Не во всех банках овернайт выделен как отдельная услуга. В некоторых такой продукт есть, но называется иначе, например ночной депозит или депозит на один день. В статье разберём, кому подходит овернайт, сколько можно заработать, какие есть условия и как его оформить.

Материал нам помогла подготовить Елизавета Воронина, лидер направления «Депозиты и овернайты» в Точка Банке.

Коротко Доход по овернайту зависит от суммы размещения и ставки банка. Перед выходными и праздниками деньги можно разместить на весь нерабочий период, поэтому доход за это время обычно будет выше, чем за одну ночь.

Овернайт — это лёгкий способ получать дополнительный доход со свободных денег бизнеса, которые временно не нужны в работе. Вечером их размещают на депозите, а утром следующего рабочего дня банк возвращает сумму на расчётный счёт с процентами.

Кому подходит овернайт

Овернайт подходит ИП и компаниям, если:

К вечеру на счёте регулярно остаются свободные остатки.

Бизнесу важно сохранять ликвидность, поэтому долгосрочные депозиты не подходят.

Возможны непредсказуемые расходы или срочные закупки, поэтому в будни нужен постоянный доступ к деньгам.

На депозите ночью деньги будут недоступны для операций. Поэтому на овернайт лучше переводить не весь остаток, а только ту сумму, которая точно не понадобится до следующего дня. Остальные деньги можно оставить на расчётном счёте или в фондах.

Какой процент начисляют по овернайту

Процентную ставку по овернайту банк устанавливает сам. На неё влияют ключевая ставка ЦБ, межбанковская ставка, сумма размещения и условия конкретного банка.

В 2026 году ЦБ проведёт восемь заседаний по пересмотру ключевой ставки. По итогам заседания ключевую ставку могут оставить без изменений, повысить или снизить. Обычно изменение составляет до одного процентного пункта, но иногда и больше. Перед каждым заседанием аналитики делают прогнозы, а банки готовятся к разным вариантам изменения.

Тем не менее банки не обязаны ждать решения заседания Совета директоров Банка России и могут изменять ставку ежедневно. Например, в 2026 году у ЦБ есть тренд на снижение, поэтому банковские ставки могут плавно снижаться и корректироваться несколько раз в неделю, чтобы избежать резкого падения сразу после изменения ключа.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ В банках с динамическими ставками, разместив одну и ту же сумму сегодня и завтра, бизнес может получить разные проценты. Разница в ставке при плавных изменениях может составлять сотые или десятые процента, но влиять на суммарный доход. Регулярное колебание ставки не всегда удобно для прогнозирования дохода на овернайтах.



Для тех, кому важна точность, удобнее банки с менее динамичными ставками — там можно заранее рассчитать доход на месяц или полтора, то есть до следующего заседания ЦБ, а овернайт‑калькулятор поможет спрогнозировать доход.



В разных банках ставки по овернайту могут быть чуть выше или чуть ниже. При этом ставки, близкие к ключевой ставке ЦБ, встречаются редко. Чаще всего их предлагают как акцию или специальное условие для новых клиентов на несколько месяцев, а потом снижают.

Поэтому, если вы видите сравнительно высокую ставку на овернайт, важно заранее проверить срок её действия и условия, на которых она доступна.

Рассмотрим, что ещё может влиять на ставку:

Открывает овернайт ИП или компания — условия могут отличаться.

Сумма размещения — чем больше сумма, тем выше может быть ставка. Если у бизнеса несколько компаний, свободные деньги иногда выгоднее собрать на одном счёте и разместить под более высокий процент.

Способ размещения — вручную или автоматически. По автоовернайту ставка может быть немного ниже, но не придётся каждый раз переводить деньги на депозит вручную и снизится риск, что средства не разместят в конце дня из-за ошибки или пропуска.

Ставка по овернайту зависит от того, с какими депозитами её сравнивать. Обычно она ниже, чем по коротким срочным депозитам на 7–30 дней, но может быть выше, чем по более длинным размещениям, — например на 90 или 180 дней. Это связано с тем, что на длинном сроке банку сложнее заранее учесть риск снижения ключевой ставки. Елизавета Воронина Лидер направления «Депозиты и овернайты» в Точка Банке

Как работает овернайт в праздники и выходные дни

Если разместить деньги на овернайт в пятницу, банк вернёт их на следующий рабочий день — в понедельник. То есть фактически деньги пролежат на счёте все нерабочие дни, а не одну ночь.

То же самое работает перед праздниками: возврат процентов с депозита овернайт и самой суммы происходит в первый рабочий день после праздников.

В некоторых банках проценты за выходные и праздники считают не как несколько отдельных ночей, а сразу по ставке за весь срок размещения. Например, если деньги лежат с пятницы до понедельника, банк может применить ставку как для трёхдневного депозита.

Например, при размещении 50 млн ₽ на овернайт депозит на выходные:

За одну ночь под 10,2% — примерно 13 973 ₽.

За три ночи по той же ставке — около 41 919 ₽.

При пересчёте как трёхдневного депозита под 10,4% — примерно 42 740 ₽.

Овернайт в Точка Банк так и работает. Пересчёт происходит, так как ставка на длительные депозиты выше, чем ставка на овернайт. И вместо того чтобы складывать процент за три дня по отдельности, мы считаем срок по овернайту целиком за весь период выходных. Елизавета Воронина Лидер направления «Депозиты и овернайты» в Точка Банке

Сколько можно заработать на овернайтах

Посчитать потенциальный доход вы можете по формуле:

Доход за день = Сумма размещения × Ставка овернайта ÷ 365 (количество дней в году).

Таким образом получаем доход в годовых, который бизнес может получить за один день.

Пример расчёта дохода от депозита овернайт для крупного бизнеса

Для крупного бизнеса овернайт депозиты — это весомый источник дополнительного дохода.

Если разместить 150 млн ₽ под 10% годовых, доход составит:

За день — примерно 41 096 ₽.

За месяц (30 дней) — около 1 232 877 ₽.

За год (365 дней) — примерно 15 млн ₽.

Пример расчёта дохода от депозита овернайт для среднего бизнеса

Для среднего бизнеса овернайт тоже может быть полезным, особенно если на счёте регулярно остаются свободные деньги до следующего рабочего дня.

Если разместить 10 млн ₽ под 10% годовых, доход составит:

За день — примерно 2 740 ₽.

За месяц (30 дней) — около 82 192 ₽.

За год (365 дней) — примерно 1 млн ₽.

Такая сумма уже может покрыть часть регулярных расходов или стать дополнительным финансовым резервом.

Пример расчёта дохода от депозита овернайт для малого бизнеса

Для малого бизнеса доход за одну ночь будет скромнее, но при регулярном размещении он тоже накапливается.

Если разместить 100 000 ₽ под 10% годовых, доход составит:

За день — примерно 27 ₽.

За месяц (30 дней) — около 822 ₽.

За год (365 дней) — примерно 10 000 ₽.

В таком случае на овернайт удобнее смотреть не по доходу за день, а по сумме за месяц или год.

Какие суммы выгодно размещать на овернайт

Если у малого бизнеса небольшие свободные остатки, овернайт может быть полезен. Когда деньги регулярно остаются на счёте, даже небольшая сумма за год может принести дополнительный доход.

При этом важно оценить, имеет ли смысл размещение на овернайт с учётом потраченного времени. Если сумма небольшая, стоит заранее проверить условия: банки, предоставляющие овернайт, устанавливают минимальный порог размещения. В одних он начинается от 500 000 ₽, в других — от 1 млн ₽ или выше.

Если свободная сумма крупная, тоже лучше заранее посмотреть условия. У депозита также есть максимальная сумма размещения. Например, в одном банке верхний лимит может быть до 100 млн ₽, в другом — до 400 млн ₽ или до 500 млн ₽. Не все банки указывают такие ограничения публично, поэтому их лучше уточнить заранее.

В Точка Банке сумма размещения на овернайте — от 100 000 ₽ до 1 млрд ₽ на одном счёте. Поэтому инструмент подходит как для малого, так и для крупного бизнеса. Елизавета Воронина Лидер направления «Депозиты и овернайты» в Точка Банке

Условия овернайта

Перед размещением важно проверить основные параметры:

Валюта . Овернайт можно оформить в рублях. Возможность размещения в другой валюте зависит от банка.

Срок размещения . Деньги размещают на одну ночь. Перед выходными и праздниками условия могут отличаться.

Минимальная и максимальная сумма . У каждого банка свои пороги размещения.

Время размещения . Подать заявку нужно до установленного банком времени в конце операционного дня. Если опоздать, деньги не будут размещены в овернайт в этот день.

Возврат денег и процентов . Сумма депозита и начисленные проценты возвращаются на расчётный счёт в начале следующего рабочего дня. Точное время зависит от банка.

Ставка . Лучше заранее уточнить, как банк начисляет проценты за один день и пересчитывает ли проценты на выходные и праздники.

Условия отмены . Стоит проверить, можно ли отменить размещение и на каком этапе.

Доступность услуги. Не во всех банках овернайт доступен для ИП. Иногда возможность подключения зависит и от тарифа.

Как оформить овернайт

Овернайт можно оформить дистанционно или в офисе банка — это зависит от условий конкретного банка. Иногда его открывают только при наличии расчётного счёта в этом же банке, а иногда и без него.

Если банк открывает овернайт через расчётный счёт, процесс обычно выглядит так:

Подключение овернайта. В некоторых банках услугу подключают отдельно, в других — например в Точка Банке — сразу выбирают условия в разделе депозитов. Это может сделать только сотрудник с правом подписи: ИП, руководитель компании или другое уполномоченное лицо. Выбор условий. На этом этапе банк предлагает доступные условия овернайта: срок, валюту, порядок размещения и другие параметры. Выбор счёта и суммы. Нужно выбрать счёт, с которого будут списаны деньги, и указать сумму размещения. Отправка заявки. Это нужно сделать до конца операционного дня — точное время устанавливает банк. Если успеть, деньги уйдут . Это нужно сделать до конца операционного дня — точное время устанавливает банк. Если успеть, деньги уйдут на депозитный счёт . Если нет — размещение в этот день не состоится. Возврат денег и процентов. В начале следующего рабочего дня деньги и начисленные проценты возвращаются на счёт.

После подключения овернайта размещение можно повторять вручную или настроить автоматическое размещение свободных остатков, если такая опция есть у банка.

Какие налоги платят с дохода по овернайту

Порядок налогообложения зависит от формы бизнеса — ИП или компания.

Для компаний — проценты по овернайту считаются внереализационным доходом. Банк налог не удерживает: проценты поступают на расчётный счёт полностью. Компания сама включает этот доход в налоговую базу и платит налог по ставке своего режима — например 25% на ОСНО либо 6 или 15% на УСН.

Для ИП — с 2026 года проценты по вкладам и остаткам на счетах в банках облагаются НДФЛ по ставке 13 или 15%. При этом действует необлагаемый лимит: 1 млн ₽ × максимальная ключевая ставка ЦБ за год. Если доход по процентам не превышает этот порог, НДФЛ платить не нужно.

До 2026 года ИП на УСН, ЕСХН или АУСН могли учитывать проценты по вкладам как доход от бизнеса и платить налог по ставке спецрежима. С 2026 года действует единый порядок: проценты по вкладам облагаются НДФЛ.

Преимущества и недостатки депозитов овернайт