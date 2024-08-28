Расшифровка расчётного счёта в банке

Что такое расчётный счёт в банке
Это банковский счёт, с которым компании и ИП принимают оплату от клиентов, рассчитываются с поставщиками, выплачивают зарплату и платят налоги.
Текущий счёт физического лица предназначен для личных расходов, а не для бизнеса. Если регулярно принимать на него оплату от клиентов, банк может запросить пояснения по операциям.
Поэтому предпринимателю удобнее использовать отдельный расчётный счёт. Так доходы и расходы бизнеса не смешиваются с личными тратами.
Что можно узнать при расшифровке счёта
По первым цифрам можно определить валюту и тип владельца: организацию, предпринимателя или физическое лицо.
Это помогает проверить реквизиты перед переводом. Например, поставщик выставил счёт от имени ООО, а первые цифры — 40817. Такой код используют для текущих счетов физических лиц, поэтому деньги поступят не компании, а человеку. Это не обязательно означает обман, но лучше заранее уточнить, кому и за что переводится оплата.
Структура расчётного счёта
Принцип нумерации одинаков во всех российских банках. В реквизитах 20 цифр, например: 40702 810 5 0001 2345678.
Каждая группа отвечает за определённую информацию.
|Разряды
|Что означают
|1–3
|Группа счёта: 407 — негосударственные организации, 408 — ИП и физические лица, 405 и 406 — организации, находящиеся в государственной собственности
|4–5
|Уточняют тип владельца внутри группы. Например, для кодов 405–407: 01 — финансовая организация, 02 — коммерческая, 03 — некоммерческая. Для кода 408: 02 — ИП, 17 — физическое лицо
|6–8
|Код валюты: 840 — доллар США, 978 — евро, 156 — китайский юань, 784 — дирхам ОАЭ, 398 — казахстанский тенге. Рубль здесь исключение: по классификатору ему соответствует код 643, но в номерах счетов используется признак рубля 810
|9
|Защитный ключ. Рассчитывается по алгоритму Банка России и помогает автоматически проверить реквизиты
|10–13
|Код подразделения
|14–20
|Порядковый номер — он всегда уникальный
Пример расшифровки расчётного счёта
Разберём счёт коммерческой организации: 40702 810 5 0001 2345678.
- 40702 — код коммерческой организации: 407 — негосударственная организация, 02 — коммерческая.
- 810 — российские рубли.
- 5 — защитный ключ.
- 0001 — подразделение банка.
- 2345678 — порядковый номер.
У индивидуального предпринимателя первые цифры будут другими: 40802 810 3 0003 5678901.
- 40802 — код ИП: 408 — прочие счета, 02 — индивидуальный предприниматель.
- 810 — российские рубли.
- 3 — защитный ключ.
- 0003 — подразделение банка.
- 5678901 — порядковый номер.
У физического лица используется другая комбинация: 40817 810 6 0002 9744678.
- 40817 — код физического лица.
- 810 — российские рубли.
- 6 — защитный ключ.
- 0002 — подразделение банка.
- 9744678 — порядковый номер.
Обратите внимание на четвёртую и пятую цифры. В комбинации 40702 код 02 означает коммерческую организацию, а в 40802 — индивидуального предпринимателя. Значение этих цифр всегда зависит от первых трёх.
Все эти цифры банк присваивает счёту сам — предпринимателю остаётся выбрать банк и тариф.
Подберём подходящий тариф
Какой у вас бизнес?
Торгуете на маркетплейсах?
Вашему ИП меньше 90 дней?
Расшифровка других банковских счетов
Расчётный счёт легко перепутать с корреспондентским: оба состоят из 20 цифр и стоят рядом в реквизитах. Корреспондентский начинается с 301. У коммерческих организаций расчётный обычно начинается с 407, у ИП — с 40802.
По первым цифрам можно различать и другие виды счетов. Депозитный открывают по договору банковского вклада: 421 используют для депозитов организаций и предпринимателей, 423 — для депозитов физических лиц.
Как узнать номер расчётного счёта
Узнать реквизиты можно несколькими способами:
- В договоре. При открытии счёта банк выдаёт договор обслуживания, в котором указаны все реквизиты.
- В интернет-банке или мобильном приложении. Откройте раздел «Реквизиты» — там указаны все данные для перевода, включая БИК и корреспондентский счёт.
- В документах. Номер обычно указывают в счетах на оплату, платёжных поручениях и договорах.
Даже если известен номер счёта, этого недостаточно для перевода. Попросите контрагента прислать полные реквизиты, включая БИК.