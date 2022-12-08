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Расчётные счета
Расчётные счета

Чем расчётный счёт отличается от корреспондентского

Расчётный счёт от корреспондентского проще всего отличить по первым цифрам. У коммерческих организаций расчётный начинается с 40702, у ИП — с 40802, а корсчёт банка начинается с 301. Вместе с экспертом Анастасией Ситниковой разберёмся, где найти корсчёт и как заполнить платёжку.

28.09.2026
35 730
35 730

Счёт для бизнеса в Точка Банк

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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Счёт для бизнеса в Точка Банк

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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Авторы

Коротко
Расчётный счёт принадлежит ИП или компании и нужен для операций бизнеса. Корреспондентский принадлежит банку и используется для расчётов между банками.
Предпринимателю корсчёт открывать не нужно, но его номер нужен при переводах между разными банками. В платёжке расчётный и корреспондентский счета указывают отдельно.

Основные отличия расчётного счёта от корреспондентского

КритерийРасчётный счётКорреспондентский счёт
Кто открываетИП и юридические лицаБанки и другие кредитные организации
Где открываютВ любом банке по выбору предпринимателяВ Банке России или других кредитных организациях
Обязателен или нетПрямой обязанности открыть счёт у ООО и ИП нет, но без него возможности бизнеса ограниченыНеобходим для межбанковских операций
Для чего нуженДля безналичных операций бизнеса: приёма платежей от клиентов, оплаты расходов, выплаты зарплаты и так далееДля расчётов между финансовыми организациями
Когда нужен предпринимателюНужен на регулярной основе — для безналичных операций в бизнесеНужен в реквизитах при межбанковских переводах
Где найти номерВ договоре с банком или интернет-банке
На сайте банка, в приложении или в службе поддержки — это открытая информация
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Как отличить расчётный счёт от корреспондентского в реквизитах

Оба номера состоят из 20 цифр, поэтому в реквизитах их легко перепутать. Например, они могут выглядеть так:

  • Расчётный счёт компании — 407XXXXXXXXXXXXXXXXX.
  • Корреспондентский счёт — 301XXXXXXXXXXXXXXXXX.

Отличить их можно по первым цифрам. Корреспондентский счёт, который указывают в платёжке, — это чаще всего счёт банка в Банке России. Он начинается с 30101. Расчётный у компании обычно начинается с 407, у ИП — с 40802.

Комментарий эксперта

Корсчёт, открытый в Банке России, можно дополнительно проверить по БИК: последние три цифры должны совпадать. Например, у Точка Банка БИК 044525104, а корсчёт — 30101810745374525104. В обоих случаях последние три цифры — 104. Если они не совпадают, реквизиты стоит перепроверить.

Анастасия СитниковаАнастасия Ситникова
Анастасия СитниковаСпециалист по открытию расчётных счетов в Точка Банке

Что такое расчётный счёт

Это счёт ИП или компании в банке. Именно его имеют в виду, когда говорят, что предпринимателю нужен счёт для бизнеса.

Расчётный счёт для ИП и ООО: что такое и зачем нужен

По закону ИП может работать без него, например рассчитываться наличными. Но при расчётах с другой компанией или ИП действует лимит — не больше 100 000 ₽ по одному договору (п. 4 Указания Банка России №5348-У). Поэтому на практике без расчётного счёта многие операции бизнеса становятся недоступны или неудобны.

У ООО тоже нет прямой обязанности его открывать. Но на практике вести бизнес без расчётного счёта крайне сложно: например, компания должна платить налоги и страховые взносы безналично — наличными это вправе делать только физлица (п. 6 ст. 45 НК РФ).

Для чего ещё он нужен:

  • Принимать безналичную оплату от клиентов.
  • Работать с эквайрингом и оплатой по QR-коду.
  • Рассчитываться с контрагентами.
  • Платить зарплату сотрудникам.
  • Платить штрафы и пени.

Комментарий эксперта

В некоторых случаях предприниматели открывают два расчётных счёта и больше. Это может быть удобно, например, когда ИП или компания работает на разных системах налогообложения либо имеет несколько направлений бизнеса.

Разные расчётные счета позволяют облегчить учёт расходов и доходов, выплату зарплаты сотрудникам, расчёт налогов. Открыть второй несложно: например в Точка Банке его можно подключить самостоятельно в интернет-банке.

Анастасия СитниковаАнастасия Ситникова
Анастасия СитниковаСпециалист по открытию расчётных счетов в Точка Банке

Что значат цифры расчётного счёта

Расчётный счёт состоит из 20 цифр (Положение №809-П). Разберём его на условном примере — 40702810300000005678.

  1. 1–5-я цифры — 40702 — номер балансового счёта второго порядка. Такой номер используют для коммерческих организаций, 40703 — для некоммерческих, 40802 — для ИП, 40817 — для физлиц.
  2. 6–8-я цифры — 810 — признак российского рубля.
  3. 9-я цифра — 3 — контрольный ключ.
  4. 10–13-я цифры — 0000 — номер филиала или другого структурного подразделения банка.
  5. 14–20-я цифры — 0005678 — индивидуальная часть номера.

Что такое корреспондентский счёт

Это счёт, который банк или другая кредитная организация открывает для расчётов с другими финансовыми организациями.

Есть два основных типа:

  1. Ностро — счёт банка в другой финансовой организации.
  2. Лоро — счёт другой финансовой организации в этом банке.

На корсчёте банк держит деньги в том числе для проведения платежей клиентов в другие банки. Этот остаток — часть его ликвидности, то есть способности вовремя выполнять обязательства и проводить платежи.

Платёж в другой банк чаще всего проходит через Банк России: он списывает сумму с корсчёта плательщика и зачисляет её на корсчёт получателя. После этого банк получателя зачисляет деньги на расчётный счёт своего клиента.

По закону безналичный перевод должен занимать не больше трёх рабочих дней со дня списания денег со счёта плательщика (ч. 5 ст. 5 Федерального закона №161-ФЗ).

Предпринимателю нужно знать корсчёт своего банка, если он ждёт платёж от клиента другого банка.

Что значат цифры корреспондентского счёта

Корреспондентский счёт состоит из 20 цифр и устроен по тем же правилам (Положение №809-П). Разберём его на примере корсчёта Точка Банка — 30101810745374525104.

  1. 1–5-я цифры — 30101 — так начинается номер корреспондентского счёта банка, открытого в Банке России.
  2. 6–8-я цифры — 810 — признак российского рубля.
  3. 9-я цифра — 7 — контрольный ключ.
  4. 10–13-я цифры — 4537 — номер подразделения по общей схеме нумерации.
  5. 14–20-я цифры — 4525104 — порядковый номер счёта.

Как узнать номера корреспондентских счетов

Если предпринимателю нужно узнать корсчёт своего банка, сделать это можно тремя способами:

  1. Зайти на официальный сайт и найти раздел с реквизитами.
  2. Позвонить на горячую линию или обратиться в поддержку и запросить реквизиты.
  3. Посмотреть реквизиты в интернет-банке.

Корсчета других банков можно узнать у получателя платежа или найти на сайте соответствующего банка.

Какой счёт указывать в платёжке: расчётный или корреспондентский

При переводе контрагенту в другой банк нужны оба номера: расчётный счёт получателя и корсчёт его банка. В платёжном поручении оба поля подписаны одинаково — «Сч. №», поэтому номера легко перепутать. Реквизиты указывают так:

  • Поле 13 — наименование банка получателя.
  • Поле 14 — БИК банка получателя.
  • Поле 15 — корсчёт банка получателя.
  • Поле 17 — расчётный счёт получателя.

В интернет-банке наименование и корсчёт обычно подставляются автоматически по БИК.

Если плательщик и получатель обслуживаются в одном банке, корсчёт для перевода не нужен.

Что такое личный счёт и можно ли использовать его для бизнеса

Личным обычно называют текущий счёт физлица — его открывают, например, для получения зарплаты и оплаты личных расходов.

Иногда предприниматели хотят использовать его также для расчётов с клиентами и контрагентами, чтобы не открывать отдельный для бизнеса. Но такой счёт не предназначен для предпринимательской деятельности (п. 2.1 Инструкции Банка России №204-И). 

Исключение — самозанятые без статуса ИП: они могут использовать личный счёт.

Вопросы по теме

Можно ли открыть корреспондентский счёт для ИП или ООО?

Нет. Такие счета открывают банки и другие кредитные организации.

Что будет, если ошибиться в корреспондентском счёте?

Платёж может не пройти из-за неверных реквизитов. В таком случае проверьте БИК и корсчёт банка получателя и отправьте платёж заново с верными реквизитами. Если деньги уже списались, обратитесь в свой банк и уточните статус перевода.

Как узнать корреспондентский счёт по номеру расчётного счёта?

Определить корсчёт только по номеру расчётного нельзя. Для этого нужно знать банк получателя и посмотреть его реквизиты.

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