Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Регистрация бизнеса
  4. Как найти стартовый капитал
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса
Новый бизнес
Новый бизнес

Как найти стартовый капитал

Найти стартовый капитал можно разными способами: накопить деньги самостоятельно, занять у близких, взять кредит, получить господдержку, привлечь деньги через специальные платформы, найти партнёра или инвестора.

17.04.2026
6179
6179

Откройте бизнес с Точка Банк

Поможем выбрать СНО и коды ОКВЭД. Подготовим документы онлайн за вас. А после — откроем счёт за 0 ₽.
Подробнее

Регистрация бизнеса бесплатно

Регистрация бизнеса бесплатно

Откройте бизнес с Точка Банк

Поможем выбрать СНО и коды ОКВЭД. Подготовим документы онлайн за вас. А после — откроем счёт за 0 ₽.
Подробнее

Регистрация бизнеса бесплатно

Регистрация бизнеса бесплатно

Авторы

Перед запуском бизнеса важно заранее понять, сколько денег понадобится на старте и откуда их взять. Если ошибиться в расчётах или выбрать неподходящий источник, можно столкнуться с долгами, нехваткой оборотных средств или лишней нагрузкой на бизнес в первые месяцы работы.

Коротко
Прежде чем искать деньги на запуск, посчитайте точную сумму на финансовой модели — с запасом на 2–3 месяца без стабильной прибыли. Это поможет сразу отсеять варианты, которые не подходят по сумме или условиям.
Дальше — выбор источника. Кредит даёт скорость, но платежи идут по графику независимо от выручки. Господдержка может покрыть часть расходов безвозмездно, зато требует отчётности. Партнёр разделит риски и вложения, но придётся делить и управление. Инвестор может предоставить крупную сумму — в обмен на долю в бизнесе.

Что такое стартовый капитал

Стартовый капитал — это деньги, которые нужны, чтобы запустить бизнес и продержаться, пока он не начнёт приносить стабильную прибыль. Обычно речь о первых 2–6 месяцах, когда клиентов мало, а расходы уже идут.

Обычно в стартовый капитал включают:

  • Аренду помещения или торговой точки.
  • Оборудование, мебель, инструменты.
  • Первые закупки товара или материалов.
  • Рекламу и продвижение на старте.
  • Запуск сайта или оформление точки продаж.
  • Регистрацию бизнеса и оформление разрешительных документов.
  • Зарплаты сотрудников, если будете нанимать людей.
  • Налоги и взносы — даже если платить их нужно не сразу, лучше заложить заранее эти суммы.
  • Запас на 2–3 месяца работы.

Чтобы не ошибиться в расчётах, стоит составить финансовую модель: она покажет, сколько денег нужно на старте, когда бизнес выйдет в точку безубыточности и какой запас держать на непредвиденные расходы. Составить такую таблицу можно в Excel или Google-таблицах.

Если вы раньше никогда не разрабатывали финмодель, начните с бесплатного курса от Предприниматель.ру. Он подойдёт новичкам без опыта в финансах — разберётесь в основах и получите готовый шаблон финмодели, который можно сразу использовать.

Как сэкономить на старте бизнеса

Сэкономить на старте можно уже на первом шаге — регистрации бизнеса. В Точка Банке её можно оформить бесплатно и получить помощь экспертов. Подскажем, как выбрать оптимальный налоговый режим, чтобы не переплачивать налоги, подготовим все нужные документы и поможем подать их онлайн в ФНС.

Планируете открыть бизнес в 2026 году?
Бесплатно проконсультируем: поможем подобрать СНО и коды ОКВЭД. Подготовим документы быстро и без ошибок. Регистрация бизнеса за 3–5 дней.

На чём ещё можно сэкономить: 

  1. Аренда — проверьте, нужна ли она вообще на старте. Например, можно работать из дома, коворкинга или арендовать меньшую площадь.
  2. Оборудование — б/у техника и инструменты часто ничем не хуже новых, а стоят в разы дешевле. Ещё вариант — аренда или лизинг: меньше вложений на старте, деньги остаются в обороте.
  3. Сайт — конструкторы позволяют запустить сайт без разработчика. Так, ИИ-конструктор от Точка Банк поможет создать уникальный одностраничный сайт, который можно использовать для рекламы и сбора заявок.
  4. Реклама — в первые месяцы можно обойтись бесплатными каналами: это соцсети, сарафанное радио, профильные сообщества.
  5. Сотрудники — штат лучше набирать постепенно. На разовые работы можно брать подрядчиков по договорам ГПХ.

Накопить стартовый капитал

Составьте бизнес-план и посчитайте стартовые расходы на финмодели — так появится конкретная сумма, к которой нужно стремиться. Если не знаете, с чего начать, воспользуйтесь бесплатным генератором бизнес-планов от Точка Банк

Что такое бизнес-план и как его составить

Затем реалистично оцените, сколько получится откладывать каждый месяц с учётом обязательных и непредвиденных трат. Удобно завести отдельный счёт для накоплений и переводить деньги сразу после зарплаты — тогда меньше соблазна их потратить.

Плюсы: снижает финансовую нагрузку на бизнес на старте, не нужно брать кредиты и платить проценты.

Минусы: на накопление может уйти много времени, придётся ограничивать личные траты.

ПРИМЕР
Анна хочет открыть массажный кабинет. По бизнес‑плану ей нужно 1,5 млн ₽. При зарплате 130 000 ₽ она откладывает 50 000 ₽ в месяц — примерно за два года наберётся нужная сумма.

Взять кредит в банке

Новому бизнесу часто сложно получить кредит в банке, пока он ещё не начал работать. Особенно если речь идёт не о покупке франшизы или готового бизнеса.

Банки обычно охотнее выдают кредиты ИП и ООО, которые работают хотя бы 6–12 месяцев. При рассмотрении заявки они смотрят на кредитную историю, обороты по счёту и наличие задолженностей.

Кредиты для юрлиц и ИП
До 30 000 000 ₽ для вашего бизнеса. Оставьте заявку и получите решение через 5 минут.

Чтобы получить кредит, обычно нужно:

  2. Предоставить необходимые документы — их перечень зависит от банка.
  3. Дождаться решения — если заявку одобрят, банк сообщит сумму, срок и другие условия кредита.

​​Большинство банков также попросят открыть расчётный счёт — на него и придут деньги после согласования условий.

Как получить кредит на открытие бизнеса

Стоит ли брать кредит на бизнес: расчёты и советы

Плюсы: деньги можно получить сравнительно быстро, можно сразу вложить их в запуск, платежи идут по понятному графику.

Минусы: новому бизнесу кредит одобряют не всегда, долг нужно возвращать, даже если запуск пойдёт не по плану, есть переплата по процентам и риск пеней при просрочке.

ПРИМЕР
ИП Борис уже управлял бургерной и решил открыть вторую точку. На запуск ему понадобилось 3 млн ₽ — он взял кредит и вложил деньги в ремонт, оборудование и рекламу. Новая точка вышла на стабильные продажи, и Борис погасил кредит за счёт её выручки.

Занять деньги у близких

Один из самых быстрых способов: не нужно собирать документы и ждать решения банка. Условия тоже часто выгоднее — близкие могут одолжить без процентов или с гибким сроком возврата.

Даже если договорились на словах, лучше оформить договор займа — с суммой, сроком и условиями возврата. А передачу денег подтвердить распиской. Это поможет избежать недопонимания и защитит обе стороны. Кроме того, письменная форма обязательна, если сумма займа больше 10 000 ₽ (ст. 808 ГК РФ). 

Плюс: проще договориться и получить деньги на более выгодных условиях.

Минус: если что-то пойдёт не так с возвратом — есть риск испортить отношения.

ПРИМЕР
Марине не хватало 400 000 ₽ на открытие цветочного магазина. Сестра с мужем одолжили ей эту сумму без процентов на год. Чтобы не было недопонимания, сразу оформили договор займа и расписку.

Получить помощь от государства

Начинающие предприниматели могут получить помощь от государства. Варианты поддержки зависят от региона, сферы бизнеса и условий конкретной программы.

  • Федеральные и региональные программы поддержки. Изучите меры поддержки, которые действуют в вашем регионе. Например, Фонд содействия инновациям поддерживает проекты в научно-технической сфере, а Фонд развития промышленности выдаёт льготные займы на модернизацию, покупку оборудования и технологические проекты.
  • Субсидии. Есть разные виды субсидий для ИП и компаний. В одних случаях можно получить деньги на запуск или развитие бизнеса, в других — частично возместить уже понесённые расходы или недополученные доходы. Актуальные субсидии можно посмотреть на Единой площадке предоставления мер финансовой государственной поддержки.
  • Социальный контракт. Это помощь от государства для людей с низким доходом. По соцконтракту можно получить до 350 000 ₽ на запуск бизнеса. Деньги возвращать не нужно, но тратить их можно только по назначению и с отчётностью. Например, на оборудование, инструменты, мебель и материалы. Подать заявление можно через «Госуслуги», МФЦ или органы соцзащиты.
  • Гранты. Подобрать подходящие меры поддержки, получить консультацию и помощь с документами можно через центры и портал «Мой бизнес». Также полезно проверить платформу МСП.РФ — там собраны льготное финансирование, гарантии и другие меры поддержки для предпринимателей.

Условия и суммы поддержки в разных регионах отличаются, поэтому лучше заранее проверить, какие программы действуют по месту регистрации.

Плюсы: можно получить деньги без кредита, есть программы для запуска и развития бизнеса, в некоторых случаях деньги не нужно возвращать. 

Минусы: поддержка доступна не всем, оформление занимает время, часто нужно подтверждать расходы и отчитываться.

ПРИМЕР
Ольга хотела открыть швейную мастерскую и оформила социальный контракт. После проверки получила 350 000 ₽ на оборудование и материалы, потратила деньги по назначению и сохранила документы. В итоге снизила стартовые расходы и запустила бизнес без кредита.

Привлечь деньги через краудплатформы

Рассмотрим разные виды краудплатформ:

  • Краудфандинг — подходит, если проект можно интересно показать широкой аудитории. Люди переводят деньги, чтобы поддержать идею, а взамен могут получить бонусы: скидку, брендированные подарки или готовый продукт. Примеры таких платформ — Planeta и Boomstarter.
  • Краудлендинг — это формат привлечения денег, который по смыслу ближе к займу, чем к классическим инвестициям. Бизнес получает деньги через платформу и потом возвращает их с процентами. Примеры таких платформ — JetLend и Lender Invest.
  • Краудинвестинг — это привлечение денег от инвесторов, которые рассчитывают получить долю в бизнесе или часть прибыли. Обычно такой способ подходит проектам, у которых уже есть понятная бизнес-модель, финансовые расчёты и потенциал роста. Примеры таких платформ — Rounds и Brainbox.vc.

Если выбираете краудлендинг или краудинвестинг, стоит проверить, входит ли площадка в реестр операторов инвестиционных платформ Банка России. Для таких платформ банки обычно используют специальные решения, например номинальные счета для безопасных расчётов с инвесторами.

Что такое краудлендинг и как на нём заработать

Обычно всё проходит так:

  1. Предприниматель выбирает формат и платформу.
  2. Заполняет заявку, описывает проект и ожидаемый результат.
  3. Указывает сумму, сроки и условия.
  4. Проходит проверку и загружает документы.
  5. После публикации проекта привлекает деньги, а затем выполняет обязательства перед теми, кто вложился.

Чем понятнее и подробнее описан проект, тем выше шанс получить деньги.

Плюсы: есть разные варианты — поддержка, займ или инвестиции, иногда можно собрать деньги довольно быстро.

Минусы: не каждый проект заинтересует людей или инвесторов, после получения денег появляются обязательства перед теми, кто вложился.

ПРИМЕР
Кристина хотела открыть небольшое кафе и рассчитала, что на старт ей нужно 700 000 ₽. Она выбрала краудлендинг: подготовила описание проекта и подала заявку на платформу. 
После проверки ей удалось привлечь деньги на запуск, а дальше их нужно было вернуть на условиях платформы.

Найти соучредителя или партнёра

Партнёр — это не инвестор. Он вкладывает не только деньги, но и время, опыт и связи, а также участвует в управлении. 

Если открываете ООО вместе, доли, права и обязанности прописываются при регистрации компании. Для этого используют два документа: устав — где фиксируют все основные моменты по Федеральному закону №14-ФЗ, и партнёрское соглашение — где прописывают детали совместного ведения бизнеса и пересмотра долей.

Зарегистрировать ООО с партнёром можно через Точка Банк — это бесплатно. Специалисты знают все требования ФНС и подают документы без ошибок: 99,9% регистраций проходят успешно.

Зарегистрируйте ООО онлайн за 0 ₽
Поможем выбрать коды ОКВЭД и СНО. Верно оформим устав и другие документы для ФНС. Вы получите готовое ООО и счёт — всего за 3–5 дней.

Если ищете партнёра, начните с бизнес-клубов, отраслевых чатов и профильных мероприятий. Или попробуйте Точка Нетворк — бизнес-сообщество, где можно найти единомышленников онлайн.

Как найти бизнес-партнёра и договориться о сотрудничестве

Плюсы: можно разделить стартовые вложения, партнёр может закрыть нехватку навыков.

Минусы: нужно делить прибыль и долю в бизнесе, есть риск конфликтов по управлению.

ПРИМЕР
Алексей хотел открыть студию дизайна, но ему не хватало денег и опыта в продажах. Он нашёл партнёра: тот вложил 2 млн ₽ и взял на себя работу с клиентами, а Алексей — команду и контроль качества. 
Они зарегистрировали ООО с долями 50/50 и в партнёрском соглашении прописали роли каждого и условия выхода из бизнеса.

Найти инвестора

Инвестора ищут не под идею, а под работающий бизнес с понятной моделью и точками роста. Если бизнеса ещё нет, привлечь деньги сложнее — исключение бывает, когда у предпринимателя уже есть сильный опыт или успешные проекты.

Искать можно среди знакомых, в бизнес-клубах и профессиональных сообществах. На встрече важно сразу показать финансовые расчёты и перспективы роста. Заранее решите, на какие условия готовы: инвестор почти всегда попросит долю в бизнесе или право влиять на ключевые решения.

Инвестор для бизнеса: где найти и чем спонсор отличается от инвестора

Плюсы: можно привлечь крупную сумму на запуск, инвестор может помочь опытом и связями.

Минусы: придётся делиться прибылью или долей в бизнесе, можно потерять полный контроль над бизнесом.

ПРИМЕР
Дмитрий пять лет управлял кофейнями и решил открыть свою. Подготовил бизнес‑план и финмодель с расчётами окупаемости — инвестор увидел чёткий план и согласился вложить деньги до запуска. Условия — доля в бизнесе и участие в ключевых решениях.

Сравнение способов получения стартового капитала

У каждого способа свои суммы, условия и риски. Чтобы было проще сравнить варианты, собрали их в одной таблице.

СпособПримерная суммаГлавный риск
Накопить самомуЗависит от дохода и срока накопленийНа запуск может уйти много времени
Деньги от близких50 000–2 млн ₽Можно испортить отношения
Кредит в банкеДо 30 млн ₽Платежи нужно вносить, даже если бизнес не вышел в плюс
Помощь от государстваДо 350 000 ₽ по соцконтракту, по другим программам — зависит от условийНужно собирать документы и отчитываться
Специальные платформыОт 100 000 ₽ и вышеМожно не собрать деньги или получить невыгодные условия
Соучредитель или партнёрЗависит от вложений партнёраВозможны конфликты из‑за денег и управления
ИнвесторЗависит от проекта и договорённостейМожно потерять контроль над бизнесом

Вопросы по теме

Сколько нужно стартового капитала для малого бизнеса?

Сумма зависит от ниши, формата и региона. Точную цифру лучше считать через бизнес-план и финансовую модель.

Можно ли открыть бизнес без стартового капитала?

Полностью без вложений открыть бизнес сложно, но можно начать с минимальных расходов. Например, в услугах, консультировании, онлайн-обучении или работе из дома.

Дают ли кредит новому ИП без истории?

Дают, но получить его сложнее. Банки чаще одобряют кредит бизнесу, который уже работает хотя бы 6–12 месяцев.

Как получить деньги от государства на запуск бизнеса?

Можно воспользоваться субсидиями, социальным контрактом, грантами и региональными программами поддержки. Искать такие программы по регионам удобно на мойбизнес.рф.

Что лучше: кредит или инвестор?

Кредит подходит, если вы готовы возвращать деньги по графику и не хотите делиться долей в бизнесе. Инвестор чаще подходит, если бизнес уже работает или у предпринимателя есть сильный опыт в нише и понятный план роста.

Где искать инвестора для малого бизнеса?

Искать инвестора можно среди знакомых, предпринимателей, в бизнес-клубах, профессиональных сообществах и на отраслевых мероприятиях. На встрече важно показать расчёты, перспективы роста и ожидаемые результаты.

Другие статьи по теме

12 АПРЕЛЯ 2026
67 094
Дарья Жуковская
Патентная система налогообложения (ПСН) для ИП
25 МАРТА 2026
110 327
Ольга Клепикова
Упрощённая система налогообложения: что это такое, кто может применять и как перейти

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Регистрация бизнеса бесплатно

Регистрация бизнеса бесплатно

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Как найти стартовый капитал: где взять деньги на открытие бизнеса в 2026 году — Точка Банк