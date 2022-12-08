Чем расчётный счёт отличается от корреспондентского

Специалист по открытию расчётных счетов в Точка Банке

Коротко Предпринимателю корсчёт открывать не нужно, но его номер нужен при переводах между разными банками. В платёжке расчётный и корреспондентский счета указывают отдельно.

Расчётный счёт принадлежит ИП или компании и нужен для операций бизнеса. Корреспондентский принадлежит банку и используется для расчётов между банками.

Основные отличия расчётного счёта от корреспондентского

Критерий Расчётный счёт Корреспондентский счёт Кто открывает ИП и юридические лица Банки и другие кредитные организации Где открывают В любом банке по выбору предпринимателя В Банке России или других кредитных организациях Обязателен или нет Прямой обязанности открыть счёт у ООО и ИП нет, но без него возможности бизнеса ограничены Необходим для межбанковских операций Для чего нужен Для безналичных операций бизнеса: приёма платежей от клиентов, оплаты расходов, выплаты зарплаты и так далее Для расчётов между финансовыми организациями Когда нужен предпринимателю Нужен на регулярной основе — для безналичных операций в бизнесе Нужен в реквизитах при межбанковских переводах Где найти номер В договоре с банком или интернет-банке

На сайте банка, в приложении или в службе поддержки — это открытая информация

Как отличить расчётный счёт от корреспондентского в реквизитах

Оба номера состоят из 20 цифр, поэтому в реквизитах их легко перепутать. Например, они могут выглядеть так:

Расчётный счёт компании — 407 XXXXXXXXXXXXXXXXX.

Корреспондентский счёт — 301XXXXXXXXXXXXXXXXX.

Отличить их можно по первым цифрам. Корреспондентский счёт, который указывают в платёжке, — это чаще всего счёт банка в Банке России. Он начинается с 30101. Расчётный у компании обычно начинается с 407, у ИП — с 40802.

Комментарий эксперта Корсчёт, открытый в Банке России, можно дополнительно проверить по БИК: последние три цифры должны совпадать. Например, у Точка Банка БИК 044525104, а корсчёт — 30101810745374525104. В обоих случаях последние три цифры — 104. Если они не совпадают, реквизиты стоит перепроверить.

Анастасия Ситникова Специалист по открытию расчётных счетов в Точка Банке

Что такое расчётный счёт

Это счёт ИП или компании в банке. Именно его имеют в виду, когда говорят, что предпринимателю нужен счёт для бизнеса.

По закону ИП может работать без него, например рассчитываться наличными. Но при расчётах с другой компанией или ИП действует лимит — не больше 100 000 ₽ по одному договору (п. 4 Указания Банка России №5348-У). Поэтому на практике без расчётного счёта многие операции бизнеса становятся недоступны или неудобны.

У ООО тоже нет прямой обязанности его открывать. Но на практике вести бизнес без расчётного счёта крайне сложно: например, компания должна платить налоги и страховые взносы безналично — наличными это вправе делать только физлица (п. 6 ст. 45 НК РФ).

Для чего ещё он нужен:

Принимать безналичную оплату от клиентов.

Работать с эквайрингом и оплатой по QR-коду.

Рассчитываться с контрагентами.

Платить зарплату сотрудникам.

Платить штрафы и пени.

Комментарий эксперта В некоторых случаях предприниматели открывают два расчётных счёта и больше. Это может быть удобно, например, когда ИП или компания работает на разных системах налогообложения либо имеет несколько направлений бизнеса. Разные расчётные счета позволяют облегчить учёт расходов и доходов, выплату зарплаты сотрудникам, расчёт налогов. Открыть второй несложно: например в Точка Банке его можно подключить самостоятельно в интернет-банке.

Анастасия Ситникова Специалист по открытию расчётных счетов в Точка Банке

Что значат цифры расчётного счёта

Расчётный счёт состоит из 20 цифр (Положение №809-П). Разберём его на условном примере — 40702810300000005678.

1–5-я цифры — 40702 — номер балансового счёта второго порядка. Такой номер используют для коммерческих организаций, 40703 — для некоммерческих, 40802 — для ИП, 40817 — для физлиц. 6–8-я цифры — 810 — признак российского рубля. 9-я цифра — 3 — контрольный ключ. 10–13-я цифры — 0000 — номер филиала или другого структурного подразделения банка. 14–20-я цифры — 0005678 — индивидуальная часть номера.

Что такое корреспондентский счёт

Это счёт, который банк или другая кредитная организация открывает для расчётов с другими финансовыми организациями.

Есть два основных типа:

Ностро — счёт банка в другой финансовой организации. Лоро — счёт другой финансовой организации в этом банке.

На корсчёте банк держит деньги в том числе для проведения платежей клиентов в другие банки. Этот остаток — часть его ликвидности, то есть способности вовремя выполнять обязательства и проводить платежи.

Платёж в другой банк чаще всего проходит через Банк России: он списывает сумму с корсчёта плательщика и зачисляет её на корсчёт получателя. После этого банк получателя зачисляет деньги на расчётный счёт своего клиента.

По закону безналичный перевод должен занимать не больше трёх рабочих дней со дня списания денег со счёта плательщика (ч. 5 ст. 5 Федерального закона №161-ФЗ).

Предпринимателю нужно знать корсчёт своего банка, если он ждёт платёж от клиента другого банка.

Что значат цифры корреспондентского счёта

Корреспондентский счёт состоит из 20 цифр и устроен по тем же правилам (Положение №809-П). Разберём его на примере корсчёта Точка Банка — 30101810745374525104.

1–5-я цифры — 30101 — так начинается номер корреспондентского счёта банка, открытого в Банке России. 6–8-я цифры — 810 — признак российского рубля. 9-я цифра — 7 — контрольный ключ. 10–13-я цифры — 4537 — номер подразделения по общей схеме нумерации. 14–20-я цифры — 4525104 — порядковый номер счёта.

Как узнать номера корреспондентских счетов

Если предпринимателю нужно узнать корсчёт своего банка, сделать это можно тремя способами:

Зайти на официальный сайт и найти раздел с реквизитами Позвонить на горячую линию или обратиться в поддержку и запросить реквизиты. Посмотреть реквизиты в интернет-банке.

Корсчета других банков можно узнать у получателя платежа или найти на сайте соответствующего банка.

Какой счёт указывать в платёжке: расчётный или корреспондентский

При переводе контрагенту в другой банк нужны оба номера: расчётный счёт получателя и корсчёт его банка. В платёжном поручении оба поля подписаны одинаково — «Сч. №», поэтому номера легко перепутать. Реквизиты указывают так:

Поле 13 — наименование банка получателя.

Поле 14 — БИК банка получателя.

Поле 15 — корсчёт банка получателя.

Поле 17 — расчётный счёт получателя.

В интернет-банке наименование и корсчёт обычно подставляются автоматически по БИК.

Если плательщик и получатель обслуживаются в одном банке, корсчёт для перевода не нужен.

Что такое личный счёт и можно ли использовать его для бизнеса

Личным обычно называют текущий счёт физлица — его открывают, например, для получения зарплаты и оплаты личных расходов.

Иногда предприниматели хотят использовать его также для расчётов с клиентами и контрагентами, чтобы не открывать отдельный для бизнеса. Но такой счёт не предназначен для предпринимательской деятельности (п. 2.1 Инструкции Банка России №204-И).