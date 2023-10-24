Как платить самозанятым с расчётного счёта ИП и ООО

Коротко Главные документы — договор и чек от самозанятого. Акт и счёт не всегда обязательны, но помогают подтвердить сделку. В назначении платежа пишут конкретную услугу и номер договора, а не «зарплата», «премия» или «оклад». Самозанятый не должен работать как штатный сотрудник: по графику, с фиксированной оплатой и подчинением правилам компании. С бывшими сотрудниками можно работать только через два года после увольнения.

ИП и ООО могут платить самозанятым разными способами: с расчётного счёта на карту, по реквизитам, через СБП или наличными. Перед оплатой нужно проверить статус исполнителя на сайте ФНС — если он потерял НПД, заказчику придётся удерживать НДФЛ и начислять взносы.

Кто такие самозанятые

Самозанятый — плательщик налога на профессиональный доход (НПД). Такой статус могут получить физические лица и индивидуальные предприниматели, которые лично производят товары или оказывают услуги. Например, копирайтеры, фотографы, парикмахеры, няни, мастера хендмейда.

Зарегистрироваться можно через приложение «Мой налог» или портал «Госуслуги». Помимо граждан России, статус также доступен гражданам Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Украины.

Требования к самозанятому

Чтобы применять этот налоговый режим, нужно соответствовать сразу нескольким требованиям:

Зарабатывать на самостоятельной деятельности или использовании своего имущества. Не иметь работодателя в рамках этой деятельности. Не нанимать сотрудников по трудовым договорам. Работать только в разрешённых сферах Получать доход не более 2,4 млн ₽ в год. Не совмещать НПД с другими системами налогообложения.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ИП без сотрудников тоже может перейти на НПД , если ведёт разрешённые виды деятельности. В этом случае не придётся платить фиксированные страховые взносы.

Кому нельзя применять НПД

Закон №422-ФЗ устанавливает ограничения. НПД не могут применять те, кто:

Перепродаёт чужие товары. Торгует подакцизными товарами, кроме сахаросодержащих напитков. Торгует товарами, подлежащими обязательной маркировке. Добывает или реализует полезные ископаемые. Занимается майнингом или продажей криптовалюты. Доставляет чужие товары и принимает за них оплату — кроме случаев, когда применяет кассу (ККТ), зарегистрированную продавцом товаров. Работает по агентским, комиссионным договорам или договорам поручения.

Последний пункт означает, что самозанятый не может проводить сделки в интересах другого лица. Например, работать риелтором от агентства недвижимости нельзя, а оказывать риелторские услуги самостоятельно и заключать договоры напрямую с клиентами можно.

Вот ещё примеры разрешённой деятельности:

Удалённая работа в интернете.

Косметические услуги на дому — маникюр, педикюр, коррекция бровей.

Сдача квартир в аренду.

Фото- и видеосъёмка.

Проведение мероприятий и праздников.

Ремонтные работы.

При этом самозанятость можно совмещать с официальной работой по найму. Например, учитель может подрабатывать репетитором и платить НПД с этого дохода.

Налоги и лимит дохода

Самозанятые платят налоги самостоятельно. Ставка зависит от заказчика: 4% — при работе с физлицами и 6% — при работе с компаниями и ИП.

ПРИМЕР Фотограф Илья зарегистрировался как самозанятый. За семейные фотосессии он платит 4% от суммы заказа, а за съёмку корпоратива для компании — 6%.

Такие ставки действуют, пока сумма дохода не превышает 2,4 млн ₽ в год. После превышения этой суммы самозанятые обязаны сменить налоговый режим. Если статус ИП уже есть, можно перейти на другой режим сразу. Если нет — сначала зарегистрировать ИП, а затем выбрать подходящую систему налогообложения.

Как проверить статус самозанятого

Перед оплатой самозанятому проверьте его статус на сайте ФНС. Достаточно указать ИНН и дату — сервис подтвердит, что человек применяет НПД и вам не нужно удерживать НДФЛ и начислять страховые взносы.

Платить самозанятым можно с расчётного счёта ИП или ООО, как обычным контрагентам.

Какие документы нужны компании для работы с самозанятыми

Чтобы всё было прозрачно в работе с самозанятыми, важно правильно оформлять документы с ними и отправлять платежи.

Договор

С самозанятыми заключают договор в письменной форме. В договоре прописывают суть сделки, объём работ, стоимость, сроки оплаты и ответственность сторон.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ Без письменного оформления работать можно, только если обе стороны — физлица, а сумма не превышает 10 000 ₽. Компании и ИП в любом случае заключают с самозанятыми письменный договор ( ст. 161 ГК РФ ).

В договоре стоит указать, что исполнитель — плательщик НПД, а заказчик не платит за него НДФЛ и страховые взносы. Также можно прописать обязанность самозанятого сообщить об утрате статуса НПД, например в течение трёх рабочих дней. Это поможет вовремя узнать о смене статуса и переоформить отношения.

А вот указывать часы работы или фиксированную ежемесячную оплату не стоит. Такие формулировки могут стать доказательством подмены трудовых отношений.

Акт

Если самозанятый выполнил работу или оказал услугу, подписывают акт выполненных работ или акт оказанных услуг. Документ не обязателен, но делает сотрудничество прозрачным: подтверждает, что сделка состоялась и у сторон нет претензий.

Также акт — дополнительный аргумент, что отношения с самозанятым гражданско-правовые, а не трудовые. Это плюс при проверке налоговой.

Счёт на оплату

Самозанятый может сформировать счёт в приложении «Мой налог» и отправить его заказчику. Это тоже не обязательно, но упрощает оформление платежа: в счёте уже указаны все реквизиты.

Чек

Самый важный документ — чек самозанятого. После получения оплаты исполнитель формирует его в приложении «Мой налог» и отправляет заказчику в бумажном или электронном виде.

Срок зависит от способа оплаты. При оплате наличными, картой или через СБП самозанятый формирует чек сразу в момент расчёта. При переводе по реквизитам — не позднее 9-го числа месяца, следующего за месяцем расчёта (ч. 3 ст. 14 ФЗ-422).

Чек нужен для бухгалтерии и налоговой. Он подтверждает, что выплата прошла именно самозанятому, а заказчику не нужно удерживать НДФЛ и начислять страховые взносы.

Можно ли учесть выплату в расходах — зависит от системы налогообложения.

Система налогообложения Можно ли учесть расход Какие документы нужны ОСНО Да, если расход экономически обоснован Чек, договор и акт УСН или АУСН «Доходы минус расходы» Да, если расход связан с деятельностью Чек, договор и акт УСН или АУСН «Доходы» Нет, расход не уменьшает налог Чек, чтобы подтвердить выплату самозанятому

Чек и договор обязательны, акт желателен. Лучше хранить все три документа вместе — так проще подтвердить, за что заплатили самозанятому, если налоговая задаст вопросы.

Как перевести оплату

С расчётного счёта самозанятому можно перевести деньги по реквизитам, на карту или через СБП. Также можно заплатить наличными.

Способ оплаты зависит от статуса исполнителя:

Самозанятому физлицу переводите деньги на личный счёт — на карту, привязанную к этому счёту. Расчётный счёт для бизнеса ему недоступен. Самозанятому со статусом ИП можно платить на расчётный счёт, если он есть.

Заранее уточните у исполнителя, как ему удобнее получать оплату, и попросите реквизиты.

Бизнес обычно платит контрагентам с расчётного счёта. Если у вас его ещё нет, сначала стоит выбрать тариф под свои задачи: платежи контрагентам, переводы физлицам, снятие и внесение наличных. Калькулятор Точка Банка поможет сравнить варианты и подобрать подходящий.

Подберём подходящий тариф Какой у вас бизнес? ИП ООО Какой у вас годовой оборот? 0 ₽ 100 000 000 ₽ Торгуете на маркетплейсах? Да Нет Сколько вы переводите физлицам в месяц? 0 ₽ 10 000 000 ₽ Сколько наличных вы снимаете в месяц? 0 ₽ 400 000 ₽ Вашему ИП меньше 90 дней? Да Нет Развернуть

Если переходите в Точка Банк из другого банка, специалисты подготовят шаблон письма о смене реквизитов. Его можно будет отправить контрагентам онлайн или по почте.

Как заполнить платёжное поручение самозанятому

Платёжку заполняют как обычный перевод физлицу или ИП. Главное — правильно указать получателя, реквизиты и назначение платежа.

Поле Что указать Пример Получатель ФИО самозанятого Иванов Иван Иванович ИНН получателя ИНН самозанятого — 12 цифр 123456789012 Счёт получателя Номер банковского счёта — 20 цифр 40817810099910004312 БИК БИК банка получателя 044525225 Назначение платежа Услугу или работу, номер договора и пометку «Без НДС» Оплата услуг по разработке логотипа по договору №12 от 15.01.2026. Без НДС

В назначении платежа не стоит писать «зарплата», «оклад», «премия», «ежемесячное вознаграждение». Такие формулировки могут указывать на трудовые отношения и вызвать вопросы у налоговой.

Лучше писать конкретно: какая услуга оказана, по какому договору и без НДС. Например — «Оплата услуг по настройке рекламы по договору №5 от 10.03.2026. Без НДС».

Кто считает налоги при работе с самозанятым

Налоги самозанятого рассчитываются автоматически через приложение «Мой налог». Самозанятому не нужно разбираться в формулах или вести сложную бухгалтерию — достаточно просто внести полученный доход в приложение, и система сама определит сумму налога к уплате.

Налоговая присылает уведомление с суммой к уплате до 12-го числа следующего месяца. Уплатить налог нужно до 28-го числа.

Чего стоит избегать при работе с самозанятыми

Налоговая следит за тем, как компании работают с самозанятыми. Вот чего делать не стоит:

Подменять трудовые отношения. Нельзя оформлять сотрудника как самозанятого, если он выполняет обязанности штатного работника. Если это выяснится, придётся заплатить штрафы, перечислить в бюджет неуплаченные налоги и взносы, а также разбираться с трудовой инспекцией. Платить одинаковые суммы по графику. Налоговая отслеживает периодичность и размер выплат. Регулярные переводы одному самозанятому — например дважды в месяц на одну сумму — могут признать признаком трудовых отношений. Работать с бывшими сотрудниками. Нельзя оформлять как самозанятого человека, который уволился из компании . Нельзя оформлять как самозанятого человека, который уволился из компании менее двух лет назад . Срок считается с даты увольнения, указанной в приказе.

Комментарий юриста Самозанятость создана для проектной работы и конкретных результатов, а не для постоянных сотрудников. Если человек каждый день приходит в офис, подчиняется вашим правилам и получает фиксированную оплату — это трудовой договор по закону.

ФНС переквалифицирует такие отношения, а вы заплатите всё, что «сэкономили», плюс штрафы. Поэтому лучше сразу оформлять постоянных работников по трудовому договору, а самозанятость оставить для разовых задач и проектов.

Дмитрий Воронин Юрист Точка Банка

Какие штрафы за подмену трудовых отношений

Если налоговая или трудовая инспекция признает отношения трудовыми, бизнесу грозят административные штрафы по части 4 статьи 5.27 КоАП РФ:

ИП — от 5 000 до 10 000 ₽.

Должностные лица — от 10 000 до 20 000 ₽.

Организации — от 50 000 до 100 000 ₽.

Дополнительно налоговая доначислит НДФЛ, страховые взносы и пени.

При повторном нарушении штрафы выше (ч. 5 ст. 5.27 КоАП РФ): для ИП — от 30 000 до 40 000 ₽, для организаций — от 100 000 до 200 000 ₽, для должностных лиц — дисквалификация на срок от года до трёх лет.

Если заказчик должен был удержать НДФЛ, но не сделал этого, налоговая может отдельно начислить штраф — 20% от суммы, которую нужно было удержать или перечислить (ст. 123 НК РФ).

Что делать, если самозанятый потерял статус

Самозанятый может сняться с НПД сам или потерять статус автоматически — например, если доход с начала года превысит 2,4 млн ₽.

После утраты статуса не переводите новые платежи как самозанятому. Сначала уточните, как теперь оформлен исполнитель:

Если он зарегистрировался как ИП или перешёл на другой режим как ИП — оформите новый договор или допсоглашение к действующему.

Если он остался физлицом без статуса ИП — удерживайте НДФЛ и начисляйте страховые взносы.