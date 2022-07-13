Как найти стартовый капитал

Перед запуском бизнеса важно заранее понять, сколько денег понадобится на старте и откуда их взять. Если ошибиться в расчётах или выбрать неподходящий источник, можно столкнуться с долгами, нехваткой оборотных средств или лишней нагрузкой на бизнес в первые месяцы работы.

Коротко Дальше — выбор источника. Кредит даёт скорость, но платежи идут по графику независимо от выручки. Господдержка может покрыть часть расходов безвозмездно, зато требует отчётности. Партнёр разделит риски и вложения, но придётся делить и управление. Инвестор может предоставить крупную сумму — в обмен на долю в бизнесе.

Прежде чем искать деньги на запуск, посчитайте точную сумму на финансовой модели — с запасом на 2–3 месяца без стабильной прибыли. Это поможет сразу отсеять варианты, которые не подходят по сумме или условиям.

Что такое стартовый капитал

Стартовый капитал — это деньги, которые нужны, чтобы запустить бизнес и продержаться, пока он не начнёт приносить стабильную прибыль. Обычно речь о первых 2–6 месяцах, когда клиентов мало, а расходы уже идут.

Обычно в стартовый капитал включают:

Аренду помещения или торговой точки.

Оборудование, мебель, инструменты.

Первые закупки товара или материалов.

Рекламу и продвижение на старте.

Запуск сайта или оформление точки продаж.

Регистрацию бизнеса и оформление разрешительных документов.

Зарплаты сотрудников, если будете нанимать людей.

Налоги и взносы — даже если платить их нужно не сразу, лучше заложить заранее эти суммы.

Запас на 2–3 месяца работы.

Чтобы не ошибиться в расчётах, стоит составить финансовую модель: она покажет, сколько денег нужно на старте, когда бизнес выйдет в точку безубыточности и какой запас держать на непредвиденные расходы. Составить такую таблицу можно в Excel или Google-таблицах.

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Как сэкономить на старте бизнеса

Сэкономить на старте можно уже на первом шаге — регистрации бизнеса. В Точка Банке её можно оформить бесплатно и получить помощь экспертов. Подскажем, как выбрать оптимальный налоговый режим, чтобы не переплачивать налоги, подготовим все нужные документы и поможем подать их онлайн в ФНС.

На чём ещё можно сэкономить:

Аренда — проверьте, нужна ли она вообще на старте. Например, можно работать из дома, коворкинга или арендовать меньшую площадь. Оборудование — б/у техника и инструменты часто ничем не хуже новых, а стоят в разы дешевле. Ещё вариант — аренда или лизинг: меньше вложений на старте, деньги остаются в обороте. Сайт — конструкторы позволяют запустить сайт без разработчика. Так, — конструкторы позволяют запустить сайт без разработчика. Так, ИИ-конструктор от Точка Банк поможет создать уникальный одностраничный сайт, который можно использовать для рекламы и сбора заявок. Реклама — в первые месяцы можно обойтись бесплатными каналами: это соцсети, сарафанное радио, профильные сообщества. Сотрудники — штат лучше набирать постепенно. На разовые работы можно брать подрядчиков по договорам ГПХ.

Накопить стартовый капитал

Составьте бизнес-план и посчитайте стартовые расходы на финмодели — так появится конкретная сумма, к которой нужно стремиться. Если не знаете, с чего начать, воспользуйтесь бесплатным генератором бизнес-планов от Точка Банк.

Затем реалистично оцените, сколько получится откладывать каждый месяц с учётом обязательных и непредвиденных трат. Удобно завести отдельный счёт для накоплений и переводить деньги сразу после зарплаты — тогда меньше соблазна их потратить.

Плюсы: снижает финансовую нагрузку на бизнес на старте, не нужно брать кредиты и платить проценты.

Минусы: на накопление может уйти много времени, придётся ограничивать личные траты.

ПРИМЕР Анна хочет открыть массажный кабинет. По бизнес‑плану ей нужно 1,5 млн ₽. При зарплате 130 000 ₽ она откладывает 50 000 ₽ в месяц — примерно за два года наберётся нужная сумма.

Взять кредит в банке

Новому бизнесу часто сложно получить кредит в банке, пока он ещё не начал работать. Особенно если речь идёт не о покупке франшизы или готового бизнеса.

Банки обычно охотнее выдают кредиты ИП и ООО, которые работают хотя бы 6–12 месяцев. При рассмотрении заявки они смотрят на кредитную историю, обороты по счёту и наличие задолженностей.

Чтобы получить кредит, обычно нужно:

Заполнить заявку. Предоставить необходимые документы — их перечень зависит от банка. Дождаться решения — если заявку одобрят, банк сообщит сумму, срок и другие условия кредита.

​​Большинство банков также попросят открыть расчётный счёт — на него и придут деньги после согласования условий.

Плюсы: деньги можно получить сравнительно быстро, можно сразу вложить их в запуск, платежи идут по понятному графику.

Минусы: новому бизнесу кредит одобряют не всегда, долг нужно возвращать, даже если запуск пойдёт не по плану, есть переплата по процентам и риск пеней при просрочке.

ПРИМЕР ИП Борис уже управлял бургерной и решил открыть вторую точку. На запуск ему понадобилось 3 млн ₽ — он взял кредит и вложил деньги в ремонт, оборудование и рекламу. Новая точка вышла на стабильные продажи, и Борис погасил кредит за счёт её выручки.

Занять деньги у близких

Один из самых быстрых способов: не нужно собирать документы и ждать решения банка. Условия тоже часто выгоднее — близкие могут одолжить без процентов или с гибким сроком возврата.

Даже если договорились на словах, лучше оформить договор займа — с суммой, сроком и условиями возврата. А передачу денег подтвердить распиской. Это поможет избежать недопонимания и защитит обе стороны. Кроме того, письменная форма обязательна, если сумма займа больше 10 000 ₽ (ст. 808 ГК РФ).

Плюс: проще договориться и получить деньги на более выгодных условиях.

Минус: если что-то пойдёт не так с возвратом — есть риск испортить отношения.

ПРИМЕР Марине не хватало 400 000 ₽ на открытие цветочного магазина. Сестра с мужем одолжили ей эту сумму без процентов на год. Чтобы не было недопонимания, сразу оформили договор займа и расписку.

Получить помощь от государства

Начинающие предприниматели могут получить помощь от государства. Варианты поддержки зависят от региона, сферы бизнеса и условий конкретной программы.

Условия и суммы поддержки в разных регионах отличаются, поэтому лучше заранее проверить, какие программы действуют по месту регистрации.

Плюсы: можно получить деньги без кредита, есть программы для запуска и развития бизнеса, в некоторых случаях деньги не нужно возвращать.

Минусы: поддержка доступна не всем, оформление занимает время, часто нужно подтверждать расходы и отчитываться.

ПРИМЕР Ольга хотела открыть швейную мастерскую и оформила социальный контракт. После проверки получила 350 000 ₽ на оборудование и материалы, потратила деньги по назначению и сохранила документы. В итоге снизила стартовые расходы и запустила бизнес без кредита.

Привлечь деньги через краудплатформы

Рассмотрим разные виды краудплатформ:

Краудфандинг — подходит, если проект можно интересно показать широкой аудитории. Люди переводят деньги, чтобы поддержать идею, а взамен могут получить бонусы: скидку, брендированные подарки или готовый продукт. Примеры таких платформ — Planeta и Boomstarter.

Краудлендинг — это формат привлечения денег, который по смыслу ближе к займу, чем к классическим инвестициям. Бизнес получает деньги через платформу и потом возвращает их с процентами. Примеры таких платформ — JetLend и Lender Invest.

Краудинвестинг — это привлечение денег от инвесторов, которые рассчитывают получить долю в бизнесе или часть прибыли. Обычно такой способ подходит проектам, у которых уже есть понятная бизнес-модель, финансовые расчёты и потенциал роста. Примеры таких платформ — Rounds и Brainbox.vc.

Если выбираете краудлендинг или краудинвестинг, стоит проверить, входит ли площадка в реестр операторов инвестиционных платформ Банка России. Для таких платформ банки обычно используют специальные решения, например номинальные счета для безопасных расчётов с инвесторами.

Обычно всё проходит так:

Предприниматель выбирает формат и платформу. Заполняет заявку, описывает проект и ожидаемый результат. Указывает сумму, сроки и условия. Проходит проверку и загружает документы. После публикации проекта привлекает деньги, а затем выполняет обязательства перед теми, кто вложился.

Чем понятнее и подробнее описан проект, тем выше шанс получить деньги.

Плюсы: есть разные варианты — поддержка, займ или инвестиции, иногда можно собрать деньги довольно быстро.

Минусы: не каждый проект заинтересует людей или инвесторов, после получения денег появляются обязательства перед теми, кто вложился.

ПРИМЕР Кристина хотела открыть небольшое кафе и рассчитала, что на старт ей нужно 700 000 ₽. Она выбрала краудлендинг: подготовила описание проекта и подала заявку на платформу. После проверки ей удалось привлечь деньги на запуск, а дальше их нужно было вернуть на условиях платформы.

Найти соучредителя или партнёра

Партнёр — это не инвестор. Он вкладывает не только деньги, но и время, опыт и связи, а также участвует в управлении.

Если открываете ООО вместе, доли, права и обязанности прописываются при регистрации компании. Для этого используют два документа: устав — где фиксируют все основные моменты по Федеральному закону №14-ФЗ, и партнёрское соглашение — где прописывают детали совместного ведения бизнеса и пересмотра долей.

Зарегистрировать ООО с партнёром можно через Точка Банк — это бесплатно. Специалисты знают все требования ФНС и подают документы без ошибок: 99,9% регистраций проходят успешно.

Если ищете партнёра, начните с бизнес-клубов, отраслевых чатов и профильных мероприятий. Или попробуйте Точка Нетворк — бизнес-сообщество, где можно найти единомышленников онлайн.

Плюсы: можно разделить стартовые вложения, партнёр может закрыть нехватку навыков.

Минусы: нужно делить прибыль и долю в бизнесе, есть риск конфликтов по управлению.

ПРИМЕР Алексей хотел открыть студию дизайна, но ему не хватало денег и опыта в продажах. Он нашёл партнёра: тот вложил 2 млн ₽ и взял на себя работу с клиентами, а Алексей — команду и контроль качества. Они зарегистрировали ООО с долями 50/50 и в партнёрском соглашении прописали роли каждого и условия выхода из бизнеса.

Найти инвестора

Инвестора ищут не под идею, а под работающий бизнес с понятной моделью и точками роста. Если бизнеса ещё нет, привлечь деньги сложнее — исключение бывает, когда у предпринимателя уже есть сильный опыт или успешные проекты.

Искать можно среди знакомых, в бизнес-клубах и профессиональных сообществах. На встрече важно сразу показать финансовые расчёты и перспективы роста. Заранее решите, на какие условия готовы: инвестор почти всегда попросит долю в бизнесе или право влиять на ключевые решения.

Плюсы: можно привлечь крупную сумму на запуск, инвестор может помочь опытом и связями.

Минусы: придётся делиться прибылью или долей в бизнесе, можно потерять полный контроль над бизнесом.

ПРИМЕР Дмитрий пять лет управлял кофейнями и решил открыть свою. Подготовил бизнес‑план и финмодель с расчётами окупаемости — инвестор увидел чёткий план и согласился вложить деньги до запуска. Условия — доля в бизнесе и участие в ключевых решениях.

Сравнение способов получения стартового капитала

У каждого способа свои суммы, условия и риски. Чтобы было проще сравнить варианты, собрали их в одной таблице.