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Расчётные счета
Расчётные счета

Расшифровка расчётного счёта в банке

Расчётный счёт можно расшифровать по его номеру. Разберём вместе со специалистом по открытию расчётных счетов Анастасией Ситниковой, что означают разные группы цифр, какую информацию они содержат и где найти свои реквизиты.

29.07.2026
3689
3689

Счёт для бизнеса в Точка Банк

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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Счёт для бизнеса в Точка Банк

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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Авторы

Коротко
Номер расчётного счёта состоит из 20 цифр. По ним можно определить его тип, валюту и проверить правильность реквизитов.
Расчётные счета открывают организациям и ИП для ведения бизнеса, а физическим лицам — текущие счета для личных операций. Перед переводом денег стоит проверить реквизиты: ошибка даже в одной цифре может привести к тому, что платёж не пройдёт.

Что такое расчётный счёт в банке

Это банковский счёт, с которым компании и ИП принимают оплату от клиентов, рассчитываются с поставщиками, выплачивают зарплату и платят налоги.

Текущий счёт физического лица предназначен для личных расходов, а не для бизнеса. Если регулярно принимать на него оплату от клиентов, банк может запросить пояснения по операциям.

Поэтому предпринимателю удобнее использовать отдельный расчётный счёт. Так доходы и расходы бизнеса не смешиваются с личными тратами.

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Что можно узнать при расшифровке счёта

По первым цифрам можно определить валюту и тип владельца: организацию, предпринимателя или физическое лицо.

Это помогает проверить реквизиты перед переводом. Например, поставщик выставил счёт от имени ООО, а первые цифры — 40817. Такой код используют для текущих счетов физических лиц, поэтому деньги поступят не компании, а человеку. Это не обязательно означает обман, но лучше заранее уточнить, кому и за что переводится оплата.

Структура расчётного счёта

Принцип нумерации одинаков во всех российских банках. В реквизитах 20 цифр, например: 40702 810 5 0001 2345678.

Каждая группа отвечает за определённую информацию.

РазрядыЧто означают
1–3Группа счёта: 407 — негосударственные организации, 408 — ИП и физические лица, 405 и 406 — организации, находящиеся в государственной собственности
4–5Уточняют тип владельца внутри группы. Например, для кодов 405–407: 01 — финансовая организация, 02 — коммерческая, 03 — некоммерческая. Для кода 408: 02 — ИП, 17 — физическое лицо
6–8Код валюты: 840 — доллар США, 978 — евро, 156 — китайский юань, 784 — дирхам ОАЭ, 398 — казахстанский тенге. Рубль здесь исключение: по классификатору ему соответствует код 643, но в номерах счетов используется признак рубля 810
9Защитный ключ. Рассчитывается по алгоритму Банка России и помогает автоматически проверить реквизиты
10–13Код подразделения
14–20Порядковый номер — он всегда уникальный

Комментарий эксперта

По этим данным нельзя определить банк или его подразделение — для этого нужен БИК. Также не получится узнать конкретного владельца, остаток денег, дату открытия и историю операций.

Анастасия СитниковаАнастасия Ситникова
Анастасия СитниковаСпециалист по открытию расчётных счетов в Точка Банке

Пример расшифровки расчётного счёта

Разберём счёт коммерческой организации: 40702 810 5 0001 2345678.

  • 40702 — код коммерческой организации: 407 — негосударственная организация, 02 — коммерческая.
  • 810 — российские рубли.
  • 5 — защитный ключ.
  • 0001 — подразделение банка.
  • 2345678 — порядковый номер.

У индивидуального предпринимателя первые цифры будут другими: 40802 810 3 0003 5678901.

  • 40802 — код ИП: 408 — прочие счета, 02 — индивидуальный предприниматель.
  • 810 — российские рубли.
  • 3 — защитный ключ.
  • 0003 — подразделение банка.
  • 5678901 — порядковый номер.

У физического лица используется другая комбинация: 40817 810 6 0002 9744678.

  • 40817 — код физического лица.
  • 810 — российские рубли.
  • 6 — защитный ключ.
  • 0002 — подразделение банка.
  • 9744678 — порядковый номер.

Обратите внимание на четвёртую и пятую цифры. В комбинации 40702 код 02 означает коммерческую организацию, а в 40802 — индивидуального предпринимателя. Значение этих цифр всегда зависит от первых трёх.

Все эти цифры банк присваивает счёту сам — предпринимателю остаётся выбрать банк и тариф.

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Расшифровка других банковских счетов

Расчётный счёт легко перепутать с корреспондентским: оба состоят из 20 цифр и стоят рядом в реквизитах. Корреспондентский начинается с 301. У коммерческих организаций расчётный обычно начинается с 407, у ИП — с 40802.

Чем расчётный счёт отличается от корреспондентского

По первым цифрам можно различать и другие виды счетов. Депозитный открывают по договору банковского вклада: 421 используют для депозитов организаций и предпринимателей, 423 — для депозитов физических лиц.

Что такое депозиты для бизнеса: виды и система налогообложения

Как узнать номер расчётного счёта

Узнать реквизиты можно несколькими способами:

  1. В договоре. При открытии счёта банк выдаёт договор обслуживания, в котором указаны все реквизиты.
  2. В интернет-банке или мобильном приложении. Откройте раздел «Реквизиты» — там указаны все данные для перевода, включая БИК и корреспондентский счёт.
  3. В документах. Номер обычно указывают в счетах на оплату, платёжных поручениях и договорах.

Даже если известен номер счёта, этого недостаточно для перевода. Попросите контрагента прислать полные реквизиты, включая БИК.

Вопросы по теме

Сколько цифр в номере расчётного счёта?

Он всегда состоит из 20 цифр. Такой же формат используется и для других банковских счетов в России.

Что означают цифры в номере расчётного счёта?

Номер делится на шесть частей. Первые пять цифр показывают тип владельца, следующие три — валюту, девятая служит для проверки, а последние одиннадцать обозначают подразделение банка и порядковый номер.

Можно ли по номеру расчётного счёта определить банк?

Нет. Для его идентификации используется БИК — банковский идентификационный код, который указывается в реквизитах отдельно.

Можно ли по номеру счёта узнать валюту?

Да. За это отвечают цифры 6–8. Для счетов в иностранной валюте используются коды по Общероссийскому классификатору валют, например 840 — доллар США, 978 — евро, 156 — китайский юань. Для рублёвых используется признак рубля 810.

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Расшифровка расчётного счёта: сколько цифр и что они значат — Точка Банк