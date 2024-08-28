Расшифровка расчётного счёта в банке

Коротко

Расчётные счета открывают организациям и ИП для ведения бизнеса, а физическим лицам — текущие счета для личных операций. Перед переводом денег стоит проверить реквизиты: ошибка даже в одной цифре может привести к тому, что платёж не пройдёт.



Номер расчётного счёта состоит из 20 цифр. По ним можно определить его тип, валюту и проверить правильность реквизитов.