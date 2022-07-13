Как найти стартовый капитал

Перед запуском бизнеса важно заранее понять, сколько денег понадобится на старте и откуда их взять. Если ошибиться в расчётах или выбрать неподходящий источник, можно столкнуться с долгами, нехваткой оборотных средств или лишней нагрузкой на бизнес в первые месяцы работы.
Что такое стартовый капитал
Стартовый капитал — это деньги, которые нужны, чтобы запустить бизнес и продержаться, пока он не начнёт приносить стабильную прибыль. Обычно речь о первых 2–6 месяцах, когда клиентов мало, а расходы уже идут.
Обычно в стартовый капитал включают:
- Аренду помещения или торговой точки.
- Оборудование, мебель, инструменты.
- Первые закупки товара или материалов.
- Рекламу и продвижение на старте.
- Запуск сайта или оформление точки продаж.
- Регистрацию бизнеса и оформление разрешительных документов.
- Зарплаты сотрудников, если будете нанимать людей.
- Налоги и взносы — даже если платить их нужно не сразу, лучше заложить заранее эти суммы.
- Запас на 2–3 месяца работы.
Чтобы не ошибиться в расчётах, стоит составить финансовую модель: она покажет, сколько денег нужно на старте, когда бизнес выйдет в точку безубыточности и какой запас держать на непредвиденные расходы. Составить такую таблицу можно в Excel или Google-таблицах.
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Как сэкономить на старте бизнеса
Сэкономить на старте можно уже на первом шаге — регистрации бизнеса. В Точка Банке её можно оформить бесплатно и получить помощь экспертов. Подскажем, как выбрать оптимальный налоговый режим, чтобы не переплачивать налоги, подготовим все нужные документы и поможем подать их онлайн в ФНС.
На чём ещё можно сэкономить:
- Аренда — проверьте, нужна ли она вообще на старте. Например, можно работать из дома, коворкинга или арендовать меньшую площадь.
- Оборудование — б/у техника и инструменты часто ничем не хуже новых, а стоят в разы дешевле. Ещё вариант — аренда или лизинг: меньше вложений на старте, деньги остаются в обороте.
- Сайт — конструкторы позволяют запустить сайт без разработчика. Так, ИИ-конструктор от Точка Банк поможет создать уникальный одностраничный сайт, который можно использовать для рекламы и сбора заявок.
- Реклама — в первые месяцы можно обойтись бесплатными каналами: это соцсети, сарафанное радио, профильные сообщества.
- Сотрудники — штат лучше набирать постепенно. На разовые работы можно брать подрядчиков по договорам ГПХ.
Накопить стартовый капитал
Составьте бизнес-план и посчитайте стартовые расходы на финмодели — так появится конкретная сумма, к которой нужно стремиться. Если не знаете, с чего начать, воспользуйтесь бесплатным генератором бизнес-планов от Точка Банк.
Затем реалистично оцените, сколько получится откладывать каждый месяц с учётом обязательных и непредвиденных трат. Удобно завести отдельный счёт для накоплений и переводить деньги сразу после зарплаты — тогда меньше соблазна их потратить.
Плюсы: снижает финансовую нагрузку на бизнес на старте, не нужно брать кредиты и платить проценты.
Минусы: на накопление может уйти много времени, придётся ограничивать личные траты.
Взять кредит в банке
Новому бизнесу часто сложно получить кредит в банке, пока он ещё не начал работать. Особенно если речь идёт не о покупке франшизы или готового бизнеса.
Банки обычно охотнее выдают кредиты ИП и ООО, которые работают хотя бы 6–12 месяцев. При рассмотрении заявки они смотрят на кредитную историю, обороты по счёту и наличие задолженностей.
Чтобы получить кредит, обычно нужно:
- Предоставить необходимые документы — их перечень зависит от банка.
- Дождаться решения — если заявку одобрят, банк сообщит сумму, срок и другие условия кредита.
Большинство банков также попросят открыть расчётный счёт — на него и придут деньги после согласования условий.
Плюсы: деньги можно получить сравнительно быстро, можно сразу вложить их в запуск, платежи идут по понятному графику.
Минусы: новому бизнесу кредит одобряют не всегда, долг нужно возвращать, даже если запуск пойдёт не по плану, есть переплата по процентам и риск пеней при просрочке.
Занять деньги у близких
Один из самых быстрых способов: не нужно собирать документы и ждать решения банка. Условия тоже часто выгоднее — близкие могут одолжить без процентов или с гибким сроком возврата.
Даже если договорились на словах, лучше оформить договор займа — с суммой, сроком и условиями возврата. А передачу денег подтвердить распиской. Это поможет избежать недопонимания и защитит обе стороны. Кроме того, письменная форма обязательна, если сумма займа больше 10 000 ₽ (ст. 808 ГК РФ).
Плюс: проще договориться и получить деньги на более выгодных условиях.
Минус: если что-то пойдёт не так с возвратом — есть риск испортить отношения.
Получить помощь от государства
Начинающие предприниматели могут получить помощь от государства. Варианты поддержки зависят от региона, сферы бизнеса и условий конкретной программы.
- Федеральные и региональные программы поддержки. Изучите меры поддержки, которые действуют в вашем регионе. Например, Фонд содействия инновациям поддерживает проекты в научно-технической сфере, а Фонд развития промышленности выдаёт льготные займы на модернизацию, покупку оборудования и технологические проекты.
- Субсидии. Есть разные виды субсидий для ИП и компаний. В одних случаях можно получить деньги на запуск или развитие бизнеса, в других — частично возместить уже понесённые расходы или недополученные доходы. Актуальные субсидии можно посмотреть на Единой площадке предоставления мер финансовой государственной поддержки.
- Социальный контракт. Это помощь от государства для людей с низким доходом. По соцконтракту можно получить до 350 000 ₽ на запуск бизнеса. Деньги возвращать не нужно, но тратить их можно только по назначению и с отчётностью. Например, на оборудование, инструменты, мебель и материалы. Подать заявление можно через «Госуслуги», МФЦ или органы соцзащиты.
- Гранты. Подобрать подходящие меры поддержки, получить консультацию и помощь с документами можно через центры и портал «Мой бизнес». Также полезно проверить платформу МСП.РФ — там собраны льготное финансирование, гарантии и другие меры поддержки для предпринимателей.
Условия и суммы поддержки в разных регионах отличаются, поэтому лучше заранее проверить, какие программы действуют по месту регистрации.
Плюсы: можно получить деньги без кредита, есть программы для запуска и развития бизнеса, в некоторых случаях деньги не нужно возвращать.
Минусы: поддержка доступна не всем, оформление занимает время, часто нужно подтверждать расходы и отчитываться.
Привлечь деньги через краудплатформы
Рассмотрим разные виды краудплатформ:
- Краудфандинг — подходит, если проект можно интересно показать широкой аудитории. Люди переводят деньги, чтобы поддержать идею, а взамен могут получить бонусы: скидку, брендированные подарки или готовый продукт. Примеры таких платформ — Planeta и Boomstarter.
- Краудлендинг — это формат привлечения денег, который по смыслу ближе к займу, чем к классическим инвестициям. Бизнес получает деньги через платформу и потом возвращает их с процентами. Примеры таких платформ — JetLend и Lender Invest.
- Краудинвестинг — это привлечение денег от инвесторов, которые рассчитывают получить долю в бизнесе или часть прибыли. Обычно такой способ подходит проектам, у которых уже есть понятная бизнес-модель, финансовые расчёты и потенциал роста. Примеры таких платформ — Rounds и Brainbox.vc.
Если выбираете краудлендинг или краудинвестинг, стоит проверить, входит ли площадка в реестр операторов инвестиционных платформ Банка России. Для таких платформ банки обычно используют специальные решения, например номинальные счета для безопасных расчётов с инвесторами.
Обычно всё проходит так:
- Предприниматель выбирает формат и платформу.
- Заполняет заявку, описывает проект и ожидаемый результат.
- Указывает сумму, сроки и условия.
- Проходит проверку и загружает документы.
- После публикации проекта привлекает деньги, а затем выполняет обязательства перед теми, кто вложился.
Чем понятнее и подробнее описан проект, тем выше шанс получить деньги.
Плюсы: есть разные варианты — поддержка, займ или инвестиции, иногда можно собрать деньги довольно быстро.
Минусы: не каждый проект заинтересует людей или инвесторов, после получения денег появляются обязательства перед теми, кто вложился.
Найти соучредителя или партнёра
Партнёр — это не инвестор. Он вкладывает не только деньги, но и время, опыт и связи, а также участвует в управлении.
Если открываете ООО вместе, доли, права и обязанности прописываются при регистрации компании. Для этого используют два документа: устав — где фиксируют все основные моменты по Федеральному закону №14-ФЗ, и партнёрское соглашение — где прописывают детали совместного ведения бизнеса и пересмотра долей.
Зарегистрировать ООО с партнёром можно через Точка Банк — это бесплатно. Специалисты знают все требования ФНС и подают документы без ошибок: 99,9% регистраций проходят успешно.
Если ищете партнёра, начните с бизнес-клубов, отраслевых чатов и профильных мероприятий. Или попробуйте Точка Нетворк — бизнес-сообщество, где можно найти единомышленников онлайн.
Плюсы: можно разделить стартовые вложения, партнёр может закрыть нехватку навыков.
Минусы: нужно делить прибыль и долю в бизнесе, есть риск конфликтов по управлению.
Найти инвестора
Инвестора ищут не под идею, а под работающий бизнес с понятной моделью и точками роста. Если бизнеса ещё нет, привлечь деньги сложнее — исключение бывает, когда у предпринимателя уже есть сильный опыт или успешные проекты.
Искать можно среди знакомых, в бизнес-клубах и профессиональных сообществах. На встрече важно сразу показать финансовые расчёты и перспективы роста. Заранее решите, на какие условия готовы: инвестор почти всегда попросит долю в бизнесе или право влиять на ключевые решения.
Плюсы: можно привлечь крупную сумму на запуск, инвестор может помочь опытом и связями.
Минусы: придётся делиться прибылью или долей в бизнесе, можно потерять полный контроль над бизнесом.
Сравнение способов получения стартового капитала
У каждого способа свои суммы, условия и риски. Чтобы было проще сравнить варианты, собрали их в одной таблице.
|Способ
|Примерная сумма
|Главный риск
|Накопить самому
|Зависит от дохода и срока накоплений
|На запуск может уйти много времени
|Деньги от близких
|50 000–2 млн ₽
|Можно испортить отношения
|Кредит в банке
|До 30 млн ₽
|Платежи нужно вносить, даже если бизнес не вышел в плюс
|Помощь от государства
|До 350 000 ₽ по соцконтракту, по другим программам — зависит от условий
|Нужно собирать документы и отчитываться
|Специальные платформы
|От 100 000 ₽ и выше
|Можно не собрать деньги или получить невыгодные условия
|Соучредитель или партнёр
|Зависит от вложений партнёра
|Возможны конфликты из‑за денег и управления
|Инвестор
|Зависит от проекта и договорённостей
|Можно потерять контроль над бизнесом