скриншот из приложения интернет-площадки и выписка по карте ребёнка, подтверждающая оплату.



Для подтверждения права законного представителя нужно свидетельство о рождении Миши или страница паспорта со вписанными детьми.

Опишите обстоятельства, в результате которых были нарушены права

Фактические обстоятельства — это последовательность событий, которая привела к тому, что адресат претензии нарушил права заявителя. Действия участников конфликта можно и нужно подтверждать документами, ссылаясь на них в тексте претензии.

Пример



1 августа 2024 года Родион Романович Раскольников получил от Алёны Ивановны Процентовой 100 000 (сто тысяч) рублей 00 (ноль) копеек и обязался вернуть их до 31 декабря 2024 года, что подтверждается договором займа от 01.08.2024.

Укажите правовые основания, на которых строятся требования

Правовые основания, из которых вытекают обязанности адресата претензии, — это положения законодательства или условия договора между сторонами.

Давайте рассмотрим на примерах.

№ 1. Ребёнку продали бракованную приставку.

Составляя претензию с требованием заменить приставку на работающую, мама Миши может сослаться на статью 475 ГК РФ. В ней прописаны последствия продажи некачественного товара.

№ 2. Невозвращённый заём.

В претензии, где Алёна Ивановна требует вернуть долг по договору займа, она может сослаться на пункт договора, в котором прописана обязанность возврата денежных средств в полном объёме в установленный срок. Также на её стороне — статья 810 ГК РФ, устанавливающая обязанность заёмщика по возврату денег.

Сформулируйте требования

Требования — это конкретные действия, которые получатель претензии должен выполнить в отведённый срок. Если не захочет или не успеет, у заявителя появится право обратиться в суд.

Пример 1

Требую доставить игровую приставку той же марки и модели надлежащего качества по адресу: г. Энск, ул. Пушкина, д. 5, этаж 3, кв. 10.

Пример 2

Требую перечислить денежные средства в размере суммы займа (сто тысяч рублей ноль копеек) по указанным реквизитам.

Укажите срок ответа на претензию

По общему правилу срок ответа на претензию при обращении в арбитражный суд составляет 30 дней с момента её получения.

Гражданско-правовые обязательства, срок исполнения которых не указан, нужно выполнить в течение 7 дней с момента получения требования. При этом в договоре между сторонами можно согласовать иные сроки ответа при получении досудебной претензии.

В законодательстве о правах потребителей предусмотрены свои сроки:

Претензия Срок Возврат денежных средств за товар, возмещение расходов на исправление недостатков товара, уменьшение покупной цены за ненадлежащий товар или некачественно выполненную работу 10 дней Замена товара ненадлежащего качества 7 дней, 20 дней при необходимости дополнительной проверки или 30 дней , если товара нет в наличии Исправление недостатков товара 45 дней

Кроме того, сроки ответа на претензии по ряду гражданских споров установлены отраслевыми законами и другими нормативными актами:

Если обе стороны согласны, другой срок ответа на досудебную претензию можно прописать в договоре. Если такого пункта в договоре нет, следует руководствоваться нормой о семидневном сроке для гражданских дел, и о тридцатидневном — для арбитражных.

Как направить претензию контрагенту

Способ, указанный в законодательстве, — отправка письменных сообщений по регистрационному адресу заказным письмом по почте. Оно вручается адресату или его представителю по доверенности под подпись, а отправителю выдаётся трек-номер, по которому он может отслеживать статус доставки,

Если адресат не ознакомится с письмом, сообщение всё равно будет считаться доставленным. Для последующего судебного разбирательства стоит приложить к письму опись вложения — она будет подтверждать, что вы отправили контрагенту именно досудебную претензию с приложениями к ней.

Заказное письмо можно отправить и в электронной форме, если и отправитель, и получатель подключены к соответствующему сервису «Почты России». Этот способ также предполагает уведомление о вручении и более безопасен с точки зрения возможной утери корреспонденции.

В качестве адреса доставки следует указывать тот, по которому зарегистрирован человек или организация. Даже если фактическая локация отличается от официальной, риск неполучения юридически значимого сообщения при отправке его по адресу регистрации будет лежать на ответчике. Неофициальный адрес лучше использовать дополнительно: для суда важно направление претензии именно по юридическому адресу юрлица или месту регистрации ИП.

Это особенно важно для случаев, когда составление претензии обязательно.

Если в договоре между сторонами были указаны адреса электронных почт или контакты в мессенджере в качестве каналов коммуникации, досудебную претензию можно направить и таким способом.

Что делать после того, как отправили досудебную претензию

Если коротко — ждать ответа в течение срока.

Контрагент может пойти навстречу, изменить или уточнить договор или согласовать новые условия для выполнения своей обязанности.

Пример



Дарья заняла у Марии 30 000 рублей на месяц, но не вернула в срок. Мария направила ей досудебную претензию. Дарья тут же вышла на контакт и предложила график погашения долга: 10 000 рублей в месяц в течение трёх месяцев.

Если стороны достигли договорённости о новом обязательстве, их нужно закрепить письменно, отменив тем самым старое обязательство. Новое важно исполнить в соответствующий срок, иначе у заявителя вновь появится право отправить досудебную претензию.

Если достичь соглашения в срок не удастся, у заявителя появляется право обратиться со своими требованиями в суд. Аналогично — если письмо ушло, а ответ так и не поступил.

Образцы досудебных претензий

О возврате денежных средств

О неоплаченной задолженности

О распространении недостоверной информации

О невыполнении условий договора

Что делать если вам пришла досудебная претензия

Обязанности отвечать на претензию в законодательстве нет, поэтому наказание за игнорирование не грозит.

Но всё же наиболее разумный вариант — пойти навстречу, составить и отправить ответ.

Ознакомьтесь с требованиями контрагента и сформулируйте вашу позицию по ним. Возможно несколько вариантов:

Вы полностью согласны с позицией контрагента и в состоянии выполнить его требования. В таком случае лучшим решением будет исполнение обязательства, которое вы должны контрагенту, и направление ответа о том, что долг закрыт.

Вы согласны с позицией контрагента, но его требования в ближайшее время выполнить не можете. Например, из-за потери работы вы не можете продолжать выплачивать долг в том же режиме, что и раньше. Имеет смысл предложить кредитору согласовать новый график платежей: разбить остаток долга на меньшие части, чтобы выплачивать его было проще. Или запросить отсрочку, в течение которой вы будете платить только проценты по долгу до момента первой зарплаты на новой работе.

Вы в целом согласны с позицией контрагента, но его требования невыполнимы. Например, поставка сорвалась из-за того, что завод, выпускающий нужные вам модели техники, снял их с производства, а предоплата заказчиком уже внесена. В таком случае имеет смысл указать в ответе на претензию альтернативный вариант решения вопроса. Например, это может быть поставка партии техники от другого производителя или новой модели, которую завод стал выпускать взамен старой, либо возврат уплаченного аванса за партию.

Вы в значительной степени или полностью не согласны с позицией контрагента и считаете, что он требует от вас выполнения обязательств, которые вы ему не должны. В этом случае в ответе на претензию изложите своё видение, почему вы не должны исполнять эти обязательства. Подкрепите мнение, ссылаясь на условия договора и нормы законодательства.





Компания просрочила поставку товара на один день. Заказчик в своей претензии требует не только неустойку, согласованную в договоре, но и моральную компенсацию за причинённые неудобства в размере ста тысяч рублей.



ПримерКомпания просрочила поставку товара на один день. Заказчик в своей претензии требует не только неустойку, согласованную в договоре, но и моральную компенсацию за причинённые неудобства в размере ста тысяч рублей. Договорную неустойку компания действительно должна заплатить — и эту часть требования ей лучше выполнить как можно скорее, после чего уведомить контрагента о выполнении обязательства.



А вот моральная компенсация в данном случае не предполагается ни положениями договора, ни статьями закона. В ответе на претензию достаточно обозначить, что вы не намерены выплачивать долг, которого нет.

Напишите ответ, изложите в нём свою позицию вместе с аргументацией и направьте письмо контрагенту. Используйте тот же способ, которым он отправил вам досудебную претензию, — по почте или напрямую.

Важно успеть направить ответ на претензию в срок, который сформулирован в претензии или в договоре. Если эти сроки отличаются друг от друга, то большую юридическую силу имеет тот, что указан в договоре. Но для надёжности лучше ориентироваться на более короткий срок.

Разрешать спор путём переговоров бывает сложно и неприятно. Однако этот вариант обычно лучше судебных разбирательств. Переговоры помогают сэкономить время и деньги на судебные расходы: от услуг юристов и экспертов до пошлин и недополученного дохода во время разбирательств.

К тому же результатом переговоров могут стать сохранённые хорошие отношения: возможно, решив недоразумение сейчас, вы сможете стать надёжными деловыми партнёрами друг для друга в будущем. Вероятность этого точно выше, чем остаться в добрых отношениях после суда.